Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
РБК Pro Почему американцы одержимы семейной сетью Wegmans РБК Pro «Нанимайте умнейших»: Джим Саймонс — о поиске сотрудников РБК Pro Бизнес на плаву: как супруги зарабатывают на мебели из старых лодок РБК Pro Конец американской мечты: почему в США все труднее преуспеть Читайте больше на РБК Pro
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 71,92 (+0,33) Инвестиции, 28 июл, 12:55
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 84,26 (+0,49) Инвестиции, 28 июл, 12:55
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2 Экономика, 00:02 Владельцы Volkswagen в США получили $9,8 млрд компенсаций Общество, 28 июл, 23:44 Дуров назвал семь причин для беспокойства «всех владельцев iPhone» Технологии и медиа, 28 июл, 23:31 В Москве за сутки умерли 13 человек с коронавирусом Общество, 28 июл, 23:25 Умер олимпийский чемпион 1980 года по легкой атлетике Александр Аксинин Спорт, 28 июл, 23:08 СМИ сообщили об ограблении отделения Сбербанка в Петербурге на 1 млн руб. Общество, 28 июл, 23:06 Лукашенко назвал задачу для Белоруссии важнее выборов президента Политика, 28 июл, 22:56 Вице-мэр Москвы пообещал отреагировать на переход бизнеса в серую зону Общество, 28 июл, 22:53 Пулково объявило о возобновлении рейсов Turkish Airlines из Петербурга Общество, 28 июл, 22:47 В Ингушетии в автомобиле расстреляли сотрудника Росгвардии Общество, 28 июл, 22:46 Прокуратура начала проверку после взрыва газа в селе в Кабардино-Балкарии Общество, 28 июл, 22:43 Суд отказался вернуть в Генпрокуратуру дело младшей сестры Хачатурян Общество, 28 июл, 22:43 СМИ узнали о планах «Сочи» арендовать у «Зенита» аргентинского легионера Спорт, 28 июл, 22:39 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 июля Общество, 28 июл, 22:35
Экономика ,  
0 

«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для Nord Stream 2

Судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод Nord Stream 2, больше не принадлежит «Газпрому», сообщила монополия. Новый конечный собственник судна неизвестен
Газпром GAZP ₽184,3 -0,39% Купить
Трубоукладчик «Академик Черский»
Трубоукладчик «Академик Черский» (Фото: J.Koehler / Global Look Press)

Трубоукладчик «Академик Черский», единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования, перестал принадлежать к группе «Газпрома», следует из квартального раскрытия монополии. «Академик Черский» продолжает стоять в немецком порту Мукран, логистической базе Nord Stream 2. В декабре 2019 года министр энергетики Александр Новак пояснял, что это судно способно достроить «Северный поток-2» (Nord Stream 2).

В начале июня РБК сообщал, что судно «Академик Черский», до начала 2020 года числившееся в составе ООО «Газпром флот», находится в собственности АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (СТИФ). Этот фонд в конце марта 2020 года сменил прописку с Самары на Санкт-Петербург. Других судов в собственности СТИФ не значится.

СТИФ, собственник «Академика Черского», по состоянию на 31 марта входил в группу «Газпрома», следовало из списка аффилированных лиц монополии. В новом списке по состоянию на 30 июня (.pdf) фонда уже нет. При этом СТИФ является действующим юридическим лицом, название он не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после этого СТИФ поменял гендиректора — им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

СТИФ является непубличным акционерным обществом и не обязано раскрывать текущих участников.

Как ранее пояснял РБК официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов, по состоянию на 1 июня информация про фонд еще не была раскрыта.

Во вторник, 28 июля, он не ответил на запрос РБК. РБК направил также запрос в Nord Stream 2.

Источник в газовой монополии 1 июня говорил РБК, что в «Газпроме» считают, что «санкционные риски в связи с работой судна нивелированы».

Трубоукладчик «Академик Черский» до начала 2020 года фигурировал на сайте ООО «Газпром флот» в составе его эксплуатационного флота. Там же были указаны суда снабжения «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко».

Теперь «Остап Шеремета» и «Иван Сидоренко» больше не фигурируют в составе «Газпром флота». Из выписки из Российского морского регистра судоходства следует, что собственником этих судов является АО «Нобилити». Эта компания, которая также не обязана раскрывать своих владельцев, была создана в конце апреля 2020 года, следует из ЕГРЮЛ.

Учредителями «Нобилити» с уставным капиталом 2 млн руб. являются компании «ССЕ Лимитед» (доля 25%) и «Нефтяной дом» (75%). В Российском международном реестре судов владельцем судов снабжения ранее значился Газпром, но 9 июля эти суда уже были исключены из реестра (причина исключения не указана).

Компании Nord Stream 2, принадлежащей «Газпрому», осталось достроить около 6% газопровода «Северный поток-2», преимущественно в водах Дании. Этим летом Датское энергетическое агентство (DEA) разрешило Nord Stream 2 прокладывать трубы с использованием судов с обычной (якорной) системой позиционирования (до этого условием было использование судов с динамической системой позиционирования, DPS). Ранее аналитики указывали на высокую вероятность того, что достраивать морской газопровод будут «Академик Черский» и трубоукладочная баржа «Фортуна» (принадлежит российской госкомпании «Межрегионтрубопроводстрой»; баржа использует якорную систему позиционирования и также находится в порту Мукран).

Но финальный этап строительства пока не начался. Nord Stream 2 придется ждать по крайней мере до начала августа, когда истечет срок подачи возможных апелляционных заявлений на недавнее решение DEA. Если достройка газопровода начнется в начале августа, завершить ее возможно к концу сентября.

Ситуацию осложняют дополнительные санкции против Nord Stream 2, которые грозятся ввести в американском Конгрессе. В июле палата представителей и сенат США приняли свои версии оборонного бюджета на следующий финансовый год, и в обеих фигурируют поправки с санкциями против страхователей судов-трубоукладчиков Nord Stream 2 и поставщиков оборудования для таких судов. В версии сената санкции жестче — еще и против организаций, которые будут сертифицировать газопровод перед его сдачей в эксплуатацию. В какой форме в итоге будут приняты санкции против Nord Stream 2, станет ясно, когда согласительная конференции Конгресса США утвердит компромиссный вариант оборонного бюджета (ожидается к концу сентября).

Автор: Иван Ткачёв
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: Газпром, Nord Stream 2, Северный поток 2
Материалы по теме
Оператор не увидел проблем у «Северного потока-2» из-за нереста трески
Общество
Кремль подготовит стратегию на случай санкций против «Северного потока-2»
Политика
Владельцем способного достроить Nord Stream 2 судна стал фонд из Самары
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter