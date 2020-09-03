Netflix приходит на плечах НМГ

Популярный онлайн-кинотеатр обзавелся российским партнером

Сервис Netflix, создавший сериал «Карточный домик», выходит на российский рынок с помощью партнера — медиахолдинга НМГ. Российским клиентам кинотеатра станут доступны русские субтитры и озвучка. Пока у Netflix 2% рынка в России

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Оператором сервиса Netflix на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ), один из крупнейших российских медиахолдингов. Об этом РБК сообщила гендиректор компании Ольга Паскина. По ее словам, сейчас НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. «Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России», — сказала Паскина. Детали сотрудничества она не комментирует.

Netflix — один из наиболее популярных онлайн-кинотеатров в мире со 183 млн подписчиков. Компания была основана в 1997 году, занимается созданием собственных фильмов и сериалов, которые распространяются в разных странах мира. Среди самых успешных проектов — сериал «Карточный домик». Netflix и ранее создавал версии для разных стран. Например, в этом году услуги сервиса были адаптированы для Индии и Малайзии. Выручка Netflix в первом полугодии 2020-го составила $11,9 млрд.

В 2016 году сервис открыл доступ к онлайн-кинотеатру для российских пользователей. Хотя интерфейс не был переведен на русский язык и в нем не поддерживались местные платежные системы, российские медиахолдинги опасались нового конкурента. По мнению Сергея Петрова, на тот момент замгендиректора «СТС Медиа», появление иностранного игрока угрожало перспективам импортозамещения. В 2016 году министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с помощью Netflix американские власти «пытаются залезть в голову каждому жителю Земли». «Белый дом понимает, что есть важнейшее из искусств... А вы что думали — все эти гигантские стартапы возникают сами по себе? Сидел один мальчик-студент, придумал — и миллиарды долларов посыпались сверху?» — говорил Мединский.

В 2017 году в России был принят закон, получивший неофициальное название «антинетфликсовский», который должен сдерживать развитие иностранных онлайн-кинотеатров в России. По нему аудиовизуальный сервис, доступ к которому в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и который направлен на привлечение внимания граждан страны, должен учредить российское юрлицо. Оно может принадлежать иностранцам лишь на 20%, оставшиеся 80% должны быть у граждан России.

Что известно о выходе Netflix в Россию

Источник, знакомый с планами сторон, рассказал РБК, что отдельной платформы Netflix на территории России не будет. По его словам, у сервиса появится отдельный интерфейс, где будут доступны российские субтитры и озвучка. До сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента.

По словам собеседника издания Broadbandtv, российскую версию Netflix планируется создать к середине октября. Благодаря этому российским пользователям сервиса удастся в том числе оплачивать доступ к фильмам в рублях. Стоимость базового пакета составит 599 руб., стандартного — 799 руб., премиального — 999 руб. в месяц.

Помимо этого в Netflix появится доступ к 40 российским фильмам (100 до конца года), которые смогут смотреть и зрители в других странах мира.

Для работы на территории России Netflix должен урегулировать ситуацию с отечественным законодательством, напоминает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.

Какие перспективы у сервиса в России

По данным агентства Telecom Daily, в 2019 году Netflix в России пользовались 140 тыс. человек — это 2% от общего числа зрителей российских онлайн-кинотеатров. Вопреки опасениям в первом полугодии 2020 года доля Netflix в объеме российского рынка онлайн-кинотеатров составляла лишь 3%, или порядка 560 млн руб. Хотя показатель вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2019-го, аналитики Telecom Daily считают, что у сервиса не получается развиваться на российском рынке.

Цена — самый существенный стоп-фактор для подписчиков Netflix, согласен Алексей Бырдин. Поэтому более доступные российские сервисы будут продолжать доминировать на отечественном рынке еще долго, полагает он. Стоимость базовой подписки на месяц у лидера российского рынка онлайн-кинотеатров ivi стоит 399 руб., у Okko — 199 руб., а премиальная — 799 руб.

Если НМГ будет вкладываться не только в маркетинг и PR, а еще и в адаптацию контента Netflix в России, то вполне вероятно, что в перспективе двух-трех лет Netflix сможет претендовать на 7–8% российского рынка онлайн-видео, прогнозирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В ближайшем будущем позиции компании вряд ли сильно изменятся — по итогам 2020 года Netflix также будет занимать порядка 4% рынка, прогнозирует он.

Есть ли у сотрудничества санкционные риски

НМГ была создана в 2008 году в результате объединения активов банка «Россия» Юрия Ковальчука, СОГАЗа, «Сургутнефтегаза» и председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Структура собственности АО «НМГ», на которое оформлен медиахолдинг, не раскрывается. Выручка НМГ в 2019 году по РСБУ составила 41,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Холдингу принадлежат телеканалы СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Че», а также 29% «Первого канала». Кроме того, НМГ владеет 50% кинокомпании Art Pictures Studio Федора Бондарчука, 25% Keystone Production. В сентябре 2019 года медиахолдинг запустил собственный онлайн-кинотеатр more.tv, по выручке он занимает меньше 2% рынка.

В марте 2014 года США ввели санкции в отношении Юрия Ковальчука, а в 2016-м под санкции попал и президент НМГ Кирилл Ковальчук.

«НМГ не находится под санкциями США. Американским лицам не запрещено вступать с ней в правоотношения. Не думаю, что Netflix не провел due diligence до вхождения в проект, а раз он входит в проект с НМГ, значит, доля санкционных лиц в НМГ менее 50% и признана не опасной», — констатирует управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. На стороне Netflix не будет нарушения американского законодательства, считает он. Исполнительный орган холдинга — не президент, а гендиректор Ольга Паскина, на которую не были наложены санкции, объяснял ранее источник «Ведомостей», близкий к холдингу. По его словам, личные санкции против Ковальчуков не влияют на работу НМГ.