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Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

Принятую в период пандемии меру следует сохранить на постоянной основе, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). При этом доплату необходимо повысить до прожиточного минимума на ребенка, указали в организации
Фото:Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе. Такая инициатива содержится в предложениях ФНПР к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, передает газета «Известия».

Выплаты безработным родителям с детьми младше 18 лет были установлены в апреле в связи с кризисом в период пандемии. Размер выплаты составляет 3 тыс. руб. на ребенка в дополнение к пособию по безработице.

Инициатива состоит в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки на постоянной основе, пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. По его словам, вопрос размера доплаты нуждается в проработке, но предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет около 10,7 тыс.руб. Кроме того, по словам Пьяных, отдельно стоит обсудить, сможет ли получить выплату один или оба родителя.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует работу российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), «Известиям» сказали, что считают комментирование предложений ФНПР преждевременным.

Безработным родителям в сентябре выплатят по 3 тыс. руб. на ребенка
Общество
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

О введении доплаты зарегистрированным безработным по 3 тыс. рублей на каждого ребенка до 18 лет президент России Владимир Путин объявил в апреле. Тогда же максимальный размер пособия по безработице был увеличен до 12 130 руб.

В начале сентября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в первый месяц осени безработные родители получат 3 тыс. рублей к пособию по безработице на каждого ребенка. Выплаты обеспечат дополнительную поддержку около 2,8 млн граждан, на эти цели выделят 8,5 млрд руб. из федерального бюджета.

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Автор
Анастасия Батманова
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