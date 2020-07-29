Росприроднадзор начал исполнительное производство по крупнейшему штрафу

Ведомство открыло исполнительное производство по взысканию с Арктической горнорудной компании крупнейшего экологического штрафа, доказанного в суде: 600 млн руб. Недавно совладельцем этой компании стал бизнесмен Роман Троценко

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В середине июля Росприроднадзор начал исполнительное производство по взысканию с Арктической горнорудной компании крупнейшего экологического штрафа, подтвержденного судом, — 600 млн руб. Об этом глава службы Светлана Радионова рассказала в интервью телеканалу РБК.

«На сегодняшний момент из отыгранных судом самый большой размер ущерба — это чуть больше 600 млн руб. от Арктической горнорудной компании. Не далее как на прошлой неделе я подписала требования о возбуждении принудительного исполнительного производства по этому делу», — заявила Радионова.

Ущерб от «Норникеля» 6 июля Росприроднадзор оценил ущерб из-за разлива 21 тыс. т топлива в почву и реки под Норильском, который произошел в конце мая, в 148 млрд руб., или около $2 млрд. Но «Норникель» назвал расчеты ведомства некорректными и заявил о намерении оспорить эту оценку; судебный процесс еще не начался.

Арктическая горнорудная компания (АГК), принадлежавшая Дмитрию Босову и Александру Исаеву, с декабря 2014 года владела лицензией на геологоразведку на участке реки Малая Лемберова на Таймыре. В декабре 2016 года компания открыла там Малолемберовское угольное месторождение, а в 2017 году получила первую эксплуатационную лицензию. Но еще в сентябре 2016 года прокурор Таймырского района Красноярского края провел проверку участка, по итогам которой Росприроднадзор обвинил АГК в самовольной, без проектной документации, добыче антрацита и в апреле 2017 года потребовал возместить вред, причиненный недрам, на 2,1 млрд руб.