«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод Nord Stream 2, больше не принадлежит «Газпрому», сообщила монополия. Новый конечный собственник судна неизвестен

Трубоукладчик «Академик Черский» (Фото: J.Koehler / Global Look Press)

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии. «Академик Черский» продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак пояснял, что это судно способно достроить «Северный поток-2» (Nord Stream 2).

В начале июня РБК сообщал, что судно «Академик Черский», до начала 2020 года числившееся в составе ООО «Газпром флот», находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

СТИФ, собственник «Академика Черского», по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпрома», следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после этого СТИФ поменял гендиректора — им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

СТИФ является непубличным акционерным обществом и не обязано раскрывать текущих участников.

Как ранее пояснял РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, по состоянию на 1 июня информация про фонд еще не была раскрыта.