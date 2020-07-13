АЗС поправятся пивом

ФАС согласна смягчить ограничения на продажу алкоголя

Минпромторг предлагает дополнительно поддержать пострадавшую из-за пандемии сферу торговли: по мнению чиновников, было бы целесообразно вновь разрешить пострадавшим в период самоизоляции автозаправкам торговать пивом

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Предложение радикально смягчить условия продажи алкоголя, в частности пива, для поддержки торговли и общепита в условиях пандемии коронавируса содержится в докладе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) о состоянии конкуренции в России в 2019 году. Документ есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе ФАС.

Общепит попал в число первых отраслей, которые государство признало наиболее пострадавшими из-за коронавируса, позднее в перечень наиболее пострадавших вошла и торговля. Этим сегментам, как следует из доклада ФАС, может помочь ряд мер: в частности, целесообразно вновь продавать пиво на АЗС. Кроме того, магазинам, ресторанам и кафе антимонопольная служба предлагает разрешить продавать алкоголь через интернет. Лицензии на розничную продажу алкоголя чиновники предлагают сделать бессрочными (сейчас лицензия выдается на срок до пяти лет с возможностью продления). Еще одно предложение — снять запрет продавать спиртное в заповедниках, национальных парках, санаториях и гостиницах, оказывающих медицинские услуги.

Начальник контрольно-финансового управления ФАС Владимир Мишеловин пояснил, что эти меры включили в доклад по предложению Минпромторга. Мишеловин подчеркнул, что дискуссия о смягчении запретов на продажу алкоголя длится не один год и важно соблюдать баланс между необходимостью ограничивать потребление алкоголя населением и созданием конкурентных условий для законопослушного бизнеса, который занимается продажей алкоголя. В текущих непростых экономических условиях пандемии коронавируса «предложения, направленные на поддержку легального бизнеса, в частности продажи пива на АЗС, заслуживают внимания и обсуждения», полагают в ФАС.

В Минпромторге РБК подтвердили, что предлагали «практически идентичные инициативы», некоторые из них — во время пандемии для поддержки российских торговли и общепита. Представитель министерства отметил эффективность таких мер для восстановления и развития отрасли. Накануне стало известно, что это министерство готовит законопроект, который позволит продавать алкоголь на территории медучреждений.

Ранее Минпромторг уже предлагал смягчить ограничения на розничную продажу алкоголя, а именно пива. Министерство хотело пересмотреть подход к регулированию продажи пива, которое законодательство приравнивает с точки зрения розничных продаж к алкоголю, — такая инициатива содержалась в проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы.

Как пиво стало алкоголем Пиво, как и любые напитки с содержанием спирта более 0,5%, кроме кваса и кефира, закон приравнял к алкоголю в 2011 году. Тогда же был введен запрет на его продажу на всех видах общественного транспорта, на остановках и автозаправках. В то же время закон разрешает продавать пиво в общепите на общественном транспорте, автозаправочных станциях, на вокзалах и в аэропортах.

В Минздраве предложения по смягчению продаж алкоголя на момент публикации также не прокомментировали. До сих пор меры, направленные на либерализацию продаж алкоголя, вызывали у Минздрава обеспокоенность. Министерство призывало внимательно анализировать возможное негативное влияние таких мер на здоровье граждан, а также напоминало, что снижение продаж алкоголя — одна из задач, зафиксированная в национальном проекте «Демография».

Что про инициативу думает бизнес

Производители поддерживают предложения ФАС, как и любые разумные предложения по либерализации продаж пива в рамках концепции раздельного регулирования, отметил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям пивоваренной компании AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Возвращение пива на заправки не повлияет негативно на аварийность или потребление алкоголя, потому что между употреблением алкоголя и возможностью купить его на АЗС не существует причинно-следственной связи, настаивает Дурдыев. Он напоминает: зачастую магазины, где алкоголь продают беспрепятственно, расположены в непосредственной близости от АЗС, и это делает запрет на его продажу на заправках фактически бессмысленным и не достигающим цели, ради которой он вводился.

Алкогольная продукция позволяет поддержать маржинальность продаж, и снятие такого запрета поможет поддержать бизнес АЗС в «сегодняшней непростой экономической ситуации», даже если продажи через этот канал будут на первых порах незначительными, полагает представитель AB InBev Efes.

Этой весной Российский топливный союз и нефтяные компании обращались в правительство с просьбой решить вопрос о возврате слабого алкоголя для его продажи на АЗС, отмечает президент союза Евгений Аркуша. Продажа сопутствующих товаров, в том числе слабого алкоголя, помогла бы в какой-то части компенсировать убытки от продажи топлива на АЗС, считает Аркуша. В апреле этого года спрос на топливо на фоне введенных из-за коронавируса ограничений резко снизился, в результате продажи на АЗС упали, по данным Reuters, примерно вдвое (от 30 до 70% в зависимости от региона).

Отменить запрет на продажу алкоголя на АЗС пытаются уже не первый год, и причины каждый год разные: сначала низкая маржинальность продажи бензина, а теперь COVID-19, иронизирует эксперт Ассоциации безопасного вождения Татьяна Гаврилова. По ее мнению, если стимулировать приток покупателей отменой запрета продажи алкоголя на АЗС, это, безусловно, может спровоцировать рост количества пьяных водителей за рулем. В 2019 году, по официальным данным, количество выявленных за рулем пьяных водителей снизилось относительно 2018 года на 12%, до 46 тыс. Но из-за того что количество экипажей ГИБДД было оптимизировано, большинство случаев вождения в нетрезвом виде никак не фиксируется, указывает Гаврилова. «Непродуманные шаги по отмене ранее наложенных ограничений без должного контроля и необходимой пропаганды на уровне страны об ответственном употреблении алкоголя могут иметь ряд необратимых негативных последствий», — предупреждает эксперт.