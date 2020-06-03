СМИ узнали об обысках ФСБ в доме у главы «Российской венчурной компании»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 68,98 (-0,73) Quote, 02 июн, 13:07
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 76,78 (-0,86) Quote, 02 июн, 13:07
В центре Москвы 14 июня ограничат движение из-за репетиции парада Общество, 13:29 В правительстве объяснили поручение проверить указы Собянина Общество, 13:19 Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 13:17 Акции против полицейского произвола в городах мира. Фоторепортаж Общество, 13:16  «Металлург» сменит представителя в правлении КХЛ Спорт, 13:16 Цена Brent упала ниже $39 на фоне неопределенности по встрече ОПЕК+ Quote, 13:15 В Кремле назвали прерогативой кабмина проверку указов в период COVID-19 Политика, 13:11 Проявления коронавируса: какие высыпания на коже должны насторожить Стиль, 13:10 Мишустин поручил доработать план восстановления экономики Экономика, 13:09 В ВОЗ предупредили об угрозе нового всплеска коронавируса Общество, 13:03 Кремль объяснил неотложность проведения голосования по Конституции Политика, 13:00 Парламент ЛНР лишил украинский язык статуса государственного Политика, 12:59 Как изменится туризм и гостиничный бизнес этим летом РБК и Центр поддержки экономики, 12:55 В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России и на Украине Общество, 12:41
Общество ,  
0 

СМИ узнали об обысках ФСБ в доме у главы «Российской венчурной компании»

По данным «Коммерсанта», следователи заподозрили руководство компании в том, что оно использовало ее средства в личных проектах. РВК — оператор Национальной технологической инициативы, занимающийся поддержкой высоких технологий
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»
Фото: Юрий Мартьянов / «Коммерсантъ»

Правоохранительные органы проводят обыски в офисах «Российской венчурной компании» и дома у ее руководителя Александра Повалко. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ».

Мероприятия могут быть связаны с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 год, сообщил источник РБК.

По данным издания, руководство АО РВК подозревают в злоупотреблениях на миллионы долларов. Уголовное дело, в рамках которого проводятся обыски, возбуждено по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий). По версии следователей, речь идет о том, что руководство компании вкладывало деньги РВК в свои личные проекты. По предварительной версии, сумма нарушений составляет порядка $600 тыс., однако источники «Коммерсанта» утверждают, что в ближайшее время он может вырасти до $3 млн.

«Следственные органы изучают документы в офисе компании, мы оказываем им все необходимое содействие», — сообщили РБК в пресс-службе РВК.

РВК была создана в 2006 году в соответствии с распоряжением правительства «в интересах повышения конкурентоспособности и развития высокотехнологичных производств». С 2016 года она выполняет роль проектного офиса Национальной технологической инициативы, задачей которого является развитие в России прорывных технологий в наиболее перспективных рынках (транспорт, безопасность, медицина и так далее). Под управлением РВК созданы фонды, из которых финансируются подобные разработки. Также компания участвует в реализации нацпроектов «Наука», «Цифровая экономика», Кадры для цифровой экономики». В рамках НТИ компания в мае объявила о выдаче грантов компаниям, которые участвуют в борьбе с коронавирусом.

Материал дополняется.

Авторы: Георгий Тадтаев, Анастасия Скрынникова
Теги: РВК, ФСБ, обыски
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter