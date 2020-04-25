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Кудрин посоветовал не скупиться на траты из ФНБ в связи с кризисом

Председатель Счетной палаты считает, что в условиях текущего кризиса траты в 2020 году могут составить половину или чуть более половины всех средств ФНБ
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, в 2020 году можно потратить больше половины Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом он заявил в фильме «Опасный вирус. Экономика» на канале «Россия 1».

«Я и в своем выступлении, и в разговоре с президентом сказал, что на этот год можно не скупиться, когда будет пик. Потом можно больше занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из фонда», — отметил Кудрин, добавив, что это может быть половина или чуть больше половины всех средств ФНБ. По его словам, не страшно, если средств ФНБ хватит на два года, а не на три, как предполагало правительство.

«Потом бюджет спокойно сможет некоторое время заимствовать больше», — полагает глава Счетной палаты. Он добавил, что последствия для бюджетной системы России могут растянуться на два-четыре года.

«Недополучение доходов бюджета оценивается от 3 до 4 трлн рублей. Они будут покрыты частично за счет Фонда национального благосостояния, частично — за счет заимствований на рынках», — сказал Кудрин.

По данным на 1 апреля ликвидная часть ФНБ составляла 11,1 трлн руб., или 9,8% ВВП.

Также, по его прогнозам, в худшем варианте из-за сложной экономической ситуации безработными могут стать до 10% экономически активного населения. Это, по оценкам Кудрина, от 6 млн до 9 млн человек. В более мягком варианте прогноза безработица составит до 7–8% экономически активного населения.

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«Пока, как ни странно, даже несмотря на переход в очень серьезную стадию кризиса, у нас минимальное количество зарегистрированных безработных — 0,7% от экономически активного населения. Это — зарегистрированных. Если считать по меркам Международной организации труда, у нас 4,5% безработных», — сказал глава Счетной палаты.

В начале прошлой недели Кудрин уже прогнозировал увеличение безработицы из-за пандемии коронавируса в несколько раз, с 2,5 млн до 8 млн человек. Он сообщал, что период безработицы, возможно, будет продолжаться до конца года. «Потом произойдет перезапуск [экономики], рост спроса и потребления, количество безработных станет меньше, возобновит работу малый и средний бизнес», — отмечал он.

Председатель тогда сравнивал текущий кризис с кризисом 2008–2009 годов и отмечал, что ситуация складывается аналогичная. Он напоминал, что тогда правительством были приняты решения о поддержке бизнеса, которые позволили многие компании «оставить на плаву, в том числе компании, которые не всегда эффективны».

По данным центра занятости населения «Моя работа» в Москве, во время пандемии уровень безработицы в столице вырос на 45% (с 0,44% до 0,66%). При этом в центре не зафиксировали массовых увольнений, в большинстве случаев работодатели либо отправляют работников на простой, либо вводят нерабочие дни.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Алексей Кудрин, ФНБ
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