Netflix приходит на плечах НМГ
Оператором сервиса Netflix на территории России стала Национальная медиа группа (НМГ), один из крупнейших российских медиахолдингов. Об этом РБК сообщила гендиректор компании Ольга Паскина. По ее словам, сейчас НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса. «Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России», — сказала Паскина. Детали сотрудничества она не комментирует.
Netflix — один из наиболее популярных онлайн-кинотеатров в мире со 183 млн подписчиков. Компания была основана в 1997 году, занимается созданием собственных фильмов и сериалов, которые распространяются в разных странах мира. Среди самых успешных проектов — сериал «Карточный домик». Netflix и ранее создавал версии для разных стран. Например, в этом году услуги сервиса были адаптированы для Индии и Малайзии. Выручка Netflix в первом полугодии 2020-го составила $11,9 млрд.
В 2016 году сервис открыл доступ к онлайн-кинотеатру для российских пользователей. Хотя интерфейс не был переведен на русский язык и в нем не поддерживались местные платежные системы, российские медиахолдинги опасались нового конкурента. По мнению Сергея Петрова, на тот момент замгендиректора «СТС Медиа», появление иностранного игрока угрожало перспективам импортозамещения. В 2016 году министр культуры России Владимир Мединский заявил, что с помощью Netflix американские власти «пытаются залезть в голову каждому жителю Земли». «Белый дом понимает, что есть важнейшее из искусств... А вы что думали — все эти гигантские стартапы возникают сами по себе? Сидел один мальчик-студент, придумал — и миллиарды долларов посыпались сверху?» — говорил Мединский.
В 2017 году в России был принят закон, получивший неофициальное название «антинетфликсовский», который должен сдерживать развитие иностранных онлайн-кинотеатров в России. По нему аудиовизуальный сервис, доступ к которому в течение суток имеют более 100 тыс. российских пользователей и который направлен на привлечение внимания граждан страны, должен учредить российское юрлицо. Оно может принадлежать иностранцам лишь на 20%, оставшиеся 80% должны быть у граждан России.
Что известно о выходе Netflix в Россию
Источник, знакомый с планами сторон, рассказал РБК, что отдельной платформы Netflix на территории России не будет. По его словам, у сервиса появится отдельный интерфейс, где будут доступны российские субтитры и озвучка. До сих пор с переводом на русский язык можно было смотреть лишь небольшую часть контента.
По словам собеседника издания Broadbandtv, российскую версию Netflix планируется создать к середине октября. Благодаря этому российским пользователям сервиса удастся в том числе оплачивать доступ к фильмам в рублях. Стоимость базового пакета составит 599 руб., стандартного — 799 руб., премиального — 999 руб. в месяц.
Помимо этого в Netflix появится доступ к 40 российским фильмам (100 до конца года), которые смогут смотреть и зрители в других странах мира.
Для работы на территории России Netflix должен урегулировать ситуацию с отечественным законодательством, напоминает гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.
Какие перспективы у сервиса в России
По данным агентства Telecom Daily, в 2019 году Netflix в России пользовались 140 тыс. человек — это 2% от общего числа зрителей российских онлайн-кинотеатров. Вопреки опасениям в первом полугодии 2020 года доля Netflix в объеме российского рынка онлайн-кинотеатров составляла лишь 3%, или порядка 560 млн руб. Хотя показатель вырос на 23% по сравнению с тем же периодом 2019-го, аналитики Telecom Daily считают, что у сервиса не получается развиваться на российском рынке.
Цена — самый существенный стоп-фактор для подписчиков Netflix, согласен Алексей Бырдин. Поэтому более доступные российские сервисы будут продолжать доминировать на отечественном рынке еще долго, полагает он. Стоимость базовой подписки на месяц у лидера российского рынка онлайн-кинотеатров ivi стоит 399 руб., у Okko — 199 руб., а премиальная — 799 руб.
Если НМГ будет вкладываться не только в маркетинг и PR, а еще и в адаптацию контента Netflix в России, то вполне вероятно, что в перспективе двух-трех лет Netflix сможет претендовать на 7–8% российского рынка онлайн-видео, прогнозирует гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. В ближайшем будущем позиции компании вряд ли сильно изменятся — по итогам 2020 года Netflix также будет занимать порядка 4% рынка, прогнозирует он.
Есть ли у сотрудничества санкционные риски
НМГ была создана в 2008 году в результате объединения активов банка «Россия» Юрия Ковальчука, СОГАЗа, «Сургутнефтегаза» и председателя совета директоров «Северстали» Алексея Мордашова. Структура собственности АО «НМГ», на которое оформлен медиахолдинг, не раскрывается. Выручка НМГ в 2019 году по РСБУ составила 41,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Холдингу принадлежат телеканалы СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Че», а также 29% «Первого канала». Кроме того, НМГ владеет 50% кинокомпании Art Pictures Studio Федора Бондарчука, 25% Keystone Production. В сентябре 2019 года медиахолдинг запустил собственный онлайн-кинотеатр more.tv, по выручке он занимает меньше 2% рынка.
В марте 2014 года США ввели санкции в отношении Юрия Ковальчука, а в 2016-м под санкции попал и президент НМГ Кирилл Ковальчук.
«НМГ не находится под санкциями США. Американским лицам не запрещено вступать с ней в правоотношения. Не думаю, что Netflix не провел due diligence до вхождения в проект, а раз он входит в проект с НМГ, значит, доля санкционных лиц в НМГ менее 50% и признана не опасной», — констатирует управляющий партнер московского офиса коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов. На стороне Netflix не будет нарушения американского законодательства, считает он. Исполнительный орган холдинга — не президент, а гендиректор Ольга Паскина, на которую не были наложены санкции, объяснял ранее источник «Ведомостей», близкий к холдингу. По его словам, личные санкции против Ковальчуков не влияют на работу НМГ.