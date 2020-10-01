Неофициальная безработица вдвое увеличила официальную

Аналитики FinExpertiza оценили влияние пандемии на реальную занятость россиян

Число россиян, не имевших работы, но желавших ее найти, во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик пандемии, достигло 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы, оценили аналитики FinExpertiza по данным Росстата

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В дополнение к 4,47 млн официальных безработных еще около 5 млн россиян (или 6,1% рабочей силы) во втором квартале 2020 года, на который пришелся пик первой волны пандемии COVID-19, не имели работы и хотели ее найти, но не были квалифицированы и учтены Росстатом как безработные. Об этом пишут аналитики аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza со ссылкой на данные выборочного обследования рабочей силы Росстата о недоиспользованной рабочей силе. В статистическом ведомстве РБК пояснили, почему указанные категории россиян не относятся к безработным.

Методика отнесения к безработным

Росстат определяет безработных в соответствии с рекомендациями Международной организации труда (МОТ). Безработными являются граждане в возрасте старше 15 лет, которые не имели работы (или доходного занятия), но занимались поиском работы в течение последних четырех недель и были готовы приступить к работе в течение обследуемой недели. Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они занимались поиском работы и были готовы к ней приступить.

Согласно официальным данным Росстата по критериям МОТ, в первом квартале 2020 года (то есть до начала роста заражений COVID-19 и введения карантинных ограничений) численность безработных составляла 3,46 млн человек (4,6% от рабочей силы). Из-за экономических последствий пандемии во втором квартале года она выросла на 1 млн человек, а уровень безработицы увеличился до 6% от рабочей силы.

Безработные — это люди, которые не имеют работу, но вышли на рынок труда в ее поиске, то есть те, которые могут реально пополнить ряды занятых в настоящий момент, пояснила РБК начальник управления статистики труда Росстата Зифа Зайнуллина. «Однако есть люди, которые могут выйти на рынок труда не сегодня, но в обозримом будущем, и нам важно оценить их потенциал», — указала она.

Потенциальная рабочая сила

Кроме безработицы ситуация с недоиспользованием рабочей силы характеризуется показателями: «потенциальная рабочая сила» и «неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени», пояснили РБК в Росстате.

Потенциальная рабочая сила включает лиц в возрасте 15 лет и старше, которые в течение обследуемой недели не являются ни занятыми, ни безработными, то есть не имеют работы, и при этом либо ищут работу, но не готовы приступить к работе, либо не ищут работу, но готовы приступить к ней. То есть это люди, одновременно отвечающие только двум из трех критериев МОТ.

Во втором квартале 2020 года таких было 1,935 млн россиян. В том числе 1,844 млн граждан не искали работу, но были готовы к ней приступить, из них 789 тыс. человек уже отчаялись найти работу. Например, к этой группе будет отнесен человек, который отказался от поисков работы, из-за того что не смог найти ее раньше, но готов начать работать, если ему предложат место, указали в Росстате.

Еще 91 тыс. человек в апреле—июне искали работу, но не были готовы приступить к ней сразу. Например, женщина, имеющая маленького ребенка, ищет работу, но приступить к ней сможет только через несколько месяцев, когда устроит ребенка в детский сад, привели пример в ведомстве. Или студент, который заканчивает учебу в вузе, ищет работу, но приступить к ней сможет после защиты диплома. Либо работник турфирмы потерял работу, ищет ее, но приступить к ней не может из-за того, что заболел.

«Все эти люди включаются в состав потенциальной рабочей силы, они могут пополнить ряды безработных завтра, но с той же долей вероятности могут и не выйти на рынок труда», — пояснили в Росстате.

Неполная занятость с точки зрения продолжительности рабочего времени включает россиян, которые фактически отработали меньше часов, чем установленный предел продолжительности рабочего времени, но при этом хотели и готовы были работать дольше, если бы представилась такая возможность, пояснили в Росстате. Однако в обследовании рабочей силы ведомства не приводятся данные о численности россиян, которые были не полностью заняты с точки зрения продолжительности рабочего времени.

Международная организация труда также рекомендует выделять категорию людей, желающих работать, но работу не ищущих и не готовых приступить к ней, пояснила Зайнуллина. Это люди, отвечающие только одному критерию МОТ, которые также могут быть отнесены к безработным в будущем, когда начнут искать работу и будут готовы к ней приступить, пояснила специалист. Например, вышедший на пенсию человек хочет передохнуть год-другой, а потом планирует опять выйти на работу, или женщина уволилась для ухода за тяжело больной матерью, хочет работать, но не ищет работу и не готова к ней приступить до выздоровления матери, привели примеры в ведомстве. Таких во втором квартале 2020 года было 2,934 млн человек, следует из данных Росстата.

Численность потенциальной рабочей силы и граждан, желающих работать, но не ищущих работу и не готовых приступить к ней, выросла во втором квартале под влиянием пандемического кризиса. Для сравнения: в первом квартале года таковых было 4,3 млн человек, а во втором квартале — уже 4,87 млн человек.

Регионы — лидеры по неработающим

Если суммировать число официально безработных (4,47 млн человек), потенциальную рабочую силу (1,935 млн) и россиян, которые хотели бы работать, но не ищут и не готовы приступить к работе (2,934 млн), то получится, что во втором квартале 2020 года численность неработающих россиян превышала 9,3 млн человек, или 12,1% рабочей силы. Это в два раза больше официального уровня безработицы, подчеркивают аналитики FinExpertiza. Если бы были известны данные о неполной занятости с точки зрения продолжительности рабочего времени, общая численность неработающего населения была бы еще выше.

Самый высокий суммарный показатель неработающих, по оценкам аналитиков FinExpertiza, во втором квартале 2020 года зафиксирован в Северной Осетии (39,8% от экономически активного населения), Тыве (36,8%), Дагестане (36,1%), Ингушетии (30,2%), Карачаево-Черкесии (24,8%), Бурятии (24,1%), Чечне (22,8%), Хакасии (21,7%), Кабардино-Балкарии (21,3%), Ненецком автономном округе (20,7%).

Для оценки динамики на рынке труда не имеет значения, какой показатель выбирать — стандартной показатель безработицы или более расширенный показатель определения незанятых, поскольку они движутся по параллельным траекториям и переход от одного к другому дает мало дополнительной информации, пояснил замдиректора центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. «Во время кризиса увеличилось число недоиспользованной рабочей силы, которая тесно связана с рынком труда, но параллельно с этим увеличилось число людей, которые слабее связаны с рынком труда, то есть тех, кто хотят работать, но не ищут и не могут приступить к работе», — сказал он. «В российском контексте независимо от использования более широкого или более узкого показателя занятости и безработицы вы получаете во времени параллельные траектории: все реагируют одновременно», — подчеркнул Капелюшников.

Низкая производительность труда

Пандемия серьезно ударила по малообеспеченным слоям населения, а также частично по среднему классу, в частности по предпринимателям, отмечает президент FinExpertiza Елена Трубникова. «Если текущий кризис затянется в силу структурных и иных проблем, которые могут обостриться в связи с санкционными рисками, Россия может еще длительное время не побороть характерный для нашего рынка труда феномен работающих бедных», — констатирует Трубникова. Вместе с тем низкая производительность труда ограничивает потенциал роста российской экономики и благосостояния граждан, а также не позволяет существенно уменьшить имущественное неравенство, добавила она.

Россия в два-три раза уступает экономикам большинства индустриально развитых стран по показателю производительности труда, пишут экономисты ВШЭ в докладе «Россия в новую эпоху: выбор приоритетов и цели национального развития» (.pdf). Значимой компенсацией негативного влияния пандемии могло бы стать ускоренное развитие цифровых технологий, способствующих росту производительности, замечает ЦБ в проекте Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021–2023 годы (.pdf). Однако российским работникам потребуется время, чтобы нарастить нужные квалификации (особенно это касается уволенных работников, желающих сменить профессию), поэтому на рынке труда может сформироваться дисбаланс: несмотря на большое количество людей, ищущих работу, предприятия будут испытывать нехватку кадров нужной квалификации, предупреждает регулятор.