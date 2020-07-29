Росприроднадзор начал исполнительное производство по крупнейшему штрафу

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 июля
USD ЦБ: 72,23 (+0,32) Инвестиции, 13:26
Курс евро на 30 июля
EUR ЦБ: 84,91 (+0,65) Инвестиции, 13:26
Право на отсрочку: что такое факторинг и при чем тут блокчейн Экономика инноваций, 17:00  Предполагаемому организатору задержания Голунова предъявили обвинение Общество, 17:00 Торги акциями Kodak остановлены после резкого скачка на 177% Инвестиции, 16:48 Разработчик вакцины от COVID-19 назвал сроки ее массового производства Общество, 16:44 В Забайкалье мужчина выстрелил в забравшегося на его автомобиль ребенка Общество, 16:39 В Челябинске депутата приговорили к 11 годам колонии за убийство жены Общество, 16:34 В Совфеде назвали задержание «боевиков ЧВК» в Белорусии недоразумением Политика, 16:34 СМИ узнали об отказе «Локомотива» от трансфера Кокорина Спорт, 16:33 Спорт, выгорание и душа: совладелец Project 3,14 — о комфорте в жизни РБК Стиль и Поклонная 9, 16:30 «Реал» возглавил рейтинг самых дорогих футбольных брендов мира Спорт, 16:30 Попова предупредила россиян о новых штаммах гриппа в этом сезоне Общество, 16:28 Задержание «бойцов ЧВК Вагнера» в Белоруссии. Фоторепортаж Политика, 16:24  Kia представила новый минивэн для России Авто, 16:23 Куйвашев сменил министра здравоохранения Свердловской области Общество, 16:22
Бизнес ,  
0 

Росприроднадзор начал исполнительное производство по крупнейшему штрафу

Ведомство открыло исполнительное производство по взысканию с Арктической горнорудной компании крупнейшего экологического штрафа, доказанного в суде: 600 млн руб. Недавно совладельцем этой компании стал бизнесмен Роман Троценко
Фото: Александр Колбасов / ТАСС
Фото: Александр Колбасов / ТАСС

В середине июля Росприроднадзор начал исполнительное производство по взысканию с Арктической горнорудной компании крупнейшего экологического штрафа, подтвержденного судом, — 600 млн руб. Об этом глава службы Светлана Радионова рассказала в интервью телеканалу РБК.

«На сегодняшний момент из отыгранных судом самый большой размер ущерба — это чуть больше 600 млн руб. от Арктической горнорудной компании. Не далее как на прошлой неделе я подписала требования о возбуждении принудительного исполнительного производства по этому делу», — заявила Радионова.

Ущерб от «Норникеля»

6 июля Росприроднадзор оценил ущерб из-за разлива 21 тыс. т топлива в почву и реки под Норильском, который произошел в конце мая, в 148 млрд руб., или около $2 млрд. Но «Норникель» назвал расчеты ведомства некорректными и заявил о намерении оспорить эту оценку; судебный процесс еще не начался.

Арктическая горнорудная компания (АГК), принадлежавшая Дмитрию Босову и Александру Исаеву, с декабря 2014 года владела лицензией на геологоразведку на участке реки Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года компания открыла там Малолемберовское угольное месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Но еще в сентябре 2016 года прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, по итогам которой Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной, без проектной документации, добыче антрацита и в апреле 2017 года потребовал возместить вред, причиненный недрам, на 2,1 млрд руб.

Троценко отказался от планов покупки доли в золотодобывающей GV Gold
Бизнес
Роман Троценко

Компания не согласилась с оценкой ущерба и подала в суд. После проведенного перерасчета Росприроднадзор снизил штраф в два раза, до 954 млн руб. Но и это не устроило АГК, она предложила ведомству заключить мировое соглашение и снизить размер компенсации еще в 2,2 раза, до 429,1 млн руб., с оплатой в рассрочку в течение десяти лет. Надзорная служба отклонила это предложение. В итоге сумма компенсации была сокращена до 600,479 млн руб., ее размер подтвердили апелляционный и кассационный суды, и решение вступило в силу.

Процесс исполнительного производства по иску Росприроднадзора может длиться очень долго. «Деньги взыскиваются или за счет принудительного списания со счетов компании, или за счет принудительной продажи имущества с торгов и списания этих средств», — пояснил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин. Согласно данным СПАРК, по итогам 2019 года активы АГК составили 1,87 млрд руб., из них оборотные — 619,2 млн руб. В 2019 году АГК получила 554,6 млн руб. чистого убытка против 2,8 млн руб. чистой прибыли годом ранее.

По словам Клеточкина, на время исполнительного производства блокируются счета компании и все поступающие деньги уходят на погашение штрафа до его полной выплаты. «Если у компании не хватает денег на его выплату, то она должна самостоятельно подать иск о собственном банкротстве. Если должник это не сделает, то кто-то из контрагентов подаст это заявление», — сообщил юрист.

Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Бизнес
Роман Троценко

Месяц назад наследники Босова, который покончил с собой в начале мая, продали 50% АГК Роману Троценко. Вскоре после этого АГК и ее новый акционер Isova Investments (структура Троценко) подали иски ко второму совладельцу компании Александру Исаеву и ее гендиректору Вадиму Бугаеву на сумму 600,479 млн руб., которая полностью совпадает с размером штрафа Росприроднадзора.

Представитель Исаева отказался от комментариев, представители Троценко не ответили на запрос РБК.

Автор: Людмила Подобедова
При участии: Павел Демидович
Теги: Росприроднадзор, Дмитрий Босов, ущерб, Роман Троценко
Материалы по теме
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
Бизнес
Росприроднадзор сообщил о готовности к суду из-за штрафа для «Норникеля»
Общество
Дмитрий Босов: от вагонов с горчичниками до угольной империи в Арктике
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter