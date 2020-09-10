Путин потребовал снижения безработицы до 4,7% к концу 2021 года

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Уровень безработицы в России должен снизиться с 6,3% до 4,7% к концу 2021 года. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, передает пресс-служба Кремля.

«К концу следующего года необходимо восстановить занятость до уровня 2019 года, до того, о чем я уже упоминал, [снизить уровень безработицы] до 4,7 процента экономически активного населения», — сказал глава государства.

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