Адвокат раскрыл фабулу обвинения главы Российской венчурной компании

Следствие считает, что из-за бездействия главы Российской венчурной компании Александра Повалко компания недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме в 2012 году. Защита Повалко называет обвинение абсурдным

Александр Повалко (Фото: пресс-служба Гагаринского суда)

Гендиректору Российской венчурной компании Александру Повалко вменяется то, что руководство структуры не добилось досрочного погашения займа, выданного ее портфельной компании Soft Machines Inc. за несколько лет до вступления Повалко в должность, при этом срок погашения этого займа еще не истек. Об этом рассказал РБК адвокат Повалко Георгий Антонов.

5 июня Гагаринский суд Москвы отправил Повалко под домашний арест по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК).

«Мы отрицаем вину. Ему вменяют заключение договора займа в 2012 году (когда он еще не работал, он приступил к работе в январе 2017 года). Из $5 млн заемщик — дочерняя фирма Soft Machines Inc. — отдала $2 млн, еще $3 млн осталась должна. Но срок исполнения обязательств — 2022 год. Ему вменяют, что он, как руководитель коммерческого органа, должен был принять меры, чтобы побыстрее отдали заем. Это полный абсурд», — сказал Антонов.

По его словам, следствие имеет в виду, что Повалко не совершил хищение, а «оказался халатным», не добившись возврата средств. «А какие меры он мог принять? Даже если бы РВК в 2020 году обратилась с иском в Арбитражный суд к этой компании, тогда как возврат предполагался в 2022 году, как вы думаете, судья удовлетворил бы такой иск?» — указал юрист. Антонов не ответил на вопрос РБК о том, возбуждено ли дело по чьему-либо заявлению, и какие материалы легли в его основу.