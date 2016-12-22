Минфин ответил на сообщения о просьбе ФНС в доступе к счетам россиян

Федеральной налоговой службе (ФНС) не нужны новые полномочия для повышения сборов налогов, в том числа налога с физических лиц. Об этом сообщил замминистра финансов Илья Трунин, передает ТАСС. Так он прокомментировал сообщение «Коммерсанта», о том, что ФНС хочет получить право запрашивать у банков информацию о банковских счетах физлиц.



«Каких-то особых специальных силовых полномочий ФНС, с нашей точки зрения, не требуется», — заметил Трунин. Как он отметил, в рамках «дорожной карты» по улучшению собираемости доходов за последние несколько лет в России были приняты около «десятка законов на эту тему».



«Коммерсантъ» писал, что ФНС хочет получить право запрашивать у банков информацию о счетах физлиц вне рамок налоговых проверок, чтобы бороться с незаконным бизнесом. По данным издания, ФНС сможет загрузить данные обо всех транзакциях россиян в свою программу, чтобы с ее помощью выявлять неплательщиков НДФЛ. В Минфине подтвердили, что соответствующее предложение ФНС получили.