Минпромторг предложил разрешить ретейлерам не считать пиво алкоголем

Действующие сейчас ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить, считает Минпромторг. Ведомство не исключает, что напитку, приравненному к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус

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Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Документ, датированный 18 июля, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе Минпромторга подтвердили его подлинность. Сейчас министерство, по словам его представителя, готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

В документе Минпромторг, в частности, предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

Как пиво стало алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

В июле 2016 года Госдума приняла очередные поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. На тот момент в таких бутылках, по оценкам производителей, продавалось около 20–25% всего пива на российском рынке. Основным лоббистом такого ограничения пивовары называли UC Rusal, так как вырос спрос на алюминиевую тару. Запрет на производство пива в больших пластиковых бутылках вступил в силу с 1 января 2017 года, а их розничная продажа прекратилась 1 июля того же года. Исключение впоследствии сделали только для пива, которое Россия экспортирует.