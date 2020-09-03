Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин изъял из ежемесячного релиза о покупках/продажах валюты по бюджетному правилу данные об ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах. Теперь оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа нельзя

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Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце. Релиз все еще носит название «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты», но оценки нефтегазовых доходов в нем нет. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Бюджетное правило при стабильных объемах нефтедобычи и экспорта предусматривает продажу валюты на рынке в периоды, когда стоимость нефти Urals ниже заложенной в бюджете цены отсечения (в 2020 году это $42,4 за баррель), а полученные от превышения этой цены сверхдоходы бюджета идут на покупку валюты.

По сообщению ведомства, объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты за месяц с 7 сентября по 6 октября, составит 54 млрд руб. ($731 млн по курсу ЦБ на 3 сентября). Ежедневно Минфин будет продавать валюту — доллары, евро и британские фунты — в эквиваленте 2,5 млрд руб.

Продажи валюты приближаются к $10 млрд

Минфин продает валюту со своих счетов в ЦБ с апреля, когда цена российской нефти Urals опускалась до минимальных с 1999 года $11 за баррель. За полгода с апреля по сентябрь совокупные продажи валюты составят уже 719 млрд руб. ($9,7 млрд по текущему курсу), следует из данных Минфина.