РВК сливается по делу

В правительстве готовы сократить число институтов развития

Российская венчурная компания может стать частью одного из институтов развития — РФПИ, ВЭБ.РФ или «Сколково». Слияние обсуждается на фоне ареста главы РВК и проработки сценариев оптимизации государственного венчурного бизнеса

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская венчурная компания (РВК) может быть объединена с одним из институтов развития, об этом РБК сообщили два источника, близких к этой компании, а также три собеседника на венчурном рынке. Среди возможных новых кураторов для государственного венчурного бизнеса — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), ВЭБ.РФ и фонд «Сколково». Два источника РБК сообщили, что наиболее вероятный сценарий — именно объединение с РФПИ. По словам одного из них, в правительстве эту тему курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как утверждает еще один источник, обсуждение роли РВК связано с намерением оптимизировать институты развития, в рамках которого обсуждалось сокращение их количества. Однако тогда речь шла о реструктуризации структур ВЭБ, уточнил он.

Представители РФПИ, ВЭБ.РФ и «Сколково» отказались от комментариев. РБК направил запрос в правительство и РВК.

Что такое РВК

РВК была создана в 2006 году распоряжением правительства России, является институтом развития венчурного рынка. С 2016 года компания выполняет функции проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ), задачей которой является развитие в России прорывных технологий на наиболее перспективных рынках (транспорт, безопасность, медицина и т.д.). Под управлением РВК созданы фонды, из которых финансируются подобные разработки. Также компания участвует в реализации нацпроектов «Наука», «Цифровая экономика», «Кадры для цифровой экономики». По итогам 2019 года при участии РВК было создано 29 фондов суммарным объемом 64,4 млрд руб. В общей сложности фонды при участии компании проинвестировали 28,9 млрд руб. в 325 стартапов.

Зачем нужна реструктуризация

Вопрос с реструктуризацией РВК возник из-за претензий к распределению финансирования, которые уже стали поводом для уголовного дела, объяснили несколько собеседников РБК. В начале июня Гагаринский районный суд Москвы отправил под домашний арест гендиректора РВК Александра Повалко по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями. Его обвинили в бездействии: под управлением Повалко руководство РВК не добилось досрочного погашения займа, выданного в 2012 году (сам Повалко стал гендиректором в конце 2016-го) портфельной компании Soft Machines Inc. созданным при участии РВК фондом. В 2016 году этот фонд продал акции Soft Machines, а часть вырученных средств — $3 млн — реинвестировал в компанию Alion Energy, поскольку срок возврата займов РВК наступал в феврале и декабре 2022 года. Однако следственные органы рассматривают эти действия как невозврат займа, а решение по ним — как содержащее признаки злоупотребления полномочиями. Открытое письмо в поддержку Повалко подписали 22 венчурных инвестора, в том числе управляющий директор LETA Capital Александр Чачава, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк, основатель QIWI Сергей Солонин и др. Они указали, что события, подобные аресту гендиректора РВК, «катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам» и теперь «предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся от них».

По словам одного из собеседников РБК, смысл реструктуризации РВК в том, чтобы использовать при инвестициях на ранних стадиях не государственные деньги, а частные. «Нужно сделать так, чтобы у правоохранительных органов не было вопросов, если какой-то стартап, в который были вложены государственные средства, не взлетел. Это можно сделать как за счет РФПИ, так и другими способами», — объяснил он.

Еще один собеседник на венчурном рынке отметил, что все инвесторы так или иначе ждут изменений в РВК. «Считается, что компания не выполнила поставленных задач и не смогла стать полноценным государственным «фондом фондов» и экспертным лидером в области венчурного капитала. В связи с этим логично объединение РВК с РФПИ или другим институтом развития», — пояснил собеседник РБК.

Что происходит на венчурном рынке

В 2019 году объем российского венчурного рынка, по оценке Dsight, достиг $868,7 млн, увеличившись на 13% по сравнению с показателем предыдущего года. Из этой суммы $80,8 млн приходились на государственные фонды и корпорации. Однако до сих пор государственные институты развития не могли себе позволить инвестировать во многие действительно интересные проекты, поскольку большинство схем структурирования сделок на венчурном рынке формально не подпадает под критерии государственных инвестиций, рассказал управляющий партнер фонда Typhoon Digital Development Олег Братишко. В июле были приняты поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике», в которых содержится определение института инновационного развития и требования к контролю инвестируемых им средств. В связи с этим РВК теперь будет еще сложнее вкладывать государственные деньги в венчурные проекты, указал один из собеседников РБК.

Основатель аналитической платформы Dsight Арсений Даббах считает, что РВК и РФПИ могут выстроить синергетическую модель, потому что РВК работает на более ранней стадии поддержки проектов, а РФПИ — на более зрелой. Но слияние РВК с ВЭБ.РФ собеседник РБК считает маловероятным, поскольку у VEB Ventures (венчурное подразделение ВЭБ), несмотря на схожие с РВК задачи, недостаточно необходимой экспертизы.

В то же время, по мнению Даббаха, у РФПИ и РВК очень разные задачи деятельности, так что объединить их будет крайне сложно. «РВК достаточно хорошо занимается инфраструктурными проектами, хуже — инвестициями. РФПИ легче создать внутри себя отдел венчурных инвестиций и не брать тот багаж, который есть у РВК», — пояснил он.

По словам Даббаха, объединение государственных венчурных фондов позволит иметь больше капитала под управлением одной организации, что потенциально позволит проводить больше крупных сделок. Однако подобная реструктуризация приведет к заморозке деятельности компаний еще на год, а также вынудит пересматривать кадровый состав, инвестиционную стратегию и работу с уже запущенными фондами и портфельными компаниями. Эксперт резюмировал, что концентрация капитала и монополия на государственные венчурные инвестиции очень сложно управляется и такая модель неэффективна.