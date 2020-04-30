Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Производителям пива позволят выпускать антисептики из спиртовых отходов для безалкогольных напитков и этилового спирта. Им разрешат не платить госпошлину, однако пивоваров обяжут отчитываться о количестве использованных материалов

Фото: Rodrigo Jimenez / EPA / ТАСС

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Мы подготовили проект постановления правительства, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — сказал Сазанов.

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федеральный и региональные

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Он добавил, что пивоварам, готовым производить антисептики, не потребуется платить государственную пошлину, чтобы получить разрешение. Сазанов также пояснил, что для санитайзеров могут использоваться спиртосодержащие отходы для производства безалкогольного пива, а также отходы из этилового спирта, который приобретают для технических нужд. При этом пивовары должны передавать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) информацию об объемах производимых антисептиков, количестве использованных спиртосодержащих отходах и этилового спирта. Сазанов отметил, что проект пока находится на стадии межведомственного согласования.