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«Билайн» расширяет зрительный ряд
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«Билайн» расширяет зрительный ряд
Газета № 054 (3221) (2209) Технологии и медиа,
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«Билайн» расширяет зрительный ряд

Оператор «большой четверки» планирует купить онлайн-кинотеатр Megogo
Холдинг VEON обсуждает покупку одного из крупнейших в СНГ онлайн-кинотеатров Megogo. Сделка должна помочь укрепить позиции и сервиса, и оператора по сравнению с конкурентами
Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС
Фото: Jörg Carstensen / DPA / ТАСС

Суть сделки

Холдинг VEON Ltd, владеющий российским мобильным оператором «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), заинтересовался покупкой 100% онлайн-кинотеатра Megogo. Об этом РБК рассказали четыре источника на телекоммуникационном и медиарынках.

По словам одного из собеседников РБК, в рамках сделки онлайн-кинотеатр оценили в 9 млрд руб. Другой собеседник утверждает, что это стоимость только российского бизнеса Megogo. Если стороны договорятся, фактическое подписание сделки произойдет не ранее чем через полгода, отметил один из них.

Основатель и главный исполнительный директор Megogo Владимир Боровик и представитель VEON Ltd не ответили на запрос РБК на момент публикации. Представитель «ВымпелКома» отказался от комментариев.

Участники

Украинский предприниматель Владимир Боровик запустил Megogo в 2011 году. Помимо Украины у компании есть представительства в России, Белоруссии, Латвии, Казахстане, Молдавии и Азербайджане. Структура акционеров и финансовые показатели не раскрываются. По собственным данным, сервис является крупнейшим в Восточной Европе и СНГ, ежемесячная аудитория достигает 58 млн уникальных пользователей.

Технологии и медиа
«Дочка» владельца «Билайна» решила возобновить иск к Канаде на $1,8 млрд Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Российское юрлицо сервиса ООО «Мегого», по данным СПАРК, принадлежит кипрской Magavin Enterprises Limited. Владельцами последней, согласно данным местного реестра юрлиц, через цепочку компаний являются киприоты Димостенис Кристомилас и Александрос Гавриилидис. Выручка ООО в 2019 году — 2 млрд руб., чистая прибыль — 74,6 млн руб.

Холдинг VEON Ltd зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме. Он владеет российским «ВымпелКомом», украинским «Киевстаром», а также активами в Пакистане, Алжире, Бангладеш, Узбекистане, Казахстане, Киргизии, Грузии и Армении. Выручка во втором квартале — $1,89 млрд, чистая прибыль — $156 млн. На 30 июня компании группы обслуживали 205 млн абонентов мобильной связи и 4,3 млн — фиксированной. 47,9% VEON принадлежит LetterOne Михаила Фридмана, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Российский «ВымпелКом» с конца 2017 года сотрудничает с Megogo: сначала сервис стал доступен для абонентов мобильной связи в приложении «Мобильное ТВ» на смартфонах и планшетах, а в середине 2018-го абоненты домашнего телевидения получили возможность смотреть видео по подписке на своих ТВ-приставках.

Технологии и медиа
Глава «Билайна» — РБК: «Компания потеряла связь с клиентом» Александр Торбахов

Перспективы

По оценке агентства Telecom Daily, в первом полугодии 2020 года выручка легальных видеосервисов в России выросла на 56% и составила 18,6 млрд руб. Крупнейшими сервисами по этому показателю были: ivi (23%), Okko (17%), YouTube (9%), Megogo (7%), «Ростелеком» (6%) и «Амедиатека» (4%).

По словам главы ассоциации «Интернет-видео» Алексея Бырдина, Megogo нужны финансовые ресурсы, чтобы конкурировать с ivi и Okko. В отличие от других российских сотовых операторов VEON, как и Megogo, присутствует и в России, и на Украине. Среди преимуществ Megogo Бырдин также назвал наличие своей технологической платформы. «Операторы, которые пытаются выйти на этот рынок, не обладают такими платформами и сейчас только занимаются их разработкой», — сказал он.

Телекоммуникационные компании развивают сегмент платного телевидения, но он стагнирует уже несколько лет, а весь рост происходит в сегменте OTT (over the top — услуги, которые не привязаны к сети конкретного оператора, например интернет-телефония или онлайн-кинотеатры), отметил Бырдин. «В ближайшие несколько лет в линейном телевидении и сегменте video on demand (видео по запросу. — РБК) будут лидировать OTT-сервисы. Операторы пытаются выйти на этот рынок, но пока не очень успешно. Для VEON покупка Megogo была бы хорошим маневром, благодаря приобретению «ВымпелКом» сразу же обгонит других операторов в сегменте OTT», — считает глава ассоциации «Интернет-видео».

По данным «ТМТ-Консалтинга», по итогам второго квартала в России насчитывалось 45,6 млн абонентов платного телевидения. Крупнейшими игроками на этом рынке были Национальная спутниковая компания («Триколор», 27%), «Ростелеком» (23%), МТС (9%), «ЭР-Телеком» (8%) и «Орион» (7%). «ВымпелКом» занимал шестое место с долей 3%. Аналитик «ТМТ-Консалтинга» Елена Крылова отметила, что все OTT-сервисы операторов сейчас работают в партнерстве с крупными онлайн-кинотеатрами и операторам приходится делиться с ними частью выручки. «Телекоммуникационный рынок не растет, а «ВымпелКом» даже демонстрирует снижение, тогда как рынок видеосервисов растет двузначными темпами», — говорит Крылова.

Во втором квартале выручка «ВымпелКома» в России упала почти на 10%, до 65,5 млрд руб. Негативное влияние оказали не только коронавирусные ограничения, но и снижение числа клиентов из-за проблем, которые были в компании и до пандемии, рассказывал в интервью РБК глава компании Александр Торбахов. Однако, по его словам, чтобы вернуть «финансы, здоровье и светлое будущее», «ВымпелКому» необходимо восстанавливать телекоммуникационный бизнес. «Абсолютная иллюзия — думать, что в условиях, когда телекоммуникационный бизнес чувствует себя не очень хорошо, можно начать строить какие-то другие бизнесы и это поможет. Ни у меня, ни у акционеров нет таких иллюзий. Мы должны быть сильным игроком на телекоммуникационном рынке», — указывал он.

По информации гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, несколько крупных игроков рынка ранее рассматривали возможность покупки Megogo, однако наличие украинской «дочки» «их отпугивало».

Технологии и медиа
РФПИ и партнеры закрыли сделку по инвестициям в онлайн-кинотеатр ivi Фото: Ирэн Майорова / «Коммерсантъ»

Весной прошлого года МТС вела переговоры о покупке ivi, рассказывали источники на рынке. Оператор был готов заплатить за сервис 20 млрд руб., однако сделка не состоялась. В прошлом году МТС создала «дочку» — «МТС Медиа» — для производства и дистрибуции собственного контента, управления кабельным и спутниковым телевидением, IPTV, а также приложением «МТС ТВ».

Стремление развиваться в сегменте медиа — это часть общей тенденции, которая касается не только операторов связи, но и смежных секторов, например финансовых, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Таким образом компании пытаются выйти за рамки традиционного бизнеса в цифровые услуги. «Операторы постоянно улучшают сети связи, а зарабатывают на них другие сервисы, например онлайн-кинотеатры. Поэтому у операторов возникла идея: хорошо бы и им зарабатывать на контенте», — указывает Белов. По его словам, технологически сделать приложение для онлайн-видео несложно, но будет ли оно выделяться и станет ли по-настоящему популярным, вопрос открытый. «Поэтому покупка уже крупного сервиса на рынке — это нормальная практика», — резюмирует Белов.

Конкуренты

По словам Дениса Кускова, с приходом крупных инвесторов на рынок онлайн-кинотеатров конкуренция между ними начала расти и в ближайшем будущем сервисы без финансовой поддержки со стороны инвесторов, например Tvzavr, окажутся в критической ситуации.

Крупнейший в России видеосервис ivi в сентябре 2019 года привлек $40 млн от консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций, Mubadala Investment Company, Baring Vostok, Flashpoint VC, RTP Global и Winter Capital.

Общество
Netflix выходит на российский рынок Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Okko в марте 2018 года приобрел интернет-холдинг Rambler Group, контролирующим акционером которого впоследствии стал Сбербанк. При этом в конце июля банк внес дополнительные 2 млрд руб. акционерного финансирования в компанию, основная часть которых, как объявлялось, будет направлена на ускоренный рост рыночной доли Okko. Цель — сделать мультимедийный сервис крупнейшей ОТТ-платформой в России в 2021 году.

В начале сентября один из крупнейших онлайн-кинотеатров в мире, Netflix, объявил, что будет развиваться в России в партнерстве с Национальной медиа группой. К середине октября должна появиться российская версия Netflix, в которой будут доступны российские субтитры и озвучка (до сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента). По данным Telecom Daily, в первом полугодии доля Netflix на российском рынке составляла 3%. Однако несколько лет назад онлайн-кинотеатры, опасаясь прихода на рынок зарубежных игроков, пролоббировали принятие так называемого антинетфликсовского закона, согласно которому аудиовизуальный сервис, доступ к которому в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и который направлен на привлечение внимания граждан страны, должно учредить российское юрлицо. Оно может принадлежать иностранцам лишь на 20%, оставшиеся 80% должны быть у граждан России.

Авторы: Анастасия Скрынникова, Анна Балашова, Елизавета Ефимович.
Теги: онлайн-кинотеатры , VEON , ВымпелКом , «Билайн»
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