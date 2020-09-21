Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

Принятую в период пандемии меру следует сохранить на постоянной основе, считают в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). При этом доплату необходимо повысить до прожиточного минимума на ребенка, указали в организации

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить размер пособия по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми и выплачивать его на постоянной основе. Такая инициатива содержится в предложениях ФНПР к проекту генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021-2023 годы, передает газета «Известия».

Выплаты безработным родителям с детьми младше 18 лет были установлены в апреле в связи с кризисом в период пандемии. Размер выплаты составляет 3 тыс. руб. на ребенка в дополнение к пособию по безработице.

Инициатива состоит в том, чтобы сохранить кризисную меру поддержки на постоянной основе, пояснил «Известиям» советник департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егор Пьяных. По его словам, вопрос размера доплаты нуждается в проработке, но предварительно она должна быть на уровне прожиточного минимума на ребенка, который в целом по России составляет около 10,7 тыс.руб. Кроме того, по словам Пьяных, отдельно стоит обсудить, сможет ли получить выплату один или оба родителя.

В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, которая координирует работу российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), «Известиям» сказали, что считают комментирование предложений ФНПР преждевременным.