Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 77,76 76,87 EUR Нал. 91,23 90,28 USD Бирж. 77,35 -0,28 EUR Бирж. 90,72 -0,33 USD ЦБ. 78,78 -0,90 EUR ЦБ. 92,43 -0,59 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 10834,25 +46,81 IMOEX 2904,56 -0,04% RTSI 1182,55 +0,34% Brent 40,94 +0,29% DJIA 27781,70 +1,20% Nasdaq 11167,51 +0,74%
ФНС узнает на тайну больше
Лента новостей
Армения сообщила об упавшем в Иране подбитом вертолете Азербайджана 10:34, Политика Компания SCG выпустит 650-сильный суперкар для дорог общего пользования 10:31, Авто «Лос-Анджелес Лейкерс» выиграл первый матч финальной серии НБА 10:25, Спорт Власти Азербайджана сообщили о гибели 16 мирных жителей при обстреле 10:25, Политика Бизнес-консультант Линдси Поллак: подходите к тренингу как к «Оскару» 10:23, PRO СМИ узнали о планах ФСИН побороть тюремные колл-центры 10:22, Общество «Инвитро» выявил меньше всего людей с антителами среди детей и подростков 10:20, Общество Азербайджан показал видео уничтожения армянской техники в Карабахе 10:10, Общество В работе приложения «Тинькофф» произошел сбой 10:09, Технологии и медиа «Стокманн» в России: от универмага для советской элиты до модной сети 09:51, «РБК Стиль» и «Стокманн» Губернатор Камчатки объявил о создании «министерства счастья» 09:51, Общество В Москве за сутки от коронавируса вылечились 1211 человек 09:37, Общество ВТБ снизил ставку по кредитам наличными 09:30, Финансы Россиян спросят о языке и работе в ходе переписи населения 09:21, Общество Хоррор-экономика: чем опасно нашествие компаний-зомби 09:21, PRO Как расти при «потребительском терроризме» и снижении среднего чека 09:13, РБК и Райффайзенбанк Программу туристического кешбэка продлили до конца новогодних праздников 09:13, Общество Эксперты оценили число неработающих россиян на пике пандемии 09:00, Экономика Навальный фразой «я не боюсь» рассказал о планах по возвращению в Россию 08:45, Политика Архитектурная премьера города: «Titul на Серебрянической» 08:43, РБК и Titul Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 октября 08:34, Общество Почему топ-менеджеры крупнейших банков мечтают вернуть всех в офисы 08:16, PRO Поколение предпринимателей: какой бизнес привлекает зумеров 08:12, Совместный проект В Центре Гамалеи объяснили принцип введения вакцины «Спутник V» и плацебо 08:04, Общество Гидрометцентр предупредил об аномалиях температуры и осадков в октябре 07:59, Общество Рублю помогут валютой, США отложат Минску санкции. Главные новости РБК 07:50, Общество Трамп и Байден заочно поспорили об итогах первых дебатов 07:41, Политика Как продуктивно провести время за рулем 07:39, РБК и Mercedes-Benz
Газета
ФНС узнает на тайну больше
Газета № 061 (3228) (0110) Финансы,
0

ФНС узнает на тайну больше

Правительство предложило расширить доступ налоговиков к банковской информации
Налоговой службе стоит дать больше возможностей для получения информации о клиентах банков, считают в кабмине. Сейчас ФНС может запрашивать банки об операциях физлиц только в рамках налоговых проверок
Фото: Антон Вергун / ТАСС
Фото: Антон Вергун / ТАСС

В ближайшие три года российские налоговики могут получить больше возможностей для изучения информации о клиентах банков. Расширение прав Федеральной налоговой службы (ФНС) предусмотрено в «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики», которые правительство внесло в Госдуму.

Документом предусмотрено «расширение возможностей получения налоговыми органами информации от кредитных организаций, необходимой для осуществления налогового контроля, а также направления такой информации по запросу компетентного органа иностранного государства».

Согласно пояснениям, реализация такой меры «будет способствовать обелению экономики, не затрагивая интересы добросовестных налогоплательщиков». Но какую именно информацию о клиентах и по какой схеме смогут получать налоговики, в документе не сказано.

Правительство также предлагает законодательно закрепить возможность обмена данными между Банком России и ФНС: тогда регулятор получит доступ к сведениям, представляющим налоговую тайну, а налоговая служба — к банковской тайне. Как следует из документа, этот обмен может быть необходим ЦБ «для исполнения возложенных на него функций».

Банк России и ФНС не ответили на запрос РБК на момент публикации.

Что сейчас ФНС знает о клиентах банков

Российские банки уже обязаны передавать в налоговые органы данные об открытии или закрытии счетов и депозитов клиентов-физлиц, индивидуальных предпринимателей и компаний (ст. 86 Налогового кодекса). С 1 апреля 2020 года в ФНС также поступают сведения об открытии или закрытии электронных кошельков: это затрагивает клиентов таких сервисов, как «Яндекс.Деньги», «QIWI Кошелек», WebMoney, PayPal и других, поскольку они работают через банки.

Кроме того, кредитные организации должны выдавать налоговикам справки о наличии у любого клиента счетов, вкладов, а также об остатках на них или операциях за определенные периоды. Такое возможно, если в банк поступит мотивированный запрос от налогового органа. Если речь идет о клиентах-юрлицах или индивидуальных предпринимателях, то основанием для обращения в банк считается проведение налоговой проверки или решение о взыскании задолженности по налогам. Если ФНС хочет проверить банковскую информацию о гражданине, подача запроса возможна только с согласия руководителя вышестоящего налогового органа. Еще один повод для проверки счетов и операций физлица — запрос иностранного налогового органа, с которым у России налажен обмен фискальной информацией.

Зачем ФНС новые полномочия

ФНС стремится получить неограниченный доступ к банковской тайне давно, с начала 2000-х годов, напоминает партнер юридической Paragon Advice Group Александр Захаров. «Действующий премьер Михаил Мишустин в то время уже работал в Министерстве налогов и сборов (было преобразовано в налоговую службу в 2004-м. — РБК), он эту тему прекрасно знает. Еще с тех пор Центробанк активно защищал банковскую тайну, поскольку открытие доступа ко всем банковских проводкам могло снизить доверие к банковской системе», — поясняет собеседник РБК.

Финансы
ЦБ ответил на идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне Фото: Андрей Любимов / РБК

Планы расширить полномочия ФНС можно трактовать как желание дать налоговым органам возможность получать банковские данные клиентов-физлиц вне налоговых проверок, допускает партнер ФБК Legal Надежда Орлова. Подобная инициатива обсуждалась еще летом 2018 года. ФНС направляла такое предложение в Минфин, писал «Коммерсантъ». Но Илья Трунин, на тот момент занимавший пост заместителя министра финансов, заявлял, что налоговикам не нужны новые полномочия для повышения сборов налогов с физлиц.

Налоговых проверок физлиц сейчас проводится немного — это трудоемкий процесс с неочевидной эффективностью, замечает Орлова. Но все может измениться, если ФНС получит больше данных о гражданах от банков. В этом случае служба сможет анализировать данные о движениях денежных средств, выделять конкретные группы налогоплательщиков и точечно проводить проверки, говорит эксперт. Аналогичный подход ФНС уже применяет к юрлицам, по которым у службы больше данных, напоминает она.

Что это значит для банков

Налоговики часто требуют от банков информацию и документы, которые прямо не относятся к финансовым операциям, отмечает старший юрист BGP Litigation Денис Савин. «Например, это информация об IP и MAC-адресах, с которых осуществляется дистанционное управление счетами, а также о карточке образцов подписей и оттиска печати организации или индивидуального предпринимателя», — перечисляет юрист.

Финансы
Коллегия Верховного суда отказала ФАС в доступе к банковской тайне Фото: Daniel Reinhardt / DPA / ТАСС

Такая проблема — запрос расширенных данных у банков о клиентах от налоговой службы — есть, но участники рынка ничего с этим сделать не могут, говорит начальник правового управления Ассоциации банков России Сергей Клименко. «Сейчас, если в банк приходит запрос от налоговой, никто не знает, проводится ли действительно проверка, идет она в отношении конкретного клиента или другого налогоплательщика, с которым он проводил операции, или нет. У кредитных организаций нет полномочий узнавать основания для проверки, то есть ограничение на запрос банковских данных о физлицах можно обойти», — поясняет он.

В августе российские банки уже столкнулись с всплеском запросов от налоговиков — количество сообщений выросло примерно в четыре раза, говорилось в письме АБР в ФНС. Впрочем, ФНС позднее поясняла, что количество камеральных проверок в июне—июле выросло только на 11%, а по итогам полугодия показатель снизился. Налоговики заявляли, что запросы инспекторов не касались клиентов-физлиц. «За первое полугодие 2020 года в рамках выездной налоговой проверки ФНС проверила всего 60 человек на всю Россию», — говорилось в сообщении ведомства. По оценкам ФНС, в среднем на физлиц приходится лишь 3% выездных проверок в год.

Если доступ налоговиков к банковской информации будет расширен и упрощен, нагрузка на банки вырастет, признает Клименко. Он, однако, не считает, что это вызовет протест со стороны участников рынка: «Все-таки организации не заинтересованы в том, чтобы портить отношения с госструктурой. Если это будет требование, основанное на нормативных актах, то банки будут [его] исполнять».

Автор: Юлия Кошкина.
При участии: Иван Ткачёв.
Теги: ФНС , Банк России , банки , банковская тайна
Материалы по теме
Банковскую тайну раскроют судебным приставам Финансы
Минфин ответил на сообщения о просьбе ФНС в доступе к счетам россиян Финансы
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter