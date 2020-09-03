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Экономика ,  
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Минфин закрыл данные о выпадающих нефтегазовых доходах бюджета

Минфин изъял из ежемесячного релиза о покупках/продажах валюты по бюджетному правилу данные об ожидаемых дополнительных или выпадающих нефтегазовых доходах. Теперь оценить потери бюджета от сокращения экспорта нефти и газа нельзя
Фото: Naomi Baker / Getty Images
Фото: Naomi Baker / Getty Images

Минфин России опубликовал ежемесячное сообщение об объемах покупки/продажи иностранной валюты по бюджетному правилу без традиционной информации об ожидаемых дополнительных или, наоборот, выпадающих нефтегазовых доходах в текущем месяце. Релиз все еще носит название «О нефтегазовых доходах и проведении операций по покупке/продаже иностранной валюты», но оценки нефтегазовых доходов в нем нет. РБК направил запрос в пресс-службу Минфина.

Бюджетное правило при стабильных объемах нефтедобычи и экспорта предусматривает продажу валюты на рынке в периоды, когда стоимость нефти Urals ниже заложенной в бюджете цены отсечения (в 2020 году это $42,4 за баррель), а полученные от превышения этой цены сверхдоходы бюджета идут на покупку валюты.

По сообщению ведомства, объем средств, направляемых на продажу иностранной валюты за месяц с 7 сентября по 6 октября, составит 54 млрд руб. ($731 млн по курсу ЦБ на 3 сентября). Ежедневно Минфин будет продавать валюту — доллары, евро и британские фунты — в эквиваленте 2,5 млрд руб.

Продажи валюты приближаются к $10 млрд

Минфин продает валюту со своих счетов в ЦБ с апреля, когда цена российской нефти Urals опускалась до минимальных с 1999 года $11 за баррель. За полгода с апреля по сентябрь совокупные продажи валюты составят уже 719 млрд руб. ($9,7 млрд по текущему курсу), следует из данных Минфина.

Объемы продаж валюты снижаются третий месяц подряд благодаря восстановлению цен на нефть с весенних минимумов. В августе 2020 года средняя цена Urals составила $44,51 за баррель — чуть больше, чем в июле.

При прочих равных продажи валюты Минфином поддерживают рубль (хотя объемы этих интервенций относительно малы в масштабах валютного рынка России). Накануне доллар на Мосбирже пробил отметку в 75 руб. и сейчас торгуется на уровне 75,4 руб. на фоне геополитических рисков — кризиса в Белоруссии и отравления главы ФБК Алексея Навального. Обе ситуации повышают санкционные риски для России.

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Продажи валюты как результат двух факторов

Месячный объем продаж валюты сейчас определяется Минфином как разность между ожидаемым объемом дополнительных нефтегазовых доходов (который зависит от фактической цены Urals в предыдущем месяце и условных объемов добычи и экспорта нефти и газа, как если бы многосторонней сделки ОПЕК+ по сокращению поставок нефти не было) и поправочной переменной, которая отражает сокращение Россией добычи/экспорта нефти и газа.

По первому компоненту образуются расчетные дополнительные доходы, поскольку нефть Urals сейчас стоит дороже, чем базовая цена, заложенная в российском бюджете ($42,4 за баррель). Но по второму компоненту Минфин по-прежнему недополучает нефтегазовые доходы, поскольку объемы добычи и экспорта резко сократились. Фактор сокращения объемов перевешивает, поэтому продолжаются продажи иностранной валюты.

По сентябрьскому релизу Минфина впервые стало невозможно проанализировать, в каком соотношении на оценку нефтегазовых доходов бюджета влияют фактор цены и фактор объемов нефтедобычи.

Автор: Иван Ткачёв
Теги: Минфин, нефтегазовые доходы, бюджетное правило
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