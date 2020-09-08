Россия и Кипр договорились о повышении налогов на вывод капитала

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал. Документ подписали замминистра финансов Алексей Сазонов и министр финансов Кипра Константинос Петридис, сообщает Минфин.

3 августа Минфин объявил о начале денонсации налогового соглашения с Кипром, потому что страна не согласилась на предложенное Минфином повышение налоговых ставок на выплаты в эту страну до 15%. Через неделю на новых переговорах Никосия согласилась на условия Москвы. Изменения должны вступить в силу с 2021 года.

Материал дополняется.