«Норникель» гонят на нерест

Росрыболовство оценило ущерб от аварии в Красноярском крае в дополнительные десятки миллиардов рублей

Росрыболовство озвучило свои претензии к «Норникелю» из-за разлива топлива под Норильском: затраты на восстановление рыбных запасов оцениваются в ₽40 млрд, еще ₽3,5 млрд компания должна выплатить в виде единовременного штрафа

Сотрудники Морской спасательной службы во время ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная (Фото: пресс-служба «Норникеля»)

Росрыболовство заявило о претензиях к «Норникелю» из-за аварии с разливом нефтепродуктов под Норильском. «С нас будет штраф, который мы рассчитали, в районе 3,5 млрд руб., — заявил ТАСС руководитель ведомства Илья Шестаков. — Для нас самое важное — это восстановление ресурса, поэтому методика Росрыболовства предусматривает требования к нарушителю именно с точки зрения восстановления запасов».

Помимо размера штрафа ведомство озвучило и свою оценку причиненного ущерба. Затраты на восстановление рыбных ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы подведомственный Росрыболовству Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии оценил в сумму около 40 млрд руб. Документы с этой оценкой будут переданы в прокуратуру Норильска, обещает представитель ведомства.

На восстановление рыбных ресурсов, по словам Шестакова, уйдет по меньшей мере 18 лет. Авария нанесла ущерб биоресурсам озера Пясино, в котором нерестятся несколько видов рыб и ежегодно добывается 500 т ценных пород. Урон оценивается в размере 9 тыс. т мальков, и для его компенсации необходимо строительство трех заводов: осетрового, хариусового и сигового.

Те рыбы, которые выжили после воздействия нефтепродуктов, также могут считаться потерянными для рыболовства — они не могут размножаться, и специалисты не исключают случаев мутаций, сказал Шестаков.

Расчеты ущерба основаны на анализе данных, собранных в ходе экспедиции, уточнил представитель Росрыболовства. О том, что ведомство планирует провести такую масштабную экспедицию и представить по ее итогам окончательный доклад об ущербе, Шестаков предупреждал Владимира Путина в июне.

Вред, который авария ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании причинила водным биоресурсам, Росрыболовство оценило как стоимость утраченных водных биологических ресурсов и затрат на их восстановление. Размер ущерба в денежном выражении рассчитывался исходя из стоимости экземпляра каждого малька и расходов на его воспроизводство и выпуск в естественную среду. Это крупнейшее в истории современной России требование по возмещению ущерба водным биоресурсам, констатирует представитель Росрыболовства.

Представитель «Норникеля» сообщил РБК, что работа по восполнению биоресурсов ведется и включена в том числе в комплексный план поддержки коренных народов Таймыра, анонсированный 25 сентября. Кроме того, в компании ранее заявляли, что она ответственно занимается восстановлением запасов рыбы на Таймыре: «Ежегодно мы проводим работу по сохранению и увеличению численности в реке Енисей особо ценных пород рыб».

Озеро Пясино находится в 20 км от Норильска, размером примерно 70 на 15 км. Это водоем ледникового происхождения. Из него вытекает река Пясина, которая впадает в Карское море. Озеро Пясино и одноименная река являются местами миграции и обитания ценных видов рыб, в том числе осетра. В Пясино впадает река Амбарная, а ее притоком в свою очередь является река Далдыкан, куда попали нефтепродукты после майской аварии.

Крупнейшая авария в Арктике

Авария на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании («дочка» «Норильского никеля») произошла 29 мая 2020 года. Причиной аварии стала разгерметизация одного из резервуаров из-за проседания свай фундамента, в результате чего произошел разлив дизельного топлива. Всего при аварии на ТЭЦ-3 в Норильске в тундру утекло 21 тыс. т дизельного топлива. По факту аварии было заведено несколько уголовных дел — о порче земли и загрязнении воды, нарушении правил охраны окружающей среды, а также о халатности из-за подозрений в запоздалом сообщении об утечке.

По расчетам Росприроднадзора, около 15 тыс. т дизельного топлива утекли в водоемы, в том числе в реки Амбарная и Далдыкан и их притоки, еще 6 тыс. т попало в грунт.

Ведомство подало иск в суд с требованием к «Норникелю» возместить нанесенный ущерб в размере 147,78 млрд руб. Это рекордная сумма экологического иска для России. В «Норникеле» сумму иска назвали завышенной.

Росрыболовство, как сообщал Шестаков в конце июля, будет уделять повышенное внимание авариям и происшествиям, связанным с нанесением ущерба природным ресурсам. Руководитель агентства дал поручение подготовить регламент действий при возникновении экологических происшествий, а также создать базу данных с происшествиями, которые несут угрозу водным биоресурсам, чтобы отслеживать подобные действия и выставлять виновникам штрафы и требования компенсации ущерба.

Росрыболовство и раньше оценивало ущерб запасам водных биоресурсов как затраты на их компенсацию при строительстве заводов или когда производство наносило ущерб окружающей среде, отмечает исполнительный директор Рыбной ассоциации Игорь Фомин. Например, в 2016 году в Архангельске суд обязал компанию, которая допустила выброс канализационных отходов в реку Хаторица Архангельской области, компенсировать ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам и среде их обитания, в размере 33,7 млн руб.