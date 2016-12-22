В декабре правительство потратило все средства Резервного фонда. Более 1 трлн руб. было направлено на покрытие дефицита бюджета. В 2018 году дефицит будет финансироваться за счет средств ФНБ

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В декабре Минфин полностью потратил средства Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте ведомства. Остатки Резервного фонда — $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд — были реализованы в Центробанке за 1 трлн руб. и зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда «сформировались нулевые остатки» и 1 февраля 2018 года, как и было задумано в прошлом году, он прекратит свое существование, отмечается в сообщении Минфина.

Резервный фонд обнулился еще 22 декабря, когда на финансирование бюджетного дефицита были потрачены последние 54 млрд руб., показывает статистика казначейства. В январе—ноябре 2017 года Резервный фонд оставался нетронутым. Дефицит бюджета в 2017 году, по оценкам Минфина, составил около 1,6% ВВП (1,5 трлн руб.).

Минфин неоднократно предупреждал об исчерпании Резервного фонда к концу 2017 года. Еще в начале 2016 года глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что при сохранении темпов использования средств фонда он будет исчерпан к 2017 году. После этого дефицит бюджета придется покрывать за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), объяснял Минфин.

В 2017 году правительству удалось значительно сократить траты суверенных резервов — чистая их трата составила 930 млрд руб. вместо планировавшихся 1,7 трлн, сказал Силуанов журналистам 10 января. «Это было сделано благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в $40/баррель в резервы правительства», — сказал он.

Своего максимума в рублевом выражении Резервный фонд достигал в начале 2015 года — 5,86 трлн руб., а максимума в отношении к размеру экономики — в начале 2009 года: 12,5% ВВП. За 2016 год объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза — с 3,64 трлн руб. до менее 1 трлн.

Один фонд вместо двух

Всего в 2017 году из суверенных фондов правительство потратило свыше 1,6 трлн руб., говорил Силуанов в конце декабря. Помимо 1 трлн руб. из Резервного фонда правительство потратило 655 млрд руб. из ФНБ, из которых 616,7 млрд были потрачены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Минфин в июне 2017 года предложил консолидировать два суверенных фонда в один. Силуанов объяснял, что ликвидная часть ФНБ и Резервный фонд — это фактически один и тот же источник финансирования расходов бюджета. Сосуществование двух фондов считал нецелесообразным и экс-министр финансов Алексей Кудрин. «Нам нужен резерв, он должен находиться в ликвидном варианте. Сегодня под это вся конструкция заточена, все свободные средства должны быть высоколиквидными, быстро высвобождаться в случае кризиса», — пояснял Кудрин.

Теперь у России остался один суверенный фонд, но он вновь начнет пополняться в этом году. В 2017 году Минфин уже получил дополнительные нефтегазовые доходы на сумму, ориентировочно, 829 млрд руб. — на них покупалась иностранная валюта, которая до 1 октября 2018 года будет перечислена в ФНБ. В рамках постоянного бюджетного правила весь объем нефтегазовых сверхдоходов будет направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Первый являлся источником финансирования бюджетного дефицита в случае резкого падения доходов казны. Второй же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала. Например, в 2008–2009 годах часть ФНБ была потрачена на антикризисную помощь банкам (в результате фонд сейчас владеет привилегированными акциями ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка на 279 млрд руб.). Другую часть средств было решено инвестировать в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты, такие как модернизация Транссиба и БАМа или строительство АЭС в Финляндии.

Ликвидные остатки

На 1 января 2018 года объем ФНБ в рублевом эквиваленте составляет 3,75 трлн руб. Но, как следует из расчетов РБК, основанных на данных Казначейства, лишь 59% этого объема (2,2 трлн руб.) — свободные ресурсы, которые могут быть в любое время взяты со счетов в ЦБ и использованы для финансирования бюджетного дефицита или дефицита Пенсионного фонда.

Остальное вложено в финансовые активы — депозиты во Внешэкономбанке (222,5 млрд руб. плюс $6,25 млрд), привилегированные акции ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка (279 млрд руб.), ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов (113 млрд руб. и $4,1 млрд, которые размещены в привилегированных акциях РЖД и Атомной энергостроительной корпорации, облигациях «Ямал СПГ», «Запсибнефтехима» и т.д.), депозиты в ВТБ и Газпромбанке для финансирования инфраструктурных проектов (164 млрд руб.). Еще $3 млрд из ФНБ были инвестированы в конце 2013 года в покупку еврооблигаций Украины, по которым она отказалась платить после смены власти в стране.

Ликвидные средства ФНБ, хранящиеся на валютных счетах в Центробанке, могут размещаться в высоконадежных облигациях иностранных государств, например американских госбумагах.

В течение 2018 года Минфин планирует закупить валюту для ФНБ примерно на 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов при ценах на нефть $54–55 за баррель, оценивал Силуанов (эти суммы, соответственно, будут переведены в ФНБ уже в 2019 году). При $60 объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб.

В новом году средства ФНБ станут основным наряду с заимствованиями источником покрытия дефицита федерального бюджета — из ФНБ планируется использовать 586 млрд руб. Но в последующие два года, когда ФНБ уже почти не будет тратиться, а только пополняться, главным источником покрытия дефицита станут заимствования. Дефицит бюджета при этом установится в пределах 1% ВВП.