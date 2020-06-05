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Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании

Следствие считает, что из-за бездействия главы Российской венчурной компании Александра Повалко компания недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме в 2012 году. Защита Повалко называет обвинение абсурдным
Александр Повалко
Александр Повалко (Фото: пресс-служба Гагаринского суда)

Гендиректору Российской венчурной компании Александру Повалко вменяется то, что руководство структуры не добилось досрочного погашения займа, выданного ее портфельной компании Soft Machines Inc. за несколько лет до вступления Повалко в должность, при этом срок погашения этого займа еще не истек. Об этом рассказал РБК адвокат Повалко Георгий Антонов.

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Бизнес
Александр Повалко

«Мы отрицаем вину. Ему вменяют заключение договора займа в 2012 году (когда он еще не работал, он приступил к работе в январе 2017 года). Из $5 млн заемщик — дочерняя фирма Soft Machines Inc. — отдала $2 млн, еще $3 млн осталась должна. Но срок исполнения обязательств — 2022 год. Ему вменяют, что он, как руководитель коммерческого органа, должен был принять меры, чтобы побыстрее отдали заем. Это полный абсурд», — сказал Антонов.

По его словам, следствие имеет в виду, что Повалко не совершил хищение, а «оказался халатным», не добившись возврата средств. «А какие меры он мог принять? Даже если бы РВК в 2020 году обратилась с иском в Арбитражный суд к этой компании, тогда как возврат предполагался в 2022 году, как вы думаете, судья удовлетворил бы такой иск?» — указал юрист. Антонов не ответил на вопрос РБК о том, возбуждено ли дело по чьему-либо заявлению, и какие материалы легли в его основу.

В пресс-службе РВК сообщили, что «уверены в полной невиновности Александра Борисовича Повалко», и поблагодарили «партнеров, коллег, соратников, которые глубоко обеспокоены ситуацией», за поддержку. «В фокусе внимания следствия — деятельность дочернего зарубежного фонда RVC I LP. В частности, реинвестирование фондом в портфельную компанию Alion Energy Inc. средств, вырученных от продажи портфельной компании Soft Machines Inc.», — пояснили в РВК, отметив, что Soft Machines Inc. была проинвестирована за счет средств, полученных по займам от АО «РВК».

В Москве задержали главу Российской венчурной компании
Технологии и медиа
Александр Повалко

В 2016 году все акции компании Soft Machines Inc., принадлежавшие фонду RVC I LP, были проданы. «Так как срок возврата займов АО «РВК» — 06.02.2022 и 28.12.2022, фонд RVC I LP принял решение о реинвестировании $3 млн из вырученных средств в портфельную компанию Alion Energy Inc.», — пояснили в пресс-службе. Сделка была заключена в январе 2016 года и «прошла все необходимые корпоративные процедуры», в том числе была рассмотрена советом директоров АО «РВК» как сделка с заинтересованностью, подчеркнули в компании. «Именно эти сделки в данный момент рассматриваются следственными органами как невозврат займа (напомним, срок возврата — 2022 год), а решение по ним — как содержащее признаки злоупотребления полномочиями», — подытожили в пресс-службе.

О задержании главы РВК Повалко стало известно вечером 4 июня. Расследованием в отношении него занимается Управление внутренних дел по столичному Юго-Западному округу.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: арест, Александр Повалко
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Главу Российской венчурной компании отправили под домашний арест
Бизнес
В Москве задержали главу Российской венчурной компании
Технологии и медиа
РБК
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