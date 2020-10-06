«Норникель» семь раз отрезал

Компания Владимира Потанина представила свои расчеты ущерба от аварии в Красноярском крае

«Норникель» направил в суд собственные расчеты оценки ущерба от аварии под Норильском. Компания оценила вред от разлива дизтоплива в семь раз ниже, чем Росприроднадзор, — в 21 млрд руб.

Ликвидация последствий разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

«Норникель» направил в Арбитражный суд Красноярского края отзыв на иск Росприроднадзора, в котором содержится альтернативный расчет размера вреда водным объектам и почве из-за аварии с разливом 21 тыс. дизтоплива под Норильском, которая произошла в конце мая.

Компания оценила общий ущерб от этой аварии в 21,4 млрд руб., следует из отзыва, поданного в суд в понедельник, 5 октября (есть в распоряжении РБК, подлинность оценки подтвердила компания). Это в семь раз ниже оценки рекордного ущерба, которую подготовил Росприроднадзор, — 148 млрд руб.

«Мы рады, что «Норникель» наконец объявил хоть какую то сумму, которую готов заплатить за нанесенный ущерб. Мы теперь понимаем, на что может рассчитывать государство по мнению нарушителя», — передала глава Росприроднадзора Светлана Радионова через представителя. «Наши расчеты представлены в суд и отражены в исковом заявлении. Мы рассчитывали сумму нанесенного ущерба, руководствуясь исключительно замерами и результатами анализов, произведенных службой», — добавила Радионова.

Пресс-служба «Норникеля» отмечает, что «не оспаривает причинение вреда окружающей среде в результате инцидента и подтверждает готовность провести все необходимые мероприятия, направленные на полное устранение последствий инцидента». Компания подчеркивает, что «с первых минут аварии» действовала максимально оперативно и добросовестно и делала все возможное для минимизации негативных последствий. «Норникель» уже создал резерв на $2,1 млрд для уплаты возможного штрафа, но не согласен с его размером.

Сколько «Норникель» готов заплатить за аварию

Ущерб водным объектам от аварии «Норникель» оценил в 21,3 млрд руб. против 147 млрд руб. (расчет Росприроднадзора), а почве — в 32 млн руб. против 738,6 млн руб.

Из оценки ущерба также необходимо вычесть сумму затрат компании, понесенных при устранении загрязнения и восстановлении окружающей среды, говорится в приложении к отзыву компании. На прошлой неделе, 30 сентября, «Норникель» сообщил, что уже потратил на ликвидацию последствий аварии 12 млрд руб. Таким образом, компания готова выплатить в качестве компенсации 9,4 млрд руб., если не увеличатся ее затраты на восстановление природных объектов.

В материалах «Норникеля», направленных в суд, приводится таблица с коэффициентами и фактическими данными, которые применяли компания и Росприроднадзор при расчете ущерба. Оценка компании является предварительной — она сделана до окончания работ по сбору нефтепродуктов и должна быть уточнена позднее, указала компания.

Что известно про аварию

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, «дочка» «Норникеля»), произошел разлив более чем 21 тыс. т дизельного топлива из хранилища. Оно попало в близлежащие реки и частично в озеро Пясино, следует из иска Росприроднадзора. По официальной версии, причиной инцидента стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента. Из-за разлива топлива загорелся автомобиль, проезжавший мимо ТЭЦ, возник пожар на площади 300 кв. м, который затем был потушен.

Основные расхождения сторон при расчете вреда воде и почве Норильска

Спор вокруг количества нефтепродуктов, попавших в воду. По оценке Росприроднадзора, из 21 163 т, которые вытекли из резервуара ТЭЦ-3, в воду попали 19 132 т. «Норникель» считает неверным подход ведомства к оценке попавшего в воду топлива, сделанной только по балансовому методу. По мнению компании, он должен быть определен как среднее между оценкой балансовым методом (19 132 т) и оценкой собранных нефтепродуктов (11 784 т) с учетом дизтоплива, растворенного в воде. Таким образом, по оценке «Норникеля», в воду попало 14,3 тыс. т топлива.

При оценке ущерба Росприроднадзор использовал максимальный коэффициент длительности негативного воздействия (пять из пяти), исходя из того, что компания полностью не ликвидировала последствия разлива топлива в течение 500 часов (чуть меньше 21 суток) с момента аварии и допустила попадание загрязняющих веществ в воду. «Норникель» же в отзыве на иск утверждает, что нужно применять коэффициент 1,1, поскольку необходимо учитывать срок между временем обнаружения аварии и началом работ по ее ликвидации, а не временем окончания таких работ.

«Норникель» начал ликвидацию аварии незамедлительно, то есть 29 мая, спустя примерно два часа после происшествия. Ранее приступить к ликвидации последствий компания не могла из-за пожара, блокировавшего доступ к месту разлива топлива, говорится в отзыве.

Компания исходит из того, что во время аварии в районе ТЭЦ-3 наблюдался весенний паводок, который снижает в используемой для расчета формуле коэффициент природно-климатических условий в зависимости от времени года (Квг). Она ссылается на данные Талнахской гидрометеорологической экспедиции, которая проводила гидрометеорологические исследования в мае. Но Росприроднадзор с ними не согласен и приводит данные Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, указывающие, что в этом году пик паводка был в «экстремально ранние сроки», то есть до аварии.

«Норникель» утверждает, что при оценке суммы ущерба и необходимых средств для его компенсации Росприроднадзор взял неактуальные индексы-дефляторы за предыдущие несколько лет. По мнению его представителей, коэффициент индексации в оценке ущерба, учитывающий инфляцию, должен быть ниже, чем определило ведомство, — 2,565 против 2,659.

Удастся ли «Норникелю» снизить сумму ущерба

С учетом резонанса и внимания общества к экологической катастрофе под Норильском Росприроднадзор вполне может занять самую жесткую позицию и не согласиться на значительное снижение оценки ущерба, считает председатель общественной организации «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов.

Существенное снижение суммы ущерба, которое предлагает «Норникель», говорит о принципиальном несогласии компании с расчетами Росприроднадзора по вреду воде и почве в части коэффициентов, учитывающих длительность негативного воздействия загрязняющих веществ, указывает Исмаилов. «Это действительно спорный вопрос, требующий документального обоснования», — считает он. По словам Исмаилова, в зачет ущерба должна пойти и стоимость работ по фактическому устранению загрязнения, которые «Норникель» уже проводит. Так было в случае с «Арктик Шиппинг» в 2019 году: компания допустила утечку топлива в Кольский залив с одного из своих танкеров. Суд учел средства, которые она потратила на аварийные работы, и снизил сумму штрафа на 1,1 млн руб. — с 7,6 млн до 6,5 млн руб.

Исходя из существующей практики, ответчикам в подобных судебных спорах удавалось снизить оценку ущерба, но не так сильно, как предлагает «Норникель», добавляет управляющий партнер адвокатского бюро «Бартолиус» Юлий Тай. Он не помнит случаев, когда компаниям вообще не удавалось снизить объем претензий Росприроднадзора в суде. Но обычно такие иски поступают в суд спустя минимум 11 месяцев, после того как уже выяснены основные обстоятельства правонарушения, а не как в случае с Норильском — через три месяца после аварии, добавляет Тай.