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Технологии и медиа ,  
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Сооснователь Mail.ru Group привлек $100 млн в новый венчурный фонд

Amazon AMZN $2 647,99 +0,33% Купить
Ford F $6,2 -2,52% Купить
Дмитрий Гришин
Дмитрий Гришин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин запустил второй венчурный фонд — Grishin Robotics Fund II. Он привлек $100 млн: помимо самого Гришина в него вложились несколько институциональных и частных инвесторов из США и Европы, имена которых не раскрываются. Новый фонд уже инвестировал в канадского разработчика Ziva Dynamic, технология которого использована при создании высокореалистичных 3D-персонажей в сериале «Игра престолов» и фильмах «Капитан Марвел», «Хэллбой» и «Джон Уик».

Первый Grishin Robotics Fund создан в 2012 году. Сначала он инвестировал $25 млн личных средств Гришина, а в 2016 году привлек внешнее финансирование на $100 млн для инвестиций в робототехнику и программное обеспечение для интернета вещей. За время существования у Grishin Robotics было несколько успешных выходов из инвестиций: разработчик «умной» техники для дома Ring, создатель «умных» роутеров Eero (оба проданы Amazon) и сервис аренды электросамокатов Spin (продан Ford). Среди других инвестиций фонда — сервис по доставке дронами Zipline, создатель анимированного робота-компаньона для детей Moxie и производитель роботов-курьеров Starship.

Grishin Robotics Fund II сосредоточится на инвестициях в более широкий спектр компаний в сфере онлайн-игр и развлечений, foodtech, а также в сервисы персональной и командной продуктивности, онлайн-образования и фитнеса. Grishin Robotics продолжит инвестировать в стартапы на ранних стадиях из Северной Америки.

Теги: венчурный фонд, венчурные инвестиции
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