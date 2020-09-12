Правительство выделило еще 35 млрд руб. на пособия по безработице

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому на выплату пособий по безработице направят еще 35,3 млрд руб., сообщает пресс-служба правительства.

«До 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд руб., что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств. Чтобы избежать невыплат, принято решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки», — указано в сообщении.

Президент Владимир Путин ранее заявил, что уровень безработицы в России должен снизиться с 6,3 до 4,7% к концу 2021 года. По его словам, сейчас безработица в 6,3% соответствует уровню марта 2012 года. При этом полтора года назад безработными были 4,7% экономически активного населения.