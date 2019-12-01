Эксперты оценили эффект будущих вложений из ФНБ для роста экономики

Вложение резервов ФНБ принесет от 0,2 до 0,6% дополнительного годового роста ВВП в 2020–2022 годах. Причем инвестиции в зарубежные проекты дадут больший эффект, чем в российские, подсчитали в Центре развития ВШЭ

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Инвестиции из Фонда национального благосостояния (ФНБ) окажут умеренный положительный эффект на экономическое развитие. Благодаря им прирост ВВП составит от 0,19 до 0,62 п.п. в год в зависимости от объема вложений, оценили экономисты Центра развития НИУ ВШЭ (РБК ознакомился с исследованием).

Расчеты ВШЭ сходятся с оценкой аналитиков «Ренессанс Капитала», которые прогнозируют прибавку к росту ВВП в 0,6 п.п. в 2020–2021 годах и укрепление рубля на 3% благодаря вложениям из ФНБ.

Когда начнут тратить резервы

Инвестирование средств ФНБ, согласно Бюджетному кодексу, возможно после достижения его ликвидной части 7% ВВП. Это случится уже в середине 2020 года, и тогда же подушка безопасности может быть распечатана, отмечал первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Стратегия и оценка рисков расходования резервов пока не готовы. Правительство рассматривает предложения Минфина. Накопленные средства пойдут на развитие инфраструктуры и высокотехнологичных отраслей, а не на нефтегазовый сектор, заявил президент Владимир Путин, подчеркивая, что «разбрасываться деньгами не будут». Кроме того, средства ФНБ будут вкладываться только на условиях софинансирования с частным сектором. Минфин и Минэкономразвития должны представить предложения по этому механизму до 2 декабря.