Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,73 56,95 EUR Нал. 68,87 67,73 USD Бирж. 57,03 +0,04 EUR Бирж. 68,25 +0,26 USD ЦБ. 56,87 -0,17 EUR ЦБ. 67,88 -0,33 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 14480,01 +48,04 MOEX 2232,27 +0,31% RTS 1234,64 +0,45% Brent 69,10 -0,09% DJIA 25366,35 -0,08% Nasdaq 7151,60 -0,17% FTSE 7748,51 +0,23%
Правительство потратило все средства Резервного фонда
Лента новостей
На разработку авиадвигателя ПД-35 потратят 64 млрд руб. 00:24, Технологии и медиа Государство направит на «детскую» ипотеку 600 млрд руб. 00:17, Финансы Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 00:16, РБК и МегаФон Правительство предложило меры по улучшению трудовой мобильности 00:03, Экономика ЦБ не удалось поддержать граждан в борьбе с недобросовестными схемами НПФ 00:03, Финансы Силуанов ответил на сообщения о закончившихся в Резервном фонде деньгах 10 янв, 23:17, Экономика Дерипаска подал иск к Манафорту из-за «мошенничества на $26 млн» 10 янв, 23:01, Политика Сопредседатель штаба Путина — РБК: «Рассчитываем на победу в первом туре» 10 янв, 22:55, Интервью На продюсера Харви Вайнштейна напали в ресторане Elements 10 янв, 22:37, Общество Судан во время телеобращения президента остался без света 10 янв, 22:33, Политика Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером 10 янв, 22:26, Политика СМИ узнали о конфликте футболистов «Реала» с главным тренером 10 янв, 22:12, Спорт Суд отклонил иск «дочки» Siemens по крымским турбинам 10 янв, 22:01, Бизнес Минобрнауки предложило выделять Росмолодежи еще по 167 млн руб. в год 10 янв, 21:28, Общество Трамп призвал ужесточить закон о клевете после выхода книги о Белом доме 10 янв, 21:18, Политика Саакашвили пообещал найти на Украине «300 спартанцев» 10 янв, 20:43, Политика Сенаторы внесли законопроект об увольнении за пьянство на работе 10 янв, 20:43, Общество Режиссер «Движения вверх» ответил на критику вдов героев фильма 10 янв, 20:34, Общество «Роснефть» продала сеть автозаправок на Украине 10 янв, 20:33, Политика «Бык» и «медведь»: каковы стратегии России и США на Ближнем Востоке 10 янв, 20:19, Мнение Политологи объяснили выбор трех сопредседателей штаба Путина 10 янв, 20:19, Политика Уоррен Баффетт предсказал «плохой конец» рынку криптовалют 10 янв, 20:07, Финансы Прорыв в Идлибе: зачем армия Асада начала бои в зоне деэскалации 10 янв, 20:06, Политика В штабе Путина рассказали о статьях расходов из предвыборного фонда 10 янв, 20:01, Политика Серп и молот с памятника советским воинам в Польше отправят на металлолом 10 янв, 19:54, Политика Росрыболовство назвало 2017 год рекордным по вылову за четверть века 10 янв, 19:39, Экономика Подробное руководство для шопинга на распродажах 10 янв, 19:31, Спецпроект РБК PINK В США ввели пошлины в отношении украинских производителей катанки 10 янв, 19:28, Экономика
Правительство потратило все средства Резервного фонда
Экономика, 10 янв, 14:14
0
Правительство потратило все средства Резервного фонда
В декабре правительство потратило все средства Резервного фонда. Более 1 трлн руб. было направлено на покрытие дефицита бюджета. В 2018 году дефицит будет финансироваться за счет средств ФНБ
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В декабре Минфин полностью потратил средства Резервного фонда на покрытие дефицита федерального бюджета, говорится в сообщении на сайте ведомства. Остатки Резервного фонда — $7,62 млрд, €6,71 млрд и £1,10 млрд — были реализованы в Центробанке за 1 трлн руб. и зачислены на единый счет федерального бюджета. В результате на счетах Резервного фонда «сформировались нулевые остатки» и 1 февраля 2018 года, как и было задумано в прошлом году, он прекратит свое существование, отмечается в сообщении Минфина.

Резервный фонд обнулился еще 22 декабря, когда на финансирование бюджетного дефицита были потрачены последние 54 млрд руб., показывает статистика казначейства. В январе—ноябре 2017 года Резервный фонд оставался нетронутым. Дефицит бюджета в 2017 году, по оценкам Минфина, составил около 1,6% ВВП (1,5 трлн руб.).

Минфин неоднократно предупреждал об исчерпании Резервного фонда к концу 2017 года. Еще в начале 2016 года глава Минфина Антон Силуанов объяснял, что при сохранении темпов использования средств фонда он будет исчерпан к 2017 году. После этого дефицит бюджета придется покрывать за счет Фонда национального благосостояния (ФНБ), объяснял Минфин.

В 2017 году правительству удалось значительно сократить траты суверенных резервов — чистая их трата составила 930 млрд руб. вместо планировавшихся 1,7 трлн, сказал Силуанов журналистам 10 января. «Это было сделано благодаря работе бюджетного правила, которое предусматривает направление нефтегазовых доходов сверх цены в $40/баррель в резервы правительства», — сказал он.

Своего максимума в рублевом выражении Резервный фонд достигал в начале 2015 года — 5,86 трлн руб., а максимума в отношении к размеру экономики — в начале 2009 года: 12,5% ВВП. За 2016 год объем Резервного фонда сократился в 3,7 раза — с 3,64 трлн руб. до менее 1 трлн.

Один фонд вместо двух

Всего в 2017 году из суверенных фондов правительство потратило свыше 1,6 трлн руб., говорил Силуанов в конце декабря. Помимо 1 трлн руб. из Резервного фонда правительство потратило 655 млрд руб. из ФНБ, из которых 616,7 млрд были потрачены на покрытие дефицита бюджета Пенсионного фонда.

Минфин в июне 2017 года предложил консолидировать два суверенных фонда в один. Силуанов объяснял, что ликвидная часть ФНБ и Резервный фонд — это фактически один и тот же источник финансирования расходов бюджета. Сосуществование двух фондов считал нецелесообразным и экс-министр финансов Алексей Кудрин. «Нам нужен резерв, он должен находиться в ликвидном варианте. Сегодня под это вся конструкция заточена, все свободные средства должны быть высоколиквидными, быстро высвобождаться в случае кризиса», — пояснял Кудрин.

Теперь у России остался один суверенный фонд, но он вновь начнет пополняться в этом году. В 2017 году Минфин уже получил дополнительные нефтегазовые доходы на сумму, ориентировочно, 829 млрд руб. — на них покупалась иностранная валюта, которая до 1 октября 2018 года будет перечислена в ФНБ. В рамках постоянного бюджетного правила весь объем нефтегазовых сверхдоходов будет направляться в ФНБ.

Резервный фонд и ФНБ были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда. Первый являлся источником финансирования бюджетного дефицита в случае резкого падения доходов казны. Второй же создавался как часть механизма пенсионного обеспечения граждан на длительную перспективу, хотя по существу эта функция так и не заработала. Например, в 2008–2009 годах часть ФНБ была потрачена на антикризисную помощь банкам (в результате фонд сейчас владеет привилегированными акциями ВТБ, Газпромбанка и Россельхозбанка на 279 млрд руб.). Другую часть средств было решено инвестировать в долгосрочные самоокупаемые инфраструктурные проекты, такие как модернизация Транссиба и БАМа или строительство АЭС в Финляндии.

Ликвидные остатки

На 1 января 2018 года объем ФНБ в рублевом эквиваленте составляет 3,75 трлн руб. Но, как следует из расчетов РБК, основанных на данных Казначейства, лишь 59% этого объема (2,2 трлн руб.) — свободные ресурсы, которые могут быть в любое время взяты со счетов в ЦБ и использованы для финансирования бюджетного дефицита или дефицита Пенсионного фонда.

Остальное вложено в финансовые активы — депозиты во Внешэкономбанке (222,5 млрд руб. плюс $6,25 млрд), привилегированные акции ВТБ, Россельхозбанка и Газпромбанка (279 млрд руб.), ценные бумаги, связанные с реализацией инфраструктурных проектов (113 млрд руб. и $4,1 млрд, которые размещены в привилегированных акциях РЖД и Атомной энергостроительной корпорации, облигациях «Ямал СПГ», «Запсибнефтехима» и т.д.), депозиты в ВТБ и Газпромбанке для финансирования инфраструктурных проектов (164 млрд руб.). Еще $3 млрд из ФНБ были инвестированы в конце 2013 года в покупку еврооблигаций Украины, по которым она отказалась платить после смены власти в стране.

Ликвидные средства ФНБ, хранящиеся на валютных счетах в Центробанке, могут размещаться в высоконадежных облигациях иностранных государств, например американских госбумагах.

В течение 2018 года Минфин планирует закупить валюту для ФНБ примерно на 2 трлн руб. дополнительных нефтегазовых доходов при ценах на нефть $54–55 за баррель, оценивал Силуанов (эти суммы, соответственно, будут переведены в ФНБ уже в 2019 году). При $60 объем закупок валюты составит 2,8 трлн руб.

В новом году средства ФНБ станут основным наряду с заимствованиями источником покрытия дефицита федерального бюджета — из ФНБ планируется использовать 586 млрд руб. Но в последующие два года, когда ФНБ уже почти не будет тратиться, а только пополняться, главным источником покрытия дефицита станут заимствования. Дефицит бюджета при этом установится в пределах 1% ВВП.

Авторы: Анна Могилевская, Иван Ткачёв.
Теги: Минфин , Резервный фонд , ФНБ , валюта
Главное
Госдеп поставил Россию в рейтинге опасных стран в одну группу с Нигером Политика
Материалы по теме
Силуанов заявил о решении объединить Резервный фонд с ФНБ Финансы
Силуанов анонсировал закупки валюты на 2 трлн руб. в 2018 году Экономика
Счетная палата сообщила о неэффективном использовании средств ФНБ Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.