Власти Ленобласти выступили против переработки мусора под Гатчиной

Власти Лениниградской области выступили против строительства завода по переработке отходов под Гатчиной. Его инициаторы планировали вложить в этот проект 5 млрд руб., чтобы переработывать 1,1 млн т отходов ежегодно

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Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи Гатчины, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о проекте компании Select Energy по строительству под Гатчиной технопарка по обработке, утилизации и переработке отходов мощностью 1,1 млн т в год — 1 млн твердых коммунальных и строительных отходов объемом 1,1 млн т в год. В случае запуска технопарка на полную мощность он мог бы утилизировать ежегодно 40% всех твердых коммунальных отходов Санкт-Петербурга и Ленобласти, где ежегодно образуется около 1,8 млн т и 700 тыс. т мусора соответственно.

Select Energy принадлежит региональному оператору по обращению с отходами Ленинградской области Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области (УКООЛО). 50% ее акций находится в залоге у партнера УКООЛО по проекту — компании «Автопарк № 1 «Спецтранс» Анатолия Язева (крупный перевозчик отходов на юге Санкт-Петербурга). Стоимость проекта оценивается в 5 млрд руб, говорится в презентации, копия которой есть у РБК. Директор УКООЛО Николай Хасиев сказал 2 октября, что технопарк ориентирован в первую очередь на отходы в Петербурге.

РБК направил запросы Хасиеву и владельцу «Автопарк № 1 «Спецтранс» Анатолию Язеву.