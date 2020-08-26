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Политика ,  
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В ООН заявили об отсутствии консенсуса по антииранским санкциям США

В Совете Безопасности нет консенсуса по вопросу возвращения санкций против Ирана, о чем запрашивали американские власти. Об этом заявил постпред Индонезии при ООН Диан Трианшах Джани, передает The New York Times.

«Я получил письма от многих стран-членов (ООН). Мне ясно, что есть одна страна, которая выступает с определенной позицией, в то время как значительное число стран имеют противоречащее мнение», — отметил он.

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Теги: ООН, Иран, США
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