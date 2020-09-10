Принуждение в кассовом порядке

Андрей Луговой подготовил законопроект, ужесточающий работу розничных рынков

В октябре в Госдуму будет внесен законопроект, разработанный депутатом Андреем Луговым и обязывающий управляющие рынками компании проверять продавцов на наличие касс. В случае нарушений УК грозит штраф до 10 млн руб.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В октябре этого года в Госдуму внесут законопроект, который позволит привлекать к ответственности управляющие розничными рынками компании за отсутствие кассовой техники у продавцов. Об этом РБК рассказал автор инициативы депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

По его словам, законопроект предполагает обязательное использование контрольно-кассовой техники на рынках. За отсутствие у продавцов кассовых аппаратов предлагается ввести административную ответственность — наказывать в таких случаях будут управляющие компании. Планируется, что поправки внесут в три федеральных закона — «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов», «О розничных рынках», а также Кодекс об административных правонарушениях.

Какие изменения появятся в законодательстве

Сейчас организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчет без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах. Если поправки Лугового будут одобрены, то из этого списка (он прописан в законе о контрольно-кассовой технике) вычеркнут розничные рынки. Исключение будет сделано для фермеров, производящих собственную продукцию.

В законе «О розничных рынках», где перечисляются права управляющих рынком компаний, предусмотрят, что эти структуры смогут проводить проверки применения кассовой техники. В случае ее отсутствия управляющая компания вправе сообщить о нарушении налоговикам.

Законопроект также предполагает ужесточение наказания за нарушения, связанные с применением кассового оборудования: если управляющая рынком компания предоставит юрлицам торговое место на розничном рынке без документов о зарегистрированной контрольно-кассовой технике и не сообщит об этом в налоговые органы, то ее ждет штраф в размере от 5 млн до 10 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В законопроекте также указано, что в таком случае протокол будет вынесен без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Луговой отметил, что комитет Госдумы по безопасности с 2018 года занимается разработкой соответствующего законопроекта. Еще тогда правительство должно было создать законодательные инициативы, которые решили бы проблему теневого оборота денежных средств на рынках, но до сих пор ничего не произошло, отметил депутат.

Почему потребовалось вносить поправки

В июне 2018 года президент Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.

Следствием поручений стало письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной президенту, в котором она описала подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки с ежемесячным объемом не менее 10 млрд руб. Проанализировав реестры трансграничных переводов физлиц без открытия счета, специалисты ЦБ выявили серийных отправителей крупных сумм за рубеж. Переводы осуществлялись несколько раз в день с небольшими интервалами и дроблением сумм «для придания переводам бытового характера». Деньги поступали на перевалочные складские комплексы Киргизии и Казахстана, куда поставляются товары из Китая и Вьетнама.

По сделанным тогда выводам ЦБ, эти переводы — попытка уйти от налогообложения и уклониться от валютного и таможенного контроля. Серый импорт реализовывали на рынках, где не используется контрольно-кассовая техника, несмотря на постановку ее на учет в налоговых органах.

Адреса отправления переводов соответствовали местам расположения крупных рынков. Согласно представленным тогда выводам регулятора, от налогов уходило большинство арендаторов на московских рынках: речь, в частности, шла о торговом комплексе «Садовод», торгово-ярмарочном комплексе «Москва» и оптово-розничном продовольственном центре «Фуд Сити». Такая же ситуация касалась рынков в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Омске и Дагестане.

Автор письма указывала на необходимость усиления контроля за кассовой дисциплиной и миграционным законодательством на рынках, которые были приведены в документе.

Оценка регулятора В 2019 году Центробанк фиксировал двукратное сокращение операций по обналичиванию денежных средств — до 96 млрд руб. При этом в середине года регулятор отмечал, что способы вывода активов видоизменяются: происходит переток из одних схем в другие. Представитель Центробанка тогда указывал, что приобретает популярность вывод средств с помощью импорта товаров через страны Таможенного союза. По оценкам регулятора, общий объем операций по выводу денежных средств за рубеж незначительно сократился. В 2019 году он составлял 66 млрд руб., на 10% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярным способом вывода оказались сделки с услугами (29%) и авансовые платежи за импортируемые товары (27%). Среди отраслей экономики по итогам года торговля занимала третье место по объему транзитных операций сомнительного характера после строительного сектора (37%) и сектора услуг (25%): на нее приходилось 24% от общего объема.

Письмо Набиуллиной тогда отправили для ознакомления руководителю ФСБ Александру Бортникову. В марте прошлого года на крупных столичных вещевых и продуктовых рынках прошли масштабные проверки. Рейды полиции проводились на «Фуд Сити», в «Садоводе» и ТЦ «Москва». Тогда руководитель департамента стратегического развития «Фуд Сити» Сергей Журавлев сообщал РБК, что полиция проводила оперативно-профилактические мероприятия.

Как рассказывал РБК Год Ниссанов, совладелец «Киевской площади» (группе принадлежат рынки, на которых проходил рейд), на рынках проводилась «плановая проверка Федеральной миграционной службы» и по итогам рейда выявили «46 человек, нарушивших миграционное законодательство, включая посетителей». «Есть еще вопрос, которым задаются наши покупатели и контролирующие органы: когда на «Фуд Сити» появятся кассовые аппараты? <...> Надо понимать, что мы не занимаемся торговлей. Наш бизнес заключается в строительстве и управлении недвижимостью, — комментировал тогда Ниссанов возможные претензии со стороны ЦБ. — Мы за кассовые аппараты. В договорах аренды прописано, что у всех, кто обязан использовать кассовые аппараты по закону, они должны быть. Но это максимум, что мы можем сделать как арендодатели».

Представители группы «Киевская площадь» не ответили на запрос РБК о новой инициативе.

Решит ли проблему законопроект Лугового

Опрошенные РБК эксперты и участники рынка разделились во мнении, как законопроект повлияет на ситуацию. Поправки приведут к более строгой проверке управляющими компаниями тех, кого они допускают к работе, считает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. По его мнению, для самого рынка страшны не штрафы, а приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Представитель ТК «Савеловский» сообщил РБК, что компания еще в 2017 году обязала всех арендаторов иметь кассовые аппараты, поэтому рисков для себя компания не видит и оттока арендаторов не ожидает. «С точки зрения государства это правильное решение, оно подтолкнет к тому, чтобы рынки привлекали адекватных арендаторов, у которых есть кассовая техника и вся необходимая документация», — говорит он.

Менеджер сети рынков «Ветерок» Наталья Словохотова напоминает, что сейчас по закону управляющие компании обязаны обеспечивать применение арендаторами кассовой техники. «Мы контролируем и проверяем партнеров, но перекладывать ответственность за компанию на другие юридические и физические лица не совсем правильно: у нас нет никаких полномочий воздействия на арендаторов. Кроме того, если при выявлении нарушения компании будет выставлен штраф, мы не сможем обратить его в сторону нарушившего арендатора. При этом проследить за каждой покупкой на каждом торговом месте невозможно», — объясняет Словохотова.

Меры, которые предлагает Луговой, по мнению гендиректора юридической компании Brandmonitor Юрия Вопилова, не скажутся на объемах контрафактных товаров в продажах рынков. По его словам, при продаже контрафакта зачастую выдаются кассовые чеки, а в онлайне продавцы пользуются службами доставки, которые эту функцию берут на себя. «Введение такой ответственности вынудит часть рынка адаптироваться, но на долю контрафакта заметно не повлияет. Повсеместное применение контрольно-кассовой техники скажется на маржинальности теневого бизнеса и создаст дополнительные преграды нарушителям, что, безусловно, плюс», — считает Вопилов.

Исполнительный директор GremmGroup (управляет Усачевским и Москворецким рынками, а также рынком на Ленинском) Александр Альхов сообщил РБК, что инициатива законодателей понятна, но следует учитывать, что на рынках есть прилавки, лотки, столы, не имеющие технических условий для подключения контрольно-кассовой техники. «Не все предприниматели смогут выполнить новые требования, что приведет к сокращению конкуренции, от чего пострадают потребители», — считает Альхов. По его мнению, данная мера может привести к уменьшению числа розничных рынков и перепрофилированию их в торговые центры.