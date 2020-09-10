Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 75,94 74,91 EUR Нал. 89,73 88,52 USD Бирж. 75,33 -0,96 EUR Бирж. 88,96 -0,85 USD ЦБ. 76,07 +0,11 EUR ЦБ. 89,57 -0,17 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 10397,00 +173,81 IMOEX 2876,07 -0,44% RTSI 1201,34 +1,00% Brent 40,85 +3,34% DJIA 27940,47 +1,60% Nasdaq 11141,56 +2,71%
Принуждение в кассовом порядке
Лента новостей
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 10 сентября 08:49, Общество В Забайкалье мужчина украл и раздал нуждающимся 800 тыс. руб. 08:49, Общество Гол Кучерова за девять секунд до сирены принес «Тампе» победу в матче НХЛ 08:41, Спорт Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира 08:35, РБК Стиль и glo РБК Pro: как устроены «умные» рестораны в Китае 08:22, PRO Американские сенаторы потребовали расширить санкции по «акту Магнитского» 08:09, Политика Вещатели предложили регулировать видео в Сети по правилам телевидения 08:00, Технологии и медиа Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:57, Общество Пальто, пиджак, обувь и сумка: какие вещи выбирают миллениалы 07:50, «РБК Стиль» и Hugo Boss СМИ узнали о блокировке Кипром санкций Евросоюза против Белоруссии 07:38, Политика Автомобиль с характером: Mercedes-Benz GLE купе 07:03, РБК и Mercedes-Benz Застройщикам предсказали резкое увеличение числа облигационных займов 07:00, Бизнес Почему застройщики пойдут за деньгами на биржу 07:00, PRO Более трети россиян одобрили действия Лукашенко по подавлению протестов 06:59, Политика В ВОЗ сообщили о планах добиться полного отказа от трансжиров к 2023 году 06:47, Общество Определились подрядчики семи этапов трассы Москва — Казань на ₽464 млрд 06:11, Бизнес Российские лазеры для показа рекламы из космоса прошли испытания 05:56, Общество В Мексике полиция нашла обезглавленное тело журналиста 05:43, Общество Додо пицца, Револют и Gett: как они организовали командировки 05:29, РБК и Smartway Экс-депутат Рады заявил о возможном прекращении существования Украины 04:56, Политика Помпео допустил причастность Москвы к инциденту с Навальным 04:52, Политика Замглавы Еврокомиссии сообщил о визите в Лондон из-за Brexit 04:47, Политика О чем поговорить с британцами кроме дождя и чая 03:55, РБК Стиль и glo Экс-кандидат в президенты Белоруссии Канопацкая решила создать партию 03:55, Политика Разработчик «Новичка» назвал чушью новые данные об отравлении Навального 03:36, Политика Российские водители назвали свои требования к подержанным машинам 03:00, Авто Гендиректор «Спартака» допустил продажу Кокорина 02:50, Спорт Опробовать продажу добытой любителями рыбы разрешили лишь одному региону 02:32, Бизнес
Газета
Принуждение в кассовом порядке
Газета № 046 (3213) (1009) Общество,
0

Принуждение в кассовом порядке

Андрей Луговой подготовил законопроект, ужесточающий работу розничных рынков
В октябре в Госдуму будет внесен законопроект, разработанный депутатом Андреем Луговым и обязывающий управляющие рынками компании проверять продавцов на наличие касс. В случае нарушений УК грозит штраф до 10 млн руб.
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

В октябре этого года в Госдуму внесут законопроект, который позволит привлекать к ответственности управляющие розничными рынками компании за отсутствие кассовой техники у продавцов. Об этом РБК рассказал автор инициативы депутат от ЛДПР Андрей Луговой.

По его словам, законопроект предполагает обязательное использование контрольно-кассовой техники на рынках. За отсутствие у продавцов кассовых аппаратов предлагается ввести административную ответственность — наказывать в таких случаях будут управляющие компании. Планируется, что поправки внесут в три федеральных закона — «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов», «О розничных рынках», а также Кодекс об административных правонарушениях.

Какие изменения появятся в законодательстве

  • Сейчас организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчет без применения касс при торговле на розничных рынках, ярмарках и в выставочных комплексах. Если поправки Лугового будут одобрены, то из этого списка (он прописан в законе о контрольно-кассовой технике) вычеркнут розничные рынки. Исключение будет сделано для фермеров, производящих собственную продукцию.
  • В законе «О розничных рынках», где перечисляются права управляющих рынком компаний, предусмотрят, что эти структуры смогут проводить проверки применения кассовой техники. В случае ее отсутствия управляющая компания вправе сообщить о нарушении налоговикам.
  • Законопроект также предполагает ужесточение наказания за нарушения, связанные с применением кассового оборудования: если управляющая рынком компания предоставит юрлицам торговое место на розничном рынке без документов о зарегистрированной контрольно-кассовой технике и не сообщит об этом в налоговые органы, то ее ждет штраф в размере от 5 млн до 10 млн руб. или приостановка деятельности на срок до 90 суток. В законопроекте также указано, что в таком случае протокол будет вынесен без участия лица, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении.

Луговой отметил, что комитет Госдумы по безопасности с 2018 года занимается разработкой соответствующего законопроекта. Еще тогда правительство должно было создать законодательные инициативы, которые решили бы проблему теневого оборота денежных средств на рынках, но до сих пор ничего не произошло, отметил депутат.

Почему потребовалось вносить поправки

В июне 2018 года президент Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ разобраться с вопросом теневого оборота наличных денежных средств на крупных вещевых и продовольственных рынках, а также решить проблему нелегального перевода денег за границу.

Общество
Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве Оптово-продовольственный центр &laquo;Фуд Сити&raquo;

Следствием поручений стало письмо главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной президенту, в котором она описала подробности финансирования серого импорта и перевода средств за рубеж через крупнейшие российские рынки с ежемесячным объемом не менее 10 млрд руб. Проанализировав реестры трансграничных переводов физлиц без открытия счета, специалисты ЦБ выявили серийных отправителей крупных сумм за рубеж. Переводы осуществлялись несколько раз в день с небольшими интервалами и дроблением сумм «для придания переводам бытового характера». Деньги поступали на перевалочные складские комплексы Киргизии и Казахстана, куда поставляются товары из Китая и Вьетнама.

По сделанным тогда выводам ЦБ, эти переводы — попытка уйти от налогообложения и уклониться от валютного и таможенного контроля. Серый импорт реализовывали на рынках, где не используется контрольно-кассовая техника, несмотря на постановку ее на учет в налоговых органах.

Экономика
ЦБ ответил на критику слишком мягкого подхода в борьбе с отмыванием Павел Ливадный

Адреса отправления переводов соответствовали местам расположения крупных рынков. Согласно представленным тогда выводам регулятора, от налогов уходило большинство арендаторов на московских рынках: речь, в частности, шла о торговом комплексе «Садовод», торгово-ярмарочном комплексе «Москва» и оптово-розничном продовольственном центре «Фуд Сити». Такая же ситуация касалась рынков в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Омске и Дагестане.

Автор письма указывала на необходимость усиления контроля за кассовой дисциплиной и миграционным законодательством на рынках, которые были приведены в документе.

Оценка регулятора

В 2019 году Центробанк фиксировал двукратное сокращение операций по обналичиванию денежных средств — до 96 млрд руб. При этом в середине года регулятор отмечал, что способы вывода активов видоизменяются: происходит переток из одних схем в другие. Представитель Центробанка тогда указывал, что приобретает популярность вывод средств с помощью импорта товаров через страны Таможенного союза.

По оценкам регулятора, общий объем операций по выводу денежных средств за рубеж незначительно сократился. В 2019 году он составлял 66 млрд руб., на 10% меньше, чем годом ранее. Наиболее популярным способом вывода оказались сделки с услугами (29%) и авансовые платежи за импортируемые товары (27%).

Среди отраслей экономики по итогам года торговля занимала третье место по объему транзитных операций сомнительного характера после строительного сектора (37%) и сектора услуг (25%): на нее приходилось 24% от общего объема.

Письмо Набиуллиной тогда отправили для ознакомления руководителю ФСБ Александру Бортникову. В марте прошлого года на крупных столичных вещевых и продуктовых рынках прошли масштабные проверки. Рейды полиции проводились на «Фуд Сити», в «Садоводе» и ТЦ «Москва». Тогда руководитель департамента стратегического развития «Фуд Сити» Сергей Журавлев сообщал РБК, что полиция проводила оперативно-профилактические мероприятия.

Финансы
ЦБ зафиксировал снижение объемов обналичивания в банках почти в два раза Фото: Замир Усманов / Global Look Press

Как рассказывал РБК Год Ниссанов, совладелец «Киевской площади» (группе принадлежат рынки, на которых проходил рейд), на рынках проводилась «плановая проверка Федеральной миграционной службы» и по итогам рейда выявили «46 человек, нарушивших миграционное законодательство, включая посетителей». «Есть еще вопрос, которым задаются наши покупатели и контролирующие органы: когда на «Фуд Сити» появятся кассовые аппараты? <...> Надо понимать, что мы не занимаемся торговлей. Наш бизнес заключается в строительстве и управлении недвижимостью, — комментировал тогда Ниссанов возможные претензии со стороны ЦБ. — Мы за кассовые аппараты. В договорах аренды прописано, что у всех, кто обязан использовать кассовые аппараты по закону, они должны быть. Но это максимум, что мы можем сделать как арендодатели».

Представители группы «Киевская площадь» не ответили на запрос РБК о новой инициативе.

Решит ли проблему законопроект Лугового

Опрошенные РБК эксперты и участники рынка разделились во мнении, как законопроект повлияет на ситуацию. Поправки приведут к более строгой проверке управляющими компаниями тех, кого они допускают к работе, считает партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе. По его мнению, для самого рынка страшны не штрафы, а приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Финансы
Магазины нарастили прием наличных в ущерб платежам по картам Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Представитель ТК «Савеловский» сообщил РБК, что компания еще в 2017 году обязала всех арендаторов иметь кассовые аппараты, поэтому рисков для себя компания не видит и оттока арендаторов не ожидает. «С точки зрения государства это правильное решение, оно подтолкнет к тому, чтобы рынки привлекали адекватных арендаторов, у которых есть кассовая техника и вся необходимая документация», — говорит он.

Менеджер сети рынков «Ветерок» Наталья Словохотова напоминает, что сейчас по закону управляющие компании обязаны обеспечивать применение арендаторами кассовой техники. «Мы контролируем и проверяем партнеров, но перекладывать ответственность за компанию на другие юридические и физические лица не совсем правильно: у нас нет никаких полномочий воздействия на арендаторов. Кроме того, если при выявлении нарушения компании будет выставлен штраф, мы не сможем обратить его в сторону нарушившего арендатора. При этом проследить за каждой покупкой на каждом торговом месте невозможно», — объясняет Словохотова.

Меры, которые предлагает Луговой, по мнению гендиректора юридической компании Brandmonitor Юрия Вопилова, не скажутся на объемах контрафактных товаров в продажах рынков. По его словам, при продаже контрафакта зачастую выдаются кассовые чеки, а в онлайне продавцы пользуются службами доставки, которые эту функцию берут на себя. «Введение такой ответственности вынудит часть рынка адаптироваться, но на долю контрафакта заметно не повлияет. Повсеместное применение контрольно-кассовой техники скажется на маржинальности теневого бизнеса и создаст дополнительные преграды нарушителям, что, безусловно, плюс», — считает Вопилов.

Исполнительный директор GremmGroup (управляет Усачевским и Москворецким рынками, а также рынком на Ленинском) Александр Альхов сообщил РБК, что инициатива законодателей понятна, но следует учитывать, что на рынках есть прилавки, лотки, столы, не имеющие технических условий для подключения контрольно-кассовой техники. «Не все предприниматели смогут выполнить новые требования, что приведет к сокращению конкуренции, от чего пострадают потребители», — считает Альхов. По его мнению, данная мера может привести к уменьшению числа розничных рынков и перепрофилированию их в торговые центры.

Авторы: Дмитрий Серков, Анна Левинская.
При участии: Антон Фейнберг.
Теги: Государственная дума РФ , законопроект , розничные рынки
Материалы по теме
Силовики пришли с обысками на рынок «Фуд Сити» в Москве Общество
«Фуд Сити» объяснил полицейскую проверку на столичном рынке Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter