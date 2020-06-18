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Бизнес-объединения попросили Путина взять под контроль дело главы РВК

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Бизнес-объединения России направили письмо президенту Владимиру Путину в поддержку гендиректора «Российской венчурной компании» (РВК) Александра Повалко, говорится на сайте общественной организации «Деловая Россия».

Документ с просьбой взять под личный контроль расследование уголовного дела подписали председатель «Деловой России» Алексей Репик, президент Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин и президент «Опоры России» Александр Калинин.

Повалко подозревают в бездействии, из-за которого РВК недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме Soft Machines Inc. в 2012 году, за несколько лет до вступления Повалко в должность. Срок погашения этого займа истекает в 2022 году, поэтому защита Повалко называет обвинение абсурдным.

Из $5 млн заемщик — дочерняя фирма Soft Machines Inc. — отдала $2 млн, еще $3 млн осталась должна, но срок исполнения обязательств по кредиту — 2022 год. «Александру Повалко вменяют, что он, как руководитель коммерческого органа, должен был принять меры, чтобы побыстрее отдали заем. Это полный абсурд», — говорил адвокат главы РВК Георгий Антонов. Предпринимателю вменяют злоупотребление полномочиями (ст. 201 УК).

По мнению бизнесменов, написавших письмо Путину, задержание Повалко и избрание ему жесткой меры пресечения «без прозрачного объяснения ситуации и обоснований предъявленных обвинений» может иметь негативные последствия для инвестиционного и делового климата, а также для развития инновационной деятельности в стране.

В письме говорится, что у предпринимателя в сфере технологий должно быть «право на риск, чтобы неудачная реализация идеи автоматически не означала нецелевое использование средств с последующим уголовным преследованием».

Деловые объединения оценивают возможный ущерб от последствий этого дела в миллиарды рублей.

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Ранее письмо в поддержку Повалко подписали венчурные инвесторы, среди которых управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк, основатель QIWI и инвестор Сергей Солонин, управляющий директор LETA Capital Александр Чачава и другие.

По их мнению, дело против главы РВК приведет к сокращению объемов венчурного рынка и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны.

3 июня прошли обыски в офисах РВК и доме Повалко. Позже суд отправил его под домашний арест.

Теги: РВК, Путин
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