СМИ узнали об обысках ФСБ в доме у главы «Российской венчурной компании»

По данным «Коммерсанта», следователи заподозрили руководство компании в том, что оно использовало ее средства в личных проектах. РВК — оператор Национальной технологической инициативы, занимающийся поддержкой высоких технологий

Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Правоохранительные органы проводят обыски в офисах «Российской венчурной компании» и дома у ее руководителя Александра Повалко. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Мероприятия могут быть связаны с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 год, сообщил источник РБК.

По данным издания, руководство АО РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. Уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). По версии следователей, речь идет о том, что руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. По предварительной версии, сумма нарушений составляет порядка $600 тыс., однако источники «Коммерсанта» утверждают, что в ближайшее время он может вырасти до $3 млн.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании, мы оказываем им все необходимое содействие», — сообщили РБК в пресс-службе РВК.

РВК была создана в 2006 году в соответствии с распоряжением правительства «в интересах повышения конкурентоспособности и развития высокотехнологичных производств». С 2016 года она выполняет роль проектного офиса Национальной технологической инициативы, задачей которого является развитие в России прорывных технологий в наиболее перспективных рынках (транспорт, безопасность, медицина и так далее). Под управлением РВК созданы фонды, из которых финансируются подобные разработки. Также компания участвует в реализации нацпроектов «Наука», «Цифровая экономика», Кадры для цифровой экономики». В рамках НТИ компания в мае объявила о выдаче грантов компаниям, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.