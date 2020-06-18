Сооснователь Mail.ru Group привлек $100 млн в новый венчурный фонд

Дмитрий Гришин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Сооснователь Mail.ru Group Дмитрий Гришин запустил второй венчурный фонд — Grishin Robotics Fund II. Он привлек $100 млн: помимо самого Гришина в него вложились несколько институциональных и частных инвесторов из США и Европы, имена которых не раскрываются. Новый фонд уже инвестировал в канадского разработчика Ziva Dynamic, технология которого использована при создании высокореалистичных 3D-персонажей в сериале «Игра престолов» и фильмах «Капитан Марвел», «Хэллбой» и «Джон Уик».

Первый Grishin Robotics Fund создан в 2012 году. Сначала он инвестировал $25 млн личных средств Гришина, а в 2016 году привлек внешнее финансирование на $100 млн для инвестиций в робототехнику и программное обеспечение для интернета вещей. За время существования у Grishin Robotics было несколько успешных выходов из инвестиций: разработчик «умной» техники для дома Ring, создатель «умных» роутеров Eero (оба проданы Amazon) и сервис аренды электросамокатов Spin (продан Ford). Среди других инвестиций фонда — сервис по доставке дронами Zipline, создатель анимированного робота-компаньона для детей Moxie и производитель роботов-курьеров Starship.

Grishin Robotics Fund II сосредоточится на инвестициях в более широкий спектр компаний в сфере онлайн-игр и развлечений, foodtech, а также в сервисы персональной и командной продуктивности, онлайн-образования и фитнеса. Grishin Robotics продолжит инвестировать в стартапы на ранних стадиях из Северной Америки.