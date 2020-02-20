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Дело Baring Vostok ,  
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Дело против Майкла Калви не отразилось на венчурных инвестициях в Россию

Несмотря на уголовные дела против Baring Vostok и Nginx, объем российского венчурного рынка достиг новых рекордных значений. Четверть вложений обеспечили зарубежные инвесторы, в первую очередь — из Китая и с Ближнего Востока
Майкл Калви (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

В прошлом году объем российского венчурного рынка вырос на 13% по сравнению с 2018 годом и достиг $868,7 млн. Это рекордный показатель с 2014 года. Об этом говорится в исследовании (есть у РБК) компании Dsight, проведенном при поддержке «Лаборатории Касперского», адвокатского бюро DS Law, EY и Национальной ассоциации участников рынка альтернативных инвестиций.

Среди знаковых инвестиций авторы исследования называют увеличение доли Baring Vostok и АФК «Система» в Ozon на 8% ($50 млн) и предоставление ему же конвертируемого займа в апреле ($150 млн), вложение Goldman Sachs в Acronis ($147 млн).

Объем сделок-выходов (когда один или несколько существующих акционеров продают свои доли стратегическим инвесторам или на бирже) составил $5,55 млрд, что в 16 раз больше, чем в 2018-м, и также является абсолютным рекордом для России, благодаря чему страна может «оказаться в топ-10 венчурных экономик в мире». Всего за год состоялось 38 подобных сделок, крупнейшие из них:

  • продажа Андреем Андреевым и инвестхолдингом «Финам» компании MagicLab, владельца приложений для знакомств Badoo, Bumble, Chappy и Lumen; компанию приобрела Blackstone Group за $2,85 млрд;
  • продажа миноритариями Avito 32,1% платформы южноафриканскому фонду Naspers за $1,16 млрд; весь бизнес Avito был оценен в $3,85 млрд;
  • продажа акций разработчика веб-сервера Nginx американской компании F5 за $670 млн.

В 2019 году на российском венчурном рынке состоялось 230 сделок, что в полтора раза меньше, чем в 2018-м. Снижение связано с сокращением активности акселераторов и сделок на стадии посева (ранняя стадия развития компании на этапе от идеи до ведения регулярной коммерческой деятельности).

На мировом венчурном рынке количество новых инвестиций сократилось на 23%, до 23,47 тыс. Их объем снизился на 20%, до $258,8 млрд. «Последний раз такой низкий объем сделок наблюдался пять лет назад», — отмечается в исследовании. Количество выходов сократилось на 11%, а их объем — на 10,7%, до $524,3 млрд.

Достаточно неплохую картину на российском венчурном рынке омрачили в 2019 году корпоративные конфликты, многие из которых сопровождалось уголовными делами против инвесторов и предпринимателей, констатируют авторы исследования. В первую очередь речь идет об уголовном деле против сотрудников старейшего фонда Baring Vostok Майкла Калви из‑за акционерного конфликта в банке «Восточный».

Второй пример — уголовное дело, возбужденное против основателей Nginx Игоря Сысоева и Максима Коновалова из-за обвинений в нарушении авторских прав.

«На фоне неоднозначного бизнес-климата и слабого экономического роста инвесторы из России активно инвестируют в зарубежные стартапы. Таких сделок в 2019 году было более 140, они помогают разнообразить инвестпортфель и снизить страновые риски», — отмечается в исследовании.

Тем не менее объем сделок иностранных венчурных инвесторов на российском рынке в прошлом году вырос на 18%, до $218,4 млн. На зарубежных инвесторов пришлось 25% в общем объеме российского рынка. Хотя число сделок осталось тем же — 15.

Другие выводы исследования — в материале «РБК Pro».

Авторы: Анна Балашова, Анастасия Скрынникова
Теги: венчурный рынок, Baring Vostok, Mail.ru Group, Badoo
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