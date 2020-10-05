Гатчина принимает мусорную эстафету

В Ленинградской области планируется построить технопарк по переработке отходов

Претендент на статус единого оператора Петербурга и Ленобласти решил построить около Гатчины технопарк за 5 млрд руб. по переработке до 40% всех отходов двух регионов. Местные жители выступали против полигона на этой территории

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Претендент на статус единого оператора по обращению с отходами в Петербурге и Ленинградской области «Единый региональный оператор» (ЕРО) планирует до 2024 года построить близ Гатчины предприятие по переработке отходов мощностью 1,1 млн т в год, из них 1 млн т — твердые коммунальные отходы, 100 тыс. т — крупногабаритные и строительные. Общий объем инвестиций — около 5 млрд руб.

Это следует из презентации проекта, копия которой есть у РБК. Информацию подтвердил совладелец ЕРО Анатолий Язев, которому также принадлежит один из крупнейших игроков на рынке отходов в Санкт-Петербурге — компания «Автопарк № 1 «Спецтранс». РБК направил запрос в администрацию Ленинградской области.

Что известно про проект технопарка

Группу ЕРО в ноябре 2019 года на паритетных началах создали «Спецтранс Инвест» («дочка» АО «Автопарк № 1 «Спецтранс») и «Анэкс-Финанс», владеющая 75% Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области (УКООЛО, местный региональный оператор, 25% — у властей Ленобласти). Партнерам уже принадлежит восемь полигонов в Ленинградской области общей площадью более 100 га, пять станций обработки отходов общей мощностью более 500 тыс. т в год, а также более 400 единиц спецтехники.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в июне 2020 года на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать в Санкт-Петербурге и Ленобласти единого регионального оператора по обращению с отходами. В письме главе Минприроды Дмитрию Кобылкину Дрозденко уточнил, что таким единым оператором может стать УКООЛО как минимум до конца 2021 года. В 2018 году с УКООЛО был заключен десятилетний контракт на вывоз отходов в Ленобласти на 25 млрд руб. По данным СПАРК, выручка компании в 2019 году составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 429,5 млн руб. Компания «Автопарк № 1 «Спецтранс» в 2017-2019 годах заключила 3 тыс. контрактов на перевозку отходов в Петербурге на общую сумму 1,19 млрд руб., а в 2020 году — еще на 77 млн руб. Ее выручка в 2019 году составила 2,7 млрд руб., чистая прибыль — 171 млн руб. (данные СПАРК). Среди клиентов компании — Минобороны и Росгвардия.

В состав группы ЕРО должна войти компания «Селект Энерджи», которая будет реализовывать проект строительства технопарка в Гатчинском районе на участке площадью 73,3 га, говорится в презентации. 100% «Селект Энерджи» принадлежит УКООЛО. В ноябре 2019 года она заложила «Спецтрансу» 50% этой компании и предоставила опцион на выкуп этой доли, следует из СПАРК. Язев и директор УКООЛО Николай Хасиев сказали РБК, что сделка по продаже 50% «Селекта» еще не закрыта. Но по ее условиям уже идут платежи, отметил Хасиев, не уточнив сумму сделки.

Санкт-Петербург ежегодно вырабатывает около 1,8 млн т твердых коммунальных отходов, Ленинградская область — 700 тыс. т. В случае запуска технопарка на полную мощность он сможет утилизировать ежегодно 40% всех отходов двух регионов. Хасиев отмечает, что технопарк ориентирован в первую очередь на отходы в Петербурге. Язев уточнил, что его планируется запустить как альтернативу действующим полигонам в Гатчине, поскольку Дрозденко поставил задачу до 2023 года закрыть все полигоны в регионе. «Ставлю отсечку на 2023 год, когда мы должны полностью уйти от складирования мусора «в чистом виде». Только переработка», — заявил чиновник на заседании общественного экологического совета в июле 2020 года.

В Гатчинском районе сейчас действуют производственный полигон «Кнауф Петроборд» (принадлежит УКООЛО) площадью 19,8 га, полигон твердых бытовых отходов «Новый Свет — Эко» (46,7 га, АО «Автопарк № 1 «Спецтранс»), а также бывшая Гатчинская городская свалка (10 га, формально закрыта, но экоактивисты жаловались, что туда продолжают возить мусор). «Новый Свет», расположенный в непосредственной близости от участка «Селект Энерджи», планируется закрыть на рекультивацию, обещает владелец «Спецтранса».

Как планируется перерабатывать мусор

Участок «Селект Энерджи» для технопарка разделен на две части — основную (около 40 га) и территорию перспективного развития (30 га). В первой планируется разместить сортировочные линии мощностью 1 млн т отходов в год, роботизированные цеха по отбору вторичных материальных ресурсов (ВМР), производство твердого топлива из бытовых отходов, участки по выделению органических отходов и их компостированию (из них производится техногрунт), а также по обработке крупногабаритных и строительных отходов.

Из общего количества отходов 32% планируется отбирать на производство техногрунта (им обсыпаются оставшиеся отходы), 18% — на производство твердого топлива, которое используется в металлургической промышленности и на цементных заводах (его планируется поставлять на внутренний рынок и на экспорт), 12% — вторсырье (отправляется на продажу). Еще около 20% заложено на испарение влаги, а оставшиеся 18% отходов, которые не разлагаются и не могут быть использованы для производства товарной продукции, будут захоронены на полигоне «Кнауф Петроборд», утверждает Хасиев. На территории самого технопарка захоронения мусора не будет, подчеркнул Язев.

Согласно презентации, с начала 2020 года партнеры проводят на участке изыскания и готовят градостроительную документацию, а также осуществляют проектирование. Строительно-монтажные работы должны начаться в четвертом квартале 2021 года, запуск первой очереди проекта намечен на начало 2023 года.

Помимо сортировочного комплекса на 1 млн т в технопарке планируется построить завод по переработке пластика, сообщил РБК гендиректор компании «Втор-пласт» Александр Свидовский, которому ЕРО предложил реализовать этот отдельный проект. «Мы рассматриваем возможность войти в отдельный проект в качестве партнеров в части именно переработки всех фракций пластика суммарным объемом около 3–4 тыс. т в месяц и профинансировать закупку оборудования, общая стоимость которого оценивается в 700 млн руб.», — отметил он.

Какие проблемы предстоит решить партнерам

Построить крупный объект по переработке отходов на этих землях близ Гатчины ранее планировала прежний собственник «Селект Энерджи» Елена Карасикова, связанная со структурами Феликса Длина — бизнес-партнера председателя совета директоров «РуссНефти» Михаила Гуцериева. Но ее проект столкнулся сначала с сопротивлением местных жителей, а затем и с препятствиями со стороны чиновников. Осенью 2015 года на фоне общественных протестов Дрозденко отменил собственное решение о переводе земель сельхозназначения в промышленное использование с формулировкой, что «коммерческой организацией были представлены заведомо ложные сведения об использовании территорий». Но уже 19 февраля 2016 года правительство Ленобласти пересмотрело это решение, и участок снова был переведен в категорию земель промышленности, а в августе 2017 года УКООЛО выкупила 100% «Селект Энерджи».

Земельный участок «Селект Энерджи» целиком размещается в санитарно-защитной зоне полигона «Новый Свет» и на протяжении примерно половины своего периметра граничит с ним, говорится в материалах компании. Эти земли учтены в утвержденном генеральном плане Пудомягского сельского поселения и в правилах землепользования и застройки, а также в схеме территориального планирования Гатчинского района.

По словам Язева, о начале строительства технопарка пока говорить рано — сначала нужно выбрать и испытать технологию производства топлива из отходов, провести общественные слушания и получить разрешения властей. «Региону нужен объект, где будет производиться глубокая переработка отходов, при этом в процессе не будет выделяться ни фильтрата, ни метана. И негативное воздействие на экологию будет минимальное по сравнению с тем, что сегодня дают действующие полигоны», — считает он.

Активных протестов против нового проекта в Гатчине пока нет, потому что еще не проходили общественные слушания и люди просто не знают о нем, заметила координатор ассоциации «Раздельный сбор» (работает в Петербурге) Анна Гаркуша. Она затруднилась оценить, как жители воспримут этот технопарк.

Еще один нерешенный вопрос — финансирование. Язев сказал, что планируется привлечь банковское финансирование, не уточнив детали. Это подтвердил Хасиев. Как вариант, возможно заключение концессии с Петербургом, предполагающей обеспечение технопарка фиксированным объемом отходов, добавил он. Ранее партнеры говорили, что планируют участвовать в конкурсе на вывоз отходов из южной части Петербурга (десятилетний контракт оценивается в 40 млрд руб.). РБК направил запрос в администрацию города.