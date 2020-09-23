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У газа риски
Газета № 055 (3222) (2309) Экономика,
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У газа риски

Крупнейшая группа мировых страховщиков отказалась работать с участниками Nord Stream 2
Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев, страхующая 90% кораблей в мире, решила не работать с судами проекта Nord Stream 2, следует из ее циркуляра. Причина — действующие и возможные санкции против проекта
Фото: Jens Buettner / AP
Фото: Jens Buettner / AP

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P&I Clubs, или IG P&I) приняла решение не предоставлять страховое покрытие судам, которые могут участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2» (проектная компания — Nord Stream 2 AG). Это следует из циркуляра, выпущенного от имени всех клубов, входящих в Международную группу. Это решение, как ожидается, еще больше осложнит поиск судов, которые могли бы достроить подводный газопровод.

«Члены [каждого из клубов] должны помнить, что не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность и/или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций. В свете прямой санкционной угрозы для страховщиков, которую представляют собой американские законы CAATSA («О противодействии противникам США посредством санкций») и PEESA («О защите энергетической безопасности Европы»), клуб не будет предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к проектам Nord Stream 2 или Turk Stream», — говорится в документе.

В июне 2020 года сенаторы США внесли в конгресс новый законопроект, который предлагает ввести санкции против компаний, предоставляющих услуги страхования или перестрахования судам, работающим на «Северном потоке-2». «Если этот законопроект будет принят, он будет иметь серьезное влияние на неамериканских судовладельцев, операторов судов и их страховщиков», — указано в циркуляре.

Оператору проекта известно о решении

Газопровод Turk Stream («Турецкий поток») из России в Турцию был официально введен в эксплуатацию в начале 2020 года. Газопровод «Северный поток-2», который должен соединить Россию и Германию, еще не достроен — осталось проложить около 6% в исключительной экономической зоне Дании. Строительные работы были остановлены в декабре 2019 года после принятия в конгрессе США закона PEESA, угрожающего санкциями операторам судов, которые участвуют в прокладке труб «Северного потока-2».

«Нам известно о рекомендациях Международной группы клубов защиты и возмещения (IG P&I Clubs). Мы не можем комментировать предполагаемые бизнес-решения потенциальных подрядчиков, как и возможные последствия угроз введения США санкций», — сообщили РБК в пресс-службе проектной компании Nord Stream 2 (принадлежит «Газпрому» на 100%). Там добавили, что «защищать европейские компании от незаконных экстратерриториальных санкций должны правительства и Европейская комиссия».

Формулировка Международной группы носит характер императивной для каждого клуба («Клуб не будет предоставлять страховое покрытие...»), однако индивидуальным участникам клуба «настоятельно рекомендуется оценивать и минимизировать риски заключения контрактов с Nord Stream 2 и Turk Stream», чтобы избежать санкционных рисков. РБК направил запрос в секретариат IG P&I.

Как осуществляется международное страхование судов

Международная группа клубов взаимного страхования — это ассоциация, которая объединяет 13 крупнейших клубов страхования судов (Англии, США, Скандинавии, Японии и т.д.). Членами клуба являются в основном судовладельцы и фрахтователи судов. Они ежегодно делают страховые взносы в фонд клуба, из которого возмещаются расходы судовладельцев в случае возникновения убытков из-за причинения вреда здоровью экипажа, гибели судна, повреждения портовых сооружений, кабелей и т.д.

Главной целью деятельности Международной группы клубов являются распределение страховых рисков на основании пулового соглашения и приобретение перестрахования в международном пуле группы.

Компания Nord Stream 2 никогда не называла конкретных судов, которые могли бы принять участие в достройке газопровода. Министр энергетики России Александр Новак высказывал предположение, что газопровод может достроить трубоукладочное судно «Академик Черский». До начала 2020 года оно находилось в эксплуатации ООО «Газпром флот», но затем было убрано с его сайта. Услуги по управлению безопасностью судна «Академику Черскому» с мая 2020 года предоставляет ООО «Темрюк Транс Марин», следует из базы данных Equasis.

«Газпром флот» является членом лондонского клуба UK P&I Club, входящего в Международную группу клубов, следует из информации на сайте UK P&I Club. Там, например, застраховано судно «Академик Голицын», принадлежащее «Газпром флоту». Однако «Академика Черского» в реестрах клубов взаимного страхования нет. Раньше судно страховала компания СОГАЗ, однако по состоянию на конец июня 2020 года СОГАЗ уже не являлся страховщиком «Академика Черского», уточняли РБК в пресс-службе компании.

Клубы Международной группы обеспечивают страхование около 90% мирового тоннажа морских судов, указано на сайте ассоциации. Остальные 10% рынка покрываются несколькими коммерческими страховыми компаниями.

Завершить проект будет еще сложнее

Рекомендации Международной группы в значительной степени осложняют поиск судов, которые смогут работать на прокладке газопровода «Северный поток-2», считает источник РБК на страховом рынке, занимающийся морским страхованием (он пожелал остаться неназванным, ссылаясь на чувствительность темы страхования Nord Stream 2). По его словам, любая страна ставит условием доступа в свои припортовые воды страхование ответственности судовладельца. При недоступности страховой/перестраховочной емкости международных клубов суда, которые будут укладывать трубы «Северного потока-2», смогут страховать ответственность «только на весьма ограниченном коммерческом рынке», говорит собеседник РБК.

По его мнению, условия страхования и перестрахования ответственности, вероятно, прописаны в соглашении по «Северному потоку-2». И если там содержится условие по сумме покрытия на несколько миллиардов долларов, то может потребоваться международное перестрахование.

Бюллетень, опубликованный клубами взаимного страхования, иллюстрирует типичный пример осторожного (risk-averse) поведения частных компаний, когда речь идет о санкциях, сказала РБК эксперт по санкциям в Университете Цюриха Мария Шагина. Публикация детально излагает санкционные риски, связанные с применением законов CAATSA/PEESA, а также возможным принятием дополнительного закона PEESCA, в котором содержатся санкции против страховщиков судов для Nord Stream 2. «Такое поведение частных компаний оправдывает ожидания законодателей США: пока в конгрессе согласовывается законопроект PEESCA, существующий закон CAATSA и его интерпретация Госдепартаментом США будут сдерживать компании от какого-либо участия в проекте», — сказала она.

Общий политический фон с отравлением Алексея Навального и отчасти из-за протестов в Белоруссии только усугубляет ситуацию, добавляет Шагина. По ее мнению, дискуссии в Германии о возможной остановке Nord Stream 2 ставят под вопрос весь проект. «Без политической поддержки Берлина многие международные компании дважды подумают, прежде чем предоставлять какие-либо услуги «Газпрому», — рассуждает она.

Авторы: Иван Ткачёв, Юлия Кошкина.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: Nord Stream 2 , страхование , суда
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