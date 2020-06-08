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Инвесторы заявили о подрыве доверия из-за преследования главы РВК

Судебное разбирательство вокруг главы РВК Александра Повалко приведет к сокращению объемов венчурного рынка и поставит под сомнение перспективы технологического будущего страны. На это указали в открытом письме венчурные инвесторы
Александр Повалко
Александр Повалко (Фото: пресс-служба Гагаринского суда)

Открытое письмо в поддержку Российской венчурной компании (РВК) в связи с домашним арестом ее гендиректора Александра Повалко, подписали 22 человека. Среди них председатель совета венчурного рынка, управляющий партнер венчурного фонда Almaz Capital Partners Александр Галицкий, основатель Qiwi и инвестор Сергей Солонин, управляющий директор LETA Capital Александр Чачава, управляющий партнер iTech Capital Глеб Давидюк и др. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

В письме венчурные инвесторы назвали судебное разбирательство и обвинения в адрес Повалко «крайне негативным сигналом для всего венчурного рынка». Они охарактеризовали Повалко как человека, приверженного законному бизнесу и честным партнерским отношениям.

Следствие попросило отправить главу РВК Повалко под домашний арест
Общество
Александр Повалко

«События, подобные тем, что происходят в эти дни с РВК и ее руководителем, катастрофически подрывают доверие к бюджетным средствам: предприниматели будут еще с большей осторожностью использовать их для развития проектов или вовсе откажутся; частные инвесторы воздержатся от создания фондов с государством, предпочтя пусть меньший масштаб, но на частные средства; профессиональные менеджеры будут избегать управления государственными средствами», — пишут инвесторы.

В итоге, по их мнению, ситуация грозит сокращением объемов национального венчурного рынка, а перспективы технологического будущего страны будут поставлены под сомнение.

3 июня правоохранительные органы провели обыски в офисах РВК и доме Повалко. Позже Гагаринский районный суд отправил гендиректора компании под домашний арест сроком до 21 июля. Следствие считает, что из-за бездействия Повалко РВК недополучила $3 млн из займа, выданного портфельной фирме Soft Machines Inc. в 2012 году. Защита Повалко называет обвинение абсурдным. Там обращают внимание, что заключение договора займа произошло в 2012 году, когда Повалко еще не работал в РВК. Из $5 млн заемщик — дочерняя фирма Soft Machines Inc. — отдала $2 млн, еще $3 млн осталась должна, но срок исполнения обязательств — 2022 год. «Александру Повалко вменяют, что он как руководитель коммерческого органа должен был принять меры, чтобы побыстрее отдали заем. Это полный абсурд», — сказал адвокат главы РВК Георгий Антонов.

Чубайс направил личное поручительство в защиту главы РВК Повалко
Бизнес

Ранее Глава «Роснано» Анатолий Чубайс обратился в суд с личным поручительством в защиту интересов Повалко. Он сообщил, что близко сталкивался с гендиректором РВК по совместной работе и отметил, что считает Повалко одним из самых высокопрофессиональных руководителей в российской инновационной сфере.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: РВК, уголовное дело, Александр Повалко, венчурные инвестиции ..., Александр Галицкий
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