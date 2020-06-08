Инвесторы заявили о подрыве доверия из-за преследования главы РВК

Судебное разбирательство вокруг главы РВК Александра Повалко приведет к сокращению объемов венчурного рынка и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны. На это указали в открытом письме венчурные инвесторы

Александр Повалко (Фото: пресс-служба Гагаринского суда)

Открытое письмо в поддержку Российской венчурной компании (РВК) в связи с домашним арестом ее гендиректора Александра Повалко, подписали 22 человека. Среди них председатель совета венчурного рынка, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель Qiwi и инвестор Сергей Солонин, управляющий директор LETA Capital Александр Чачава, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и др. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В письме венчурные инвесторы назвали судебное разбирательство и обвинения в адрес Повалко «крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка». Они охарактеризовали Повалко как человека, приверженного законному бизнесу и честным партнерским отношениям.

«События, подобные тем, что происходят в эти дни с РВК и ее руководителем, катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам: предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами», — пишут инвесторы.

В итоге, по их мнению, ситуация грозит сокращением объемов национального венчурного рынка, а перспективы технологического будущего страны будут поставлены под сомнение.