ЦБ ответил на идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

По мнению Центробанка, подобная процедура не является столь необходимой. Вопросы наказания виновных в банковских преступлениях и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия, считают в ЦБ

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Центральный банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее «Известия» написали, что с соответствующим предложением к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Он аргументировал это тем, что в настоящее время полицейские получают необходимую информацию слишком медленно, что приводит к выводу денег из банков. Кроме того, министр предложил заключить соглашение об информационном взаимодействии между ЦБ и МВД.

«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос, о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым», — заявили в Центробанке.

В ЦБ подчеркнули, что вопросы эффективности привлечения виновных к ответственности и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия. РБК обратился за комментариями в пресс-службу МВД.