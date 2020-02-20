Дело против Майкла Калви не отразилось на венчурных инвестициях в Россию

Несмотря на уголовные дела против Baring Vostok и Nginx, объем российского венчурного рынка достиг новых рекордных значений. Четверть вложений обеспечили зарубежные инвесторы, в первую очередь — из Китая и с Ближнего Востока

Майкл Калви (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В прошлом году объем российского венчурного рынка вырос на 13% по сравнению с 2018 годом и достиг $868,7 млн. Это рекордный показатель с 2014 года. Об этом говорится в исследовании (есть у РБК) компании Dsight, проведенном при поддержке «Лаборатории Касперского», адвокатского бюро DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций.

Среди знаковых инвестиций авторы исследования называют увеличение доли Baring Vostok и АФК «Система» в Ozon на 8% ($50 млн) и предоставление ему же конвертируемого займа в апреле ($150 млн), вложение Goldman Sachs в Acronis ($147 млн).

Объем сделок-выходов (когда один или несколько существующих акционеров продают свои доли стратегическим инвесторам или на бирже) составил $5,55 млрд, что в 16 раз больше, чем в 2018-м, и также является абсолютным рекордом для России, благодаря чему страна может «оказаться в топ-10 венчурных экономик в мире». Всего за год состоялось 38 подобных сделок, крупнейшие из них: