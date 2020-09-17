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Газета
Ограничения ограниченного действия
Газета № 051 (3218) (1709) Политика,
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Ограничения ограниченного действия

Ученые из ФРГ и США оценили эффективность принятых с 1950-х годов санкций
Лишь треть из общего числа санкций, введенных разными странами в 1950–2016 годы, дала желаемый эффект, подсчитали эксперты из ФРГ и США. Против постсоветской России санкции вводились восемь раз, но об их успехе судить пока рано
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Успешных санкций — меньше половины

Из всех санкций, введенных разными правительствами и международными организациями с 1950 по 2016 год, эффективны оказались только 34%. Это следует из глобальной базы санкций, составленной группой экономистов из американских и немецких университетов во главе с Габриэлем Фельбермаером из Кильского университета. Итоги их работы были опубликованы в научном журнале European Economic Review в номере за октябрь (статья есть в распоряжении РБК).

В общей сложности эксперты проанализировали 729 санкционных программ, которые были реализованы — или реализуются — государствами в одностороннем порядке или через многосторонние организации. Исследователи выделили несколько видов санкций — торговые (импортные и экспортные), финансовые (например, заморозка финансовых счетов), ограничение передвижения (запрет на въезд в страну), оружейное эмбарго и др. Цели санкций также варьируются: изменение политики страны — адресата санкций, принуждение какого-либо правительства следовать демократическим нормам и правам человека, дестабилизация страны — адресата санкций, побуждение сторон конфликта к приостановке насилия и др.

Как отмечают экономисты, степень успеха санкций определялась исходя из того, достигла ли страна или организация — инициатор санкций — декларируемых целей.

К первой группе отнесены санкции, которые можно считать успешными. Например, в 1991 году администрация Джорджа Буша-старшего ввела санкции против Гаити после государственного переворота, свергнувшего режим президента Жан-Бертрана Аристида. В итоге в 1994 году Аристид смог вернуться в страну, а США сняли с Гаити большую часть санкций. Ко второй группе эксперты отнесли ограничения, которые имели частичный успех, к третьей — санкции, которые не привели к желаемым результатам, то есть не изменили поведение страны — адресата ограничений.

К примеру, в 1990-х США ввели санкции против Индонезии за нарушение прав человека, однако это не повлияло на политику национальных властей. В 2005 году Вашингтон снял санкции для налаживания более тесных военных контактов с Джакартой, мотивировав свое решение необходимостью активнее бороться с терроризмом. Наконец, эффективность части санкционных программ нельзя оценить, так как они все еще действуют.

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Показатель успеха ограничений в 34% в целом совпадает с данными, полученными другими учеными, изучавшими санкции, констатируют авторы. Так, согласно исследованию эксперта Гэри Хафбауэра из Института мировой экономики Петерсона и его коллег, составивших базу данных санкций, введенных с 1914 по 2006 год, процент успешных штрафных мер также составил 34%. Политолог Клиффтон Морган и его коллеги составили собственную базу данных, выявив, что ограничения оказались успешными в диапазоне от 27 до 37% случаев. Исследование под началом Моргана занималось изучением санкций и угроз санкций, введенных с 1945 по 2005 год.

14 программ против СССР и России

Из 729 санкционных программ, которые изучили немецкие экономисты, против СССР и России были направлены 14, уточнили они в ответ на запрос РБК. Шесть из 14 программ были введены в отношении Советского Союза во время холодной войны, восемь — в постсоветский период. Большая часть антироссийских санкций была введена западными странами в результате конфликта на Украине, констатировали авторы. Поскольку санкции против России продолжают действовать, оценить их эффективность пока затруднительно, указали исследователи.

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«Основываясь на имеющихся данных, если санкции имеют последствия [для страны-адресата], то в большинстве случаев эти последствия проявляются на долгосрочном отрезке времени, а поэтому сложно определить сразу, какие факторы могут определить успех санкций», — пояснили создатели базы.

При этом они уточнили: исходя из количественной статистики, сами по себе санкции в большинстве случаев имеют не очень высокую эффективность. Больше шансов на успех имеют те санкции, которые подкреплены переговорами со страной-адресатом в многостороннем формате.

Впрочем, санкции могут иметь и косвенные последствия — например, не исключено, что антироссийские санкции склонили Москву к более осторожному поведению на международной арене. Но такие выводы носят спекулятивный характер, оговорились исследователи.

Санкции в отношении России преследовали две цели, сказал РБК генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Как фактор наказания Москвы за ее действия на международной арене штрафные меры Запада можно считать достаточно эффективными, отметил эксперт. «Глупо говорить, что санкции не нанесли ущерба российской экономике и не ограничили доступ страны к важным технологиям», — пояснил он.

С другой стороны, санкции едва ли смогли изменить поведение России в соответствии с требованиями Запада, продолжает Кортунов. «Москва не собирается делать никаких односторонних уступок Западу, а ее элиты поняли, что больше не являются гражданами мира и сплотились вокруг российского руководства», — отметил он.

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Вдобавок масштабные санкции, которые ввели в отношении России США, затронули не только отдельных чиновников или политиков, но и целые секторы экономики, в том числе высокотехнологичные отрасли, заметил Кортунов. Таким образом, от санкций, вероятно, пострадали и те россияне, которые поддерживали идею улучшения отношений с Западом. Санкции эффективно действуют на маленькие страны или в случаях, когда ими оказывают давление на союзников — как, например, действовали США, препятствуя коммерческим отношениям партнеров с Ираном, добавил Кортунов.

Смена санкционного вектора

Популярность санкций как инструмента внешней политики возросла за последние десятки лет, указывают также немецкие исследователи. Если в конце 1950-х число находящихся под санкциями стран не превышало 20, то к 1980 году этот показатель превысил 50, а к 2005 году — 100. Эксперты объясняют рост популярности санкций несколькими факторами.

Во-первых, это увеличившаяся взаимозависимость стран в мировой экономике. Во-вторых, опыт западных стран при вторжении в Ирак и Афганистан мог склонить их к использованию невоенных мер воздействия на другие страны. В-третьих, все больше стран стали частью Всемирной торговой организации (ВТО), что ограничило их возможность использовать торговые войны и переговоры как инструмент внешней политики. В то же время использование санкций не регулируется уставом ВТО.

Вместе с ростом частоты использования санкций их инструментарий стал более разнообразным. Например, если в 1950–1970-х широкое распространение имели торговые санкции, то к началу 2000-х самыми популярными видами санкций стали финансовые штрафные меры, ограничения на передвижение и военные санкции. «Наш анализ продемонстрировал, что тогда как число вводимых торговых санкций оставалось примерно на одном уровне в течение всего периода с 1950 по 2016 год, число вводимых финансовых санкций и ограничений на передвижение значительно возросло за последние 30 лет», — констатировали авторы.

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Кроме того, санкции стали более выверенными. Например, в 1950-х годах санкции, запрещающие импорт из страны-адресата, касались всех видов товаров. В то же время по состоянию на 2015 год около 70% стран, которые ввели торговые ограничения, применяли их только к ограниченному перечню товаров. Это может объясняться повышением важности глобальных цепочек стоимости (когда все большое число стран вовлечено в производство товаров), а также важностью отдельных стран как экспортеров. Например, Россия — важный экспортер газа, и европейские страны зависят от ее поставок, указали авторы.

Учитывая ужесточение геополитических противоречий, тенденция активного использования санкций сохранится и в будущем, даже если их успех не гарантирован, прогнозируют экономисты. Риск эскалации санкционного давления на Россию также сохраняется, считают они.

Для правительств многих стран использование санкций стало рефлексом, который проявляется у них в случае недовольства поведением других игроков, считает Андрей Кортунов. По его мнению, потенциал для усиления санкций против России есть, но в будущем США, вероятно, будут вынуждены действовать аккуратнее, чтобы не задеть собственные интересы. Например, Вашингтон был вынужден снять санкции с активов, связанных с Олегом Дерипаской.  Это произошло после того, как санкции США в отношении этих активов привели к нестабильности на мировых рынках. «Если использовать санкции чрезмерно жестко, это приведет к фрагментации экономической системы и таким образом начнет подрывать способность тех же США воздействовать на других игроков на международной арене», — указал Кортунов.

Ранее опрошенные РБК эксперты назвали несколько видов новых санкций, которые могут быть применены в отношении России. Евросоюз может ввести точечные ограничения против физических лиц или организаций, если выяснится, что они были причастны к отравлению Алексея Навального. Более масштабные санкции против России могут ввести США — они могут коснуться импорта из России сырья и трубопровода Nord Stream 2.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Россия , США , санкции , исследование , доклад
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