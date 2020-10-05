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Власти Ленобласти выступили против переработки мусора под Гатчиной

Власти Лениниградской области выступили против строительства завода по переработке отходов под Гатчиной. Его инициаторы планировали вложить в этот проект 5 млрд руб., чтобы переработывать 1,1 млн т отходов ежегодно
Фото:Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Администрация Ленинградской области не поддерживает проект строительства мусороперерабатывающего завода вблизи Гатчины, сообщили РБК в пресс-службе правительства региона.

Речь идет о проекте компании Select Energy по строительству под Гатчиной технопарка по обработке, утилизации и переработке отходов мощностью 1,1 млн т в год — 1 млн твердых коммунальных и строительных отходов объемом 1,1 млн т в год. В случае запуска технопарка на полную мощность он мог бы утилизировать ежегодно 40% всех твердых коммунальных отходов Санкт-Петербурга и Ленобласти, где ежегодно образуется около 1,8 млн т и 700 тыс. т мусора соответственно.

Select Energy принадлежит региональному оператору по обращению с отходами Ленинградской области Управляющей компании по обращению с отходами Ленинградской области (УКООЛО). 50% ее акций находится в залоге у партнера УКООЛО по проекту — компании «Автопарк № 1 «Спецтранс» Анатолия Язева (крупный перевозчик отходов на юге Санкт-Петербурга). Стоимость проекта оценивается в 5 млрд руб, говорится в презентации, копия которой есть у РБК. Директор УКООЛО Николай Хасиев сказал 2 октября, что технопарк ориентирован в первую очередь на отходы в Петербурге.

РБК направил запросы Хасиеву и владельцу «Автопарк № 1 «Спецтранс» Анатолию Язеву.

Под Гатчиной построят технопарк по переработке мусора из Петербурга
Бизнес
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Первую очередь проекта крупнейший владелец УКООЛО и «Спецтранс» собирались ввести в строй к 2023 году. Язев говорил РБК, что технопарк планируется запустить как альтернативу действующим полигонам в Гатчине, поскольку губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поставил задачу до 2023 года закрыть все полигоны в регионе. Но он предупреждал, что о начале строительства пока говорить рано: сначала нужно выбрать и испытать технологию производства топлива из отходов, провести общественные слушания и получить разрешения властей. Еще один нерешенный вопрос — финансирование. Язев и Хасиев отмечали, что планируется привлечь банковское финансирование, не уточнив детали.

Это не первая попытка построить завод по переработке мусора под Гатчиной. Прежний собственник «Селект Энерджи» Елена Карасикова, связанная со структурами Феликса Длина, бизнес-партнера председателя совета директоров «РуссНефти» Михаила Гуцериева,  еще в 2015 году хотела построить там завод. Но ее проект столкнулся сначала с сопротивлением местных жителей, а затем и с препятствиями со стороны чиновников. Осенью 2015 года на фоне общественных протестов Дрозденко отменил собственное решение о переводе земель сельхозназначения в промышленное использование с формулировкой, что «коммерческой организацией были представлены заведомо ложные сведения об использовании территорий».

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Но уже 19 февраля 2016 года правительство Ленобласти пересмотрело это решение, и участок снова был переведен в категорию земель промышленности, а в августе 2017 года УКООЛО выкупила 100% «Селект Энерджи». Сейчас администрация Ленобласти «проводит работу по исключению указанной площадки из региональной территориальной схемы по обращению с отходами», — говорится в ответе пресс-службы правительства региона.

Авторы
Людмила Подобедова, Майя Бобенко
вывоз мусора технопарк Ленинградская область
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