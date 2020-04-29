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ЦБ ответил на идею передать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне

По мнению Центробанка, подобная процедура не является столь необходимой. Вопросы наказания виновных в банковских преступлениях и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия, считают в ЦБ
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центральный банк России не считает необходимым расширять возможности правоохранительных органов для получения банковской тайны. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Ранее «Известия» написали, что с соответствующим предложением к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной обратился глава МВД Владимир Колокольцев. Он аргументировал это тем, что в настоящее время полицейские получают необходимую информацию слишком медленно, что приводит к выводу денег из банков. Кроме того, министр предложил заключить соглашение об информационном взаимодействии между ЦБ и МВД.

СМИ узнали о просьбе к ЦБ дать сотрудникам МВД доступ к банковской тайне
Финансы
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Расширение возможностей правоохранительных органов в получении банковской тайны, вопрос, о чем неоднократно поднимало МВД, мы не считаем необходимым», — заявили в Центробанке.

В ЦБ подчеркнули, что вопросы эффективности привлечения виновных к ответственности и возвращения активов лежат не только в плоскости межведомственного взаимодействия. РБК обратился за комментариями в пресс-службу МВД.

В феврале Колокольцев уже жаловался на то, что Центробанк предоставляет полиции информацию о банковских преступлениях несвоевременно. По мнению главы МВД, для повышения эффективности борьбы с такими нарушениями нужно внести изменения в законодательство и соглашение о межведомственном взаимодействии. Отвечая на высказывание Колокольцева, в пресс-службе Банка России тогда заявили, что регулятор «оперативно информирует правоохранительные органы обо всех выявленных признаках противоправных деяний», однако полицейские возбуждают дела далеко не по всем обращениям.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Центробанк, МВД, банковская тайна
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