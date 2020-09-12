Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 12 сентября
USD ЦБ: 74,89 (-0,64) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Курс евро на 12 сентября
EUR ЦБ: 88,68 (-0,63) Инвестиции, 11 сен, 12:54
Тренер 20-кратного чемпиона Турции по футболу заразился коронавирусом Спорт, 15:20 Адвокат семьи из Москвы обвинил Пашаева в хищении жилья Общество, 15:04 Лавров пообещал ответить на возможные санкции Запада Политика, 15:02 Явка на онлайн-голосование на выборах в Москве достигла 90% Политика, 15:01 Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице Общество, 14:53 Овечкин открыл матч регулярного чемпионата КХЛ Спорт, 14:40 Дания предложила начать новое обсуждение по «Северному потоку — 2» Политика, 14:40 Координационный совет Белоруссии продолжит работу без президиума Политика, 14:28 Во второй лиге чемпионата России отменили четвертый матч за неделю Спорт, 14:23 Колесникову перевели из СИЗО в следственную тюрьму Общество, 14:06 В Екатеринбурге произошел пожар в здании Ростехнадзора Общество, 14:01 Эпоха хаоса и пандемий: дайджест футурологии Футурология, 14:00  В ДТП с автобусом в Ивановской области погиб водитель иномарки Общество, 13:59 Памфилова сообщила о явке в первый день голосования на выборах в регионах Общество, 13:53
Антикризисные меры ,  
0 

Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства.

Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Общество
Владимир Путин

«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд руб., что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — указано в сообщении.

Минтруд предложил выплачивать закрывшим дело ИП пособие 12 тыс. руб.
Бизнес
Фото: Владислав Шатило / РБК

Президент Владимир Путин ранее заявил, что уровень безработицы в России должен снизиться с 6,3 до 4,7% к концу 2021 года. По его словам, сейчас безработица в 6,3% соответствует уровню марта 2012 года. При этом полтора года назад безработными были 4,7% экономически активного населения. 

В мае Минэкономразвития спрогнозировало, что в 2020 году среднегодовой уровень безработицы составит 5,7% экономически активного населения. В 2021 году ожидается снижение среднегодового уровня безработицы до 5,4%, в 2022-м — до 4,9% и только в 2023 году — до 4,7%.

Теги: Михаил Мишустин, безработица
Материалы по теме
Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года
Общество
Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter