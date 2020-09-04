Ребейты с нашего двора

Три вопроса о срыве программы по поддержке киносъемок в России

Решившие снимать кино в России иностранные продюсеры в этом году не получат компенсацию. Первого претендента не одобрила экспертная комиссия, а новые не появляются из-за закрытых в связи с пандемией границ

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Программа ребейтов — компенсации части затрат иностранцам, снимающим на территории России кино- и телефильмы, — не заработала в этом году, рассказал РБК источник на кинорынке. «Это произошло из-за того, что экспертный совет не согласовал первый ребейт пилотному проекту из-за его сюжета. Вскоре началась пандемия, система ребейта остановилась, а выделенные на эти цели 70 млн руб. были распределены внутри нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», в бюджет которого закладывалась эта субсидия», — рассказал собеседник РБК. По его словам, на первый ребейт претендовала китайская компания FunAge, которая планировала снять адаптацию отечественного фильма «Супербобровы: народные мстители», по сюжету которого семья с суперспособностями заставляет коррумпированного чиновника вернуть награбленное в бюджет.

Представитель Минкультуры подтвердил, что в 2020 году программа ребейтов приостановлена, но это произошло «из-за ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса».

Что помешало программе и нужны ли ребейты российской киноиндустрии, разбирался РБК.

Кто и как выдает ребейт Субсидия из федерального бюджета, так называемый ребейт, предназначена иностранным компаниям, снимающим кино на территории России. Базовый размер субсидии составляет 30% от документально подтвержденных затрат компании, повышенный ребейт — 40% — выделяется тем, кто планирует потратить в России не менее 75 млн руб. Выдавать ребейты иностранцам еще в 2019 году обещал Владимир Мединский, занимавший тогда пост министра культуры (покинул его в январе 2020-го). Правительство постановило выделить иностранным кинематографистам на программу ребейтов 70 млн руб. еще в прошлом ноябре, но субсидию перенесли на следующий год. До смены правительства премьер-министр Дмитрий Медведев успел подписать постановление о выдаче ребейтов — расходы по ним включили в бюджет нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Агентом по предоставлению субсидий назначили АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ). Всех претендентов оценивает экспертный совет по балльной системе: субсидию могут получить набравшие не менее 20 баллов из 50 возможных. Совет, в который входят представители Минэкономразвития, РЭЦ, Минкультуры, был создан, чтобы «не финансировать те фильмы, где русские — исчадия ада», объяснял Мединский.

Кто претендовал на первый ребейт

FunAge планировала снять адаптацию в жанре фантастической комедии с названием «Приключение ZQ», рассказал собеседник РБК на кинорынке. По его словам, компания подала документы для получения субсидии. Однако экспертный совет заявку не поддержал, в частности против выступила министр культуры Ольга Любимова.

Представитель Минкультуры на момент публикации не предоставил ответа на вопрос о позиции ведомства по этому проекту. Но в декабре 2019-го Любимова, еще будучи главой департамента кинематографии Минкультуры, выступая на российско-китайском форуме, объявила, что кинематографисты из КНР станут первыми, кто снимет в России фильм по системе ребейтов. Название и имена создателей проекта она тогда не озвучила.

Отказ по заявке на ребейт от FunAge, которая планировала снимать адаптацию «Супербобровых», РБК подтвердила руководитель направления по поддержке экспорта креативных индустрий РЭЦ Евгения Данильченко. «Предоставленный пакет документов не прошел условия отбора, и российскому продюсеру, представлявшему проект на субсидию, был направлен отказ», — сообщила она.

По словам продюсера и совладельца кинокомпании «Эталон-фильм», российского партнера китайской FunAge Александра Досталя, картина не получила ребейт, так как «не прошла по сценарию». В китайской адаптации фильма чиновника заменили банкиром, а события разворачивались в вымышленной стране. Отказ мог быть вызван тем, что экспертный совет хотел выдать первый ребейт проекту о России, а не о вымышленном городе, считает Досталь.

«Это нормальная практика, когда съемки проходят в России, а по сюжету фильма действие происходит в другом городе или даже на другой планете», — говорит продюсер Сергей Сельянов, входящий в экспертный совет, который оценивает претендентов на получение госсубсидии. По его словам, это даже приветствуется в системе ребейтов: «Сейчас иностранные кинематографисты снимают сцены с Москвой в Праге, пусть лучше снимают Прагу в Москве — если система ребейта здесь выгоднее». По версии Сельянова, проект FunAge не получил ребейт отчасти потому, что на первый пилотный проект всегда смотрят пристрастно. «Он должен был быть качественным, таким, чтобы ни у кого не возникло недоумения, почему деньги выделили ему. Первый проект всегда рассматривается под увеличительным стеклом — когда система уже отработана, появляется больше лояльности», — объяснил Сельянов.

Каковы дальнейшие перспективы ребейта

Из-за закрытия границ в связи с пандемией в Россию сейчас все равно никто не прилетит, констатирует Сельянов. «Важно, чтобы это финансирование перезапустили к 2021 году: ребейты стали еще более актуальны для отрасли, которая сейчас несет очень существенные потери», — указал он. Кроме того, это и доходы регионов, где проходят съемки, добавил продюсер. Крупные мировые компании принимают решение о проведении съемок в той или иной стране, исходя в том числе из того, есть ли в стране ребейты, объяснял РБК важность этих субсидий гендиректор российского офиса Sony Pictures Productions & Releasing Антон Сиренко. Российским продюсерам постоянно поступают предложения о копродукции, но все упирается в отсутствие механизма компенсации затрат для зарубежных съемочных групп, признавал режиссер и основатель «Арт Пикчерс Студии» Федор Бондарчук.

После смены правительства первый вице-премьер Андрей Белоусов и новый министр экономического развития Максим Решетников засомневались, что траты на ребейты обоснованы, писали «Ведомости» со ссылкой на источники. Один из них утверждал, что чиновников беспокоит перспектива выдачи госсубсидий зарубежным фильмам, которые очерняют Россию. Решение о массовой поддержке иностранных кинокомпаний планировали принять после начала или исполнения пилотного проекта, утверждали собеседники издания.

Представитель Минкультуры заявил, что они поддерживают систему федеральных ребейтов для привлечения иностранных кинопроизводителей в Россию и готовы взять на себя работу по отбору контента. Программа ребейта перенесена на 2021 год, уверяет представитель Минэкономразвития. Он также сообщил, что сейчас идет отбор заявок на так называемую программу адаптации, в рамках которой организациям предоставляется субсидия (до 300 млн руб.) для компенсации до 50% затрат, возникающих при продвижении на внешних рынках, и до 80% затрат на языковую адаптацию кино, анимации и ИТ-продукции российского производства.