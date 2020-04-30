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Минфин разрешит пивоварам производить антисептики

Производителям пива позволят выпускать антисептики из спиртовых отходов для безалкогольных напитков и этилового спирта. Им разрешат не платить госпошлину, однако пивоваров обяжут отчитываться о количестве использованных материалов
Фото: Rodrigo Jimenez / EPA / ТАСС
Фото: Rodrigo Jimenez / EPA / ТАСС

Министерство финансов подготовило проект, который позволит производителям пива выпускать спиртосодержащие антисептики в некоммерческих целях. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Сазанов, передает ТАСС.

«Мы подготовили проект постановления правительства, которым производителям пива, оборудование которых оснащено автоматическими счетчиками измерения объема готовой продукции, предоставляется временное разрешение производить в некоммерческих целях определенный объем спиртосодержащих дезинфицирующих средств», — сказал Сазанов.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Он добавил, что пивоварам, готовым производить антисептики, не потребуется платить государственную пошлину, чтобы получить разрешение. Сазанов также пояснил, что для санитайзеров могут использоваться спиртосодержащие отходы для производства безалкогольного пива, а также отходы из этилового спирта, который приобретают для технических нужд. При этом пивовары должны передавать в Единую государственную автоматическую систему учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС) информацию об объемах производимых антисептиков, количестве использованных спиртосодержащих отходах и этилового спирта. Сазанов отметил, что проект пока находится на стадии межведомственного согласования.

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В конце марта глава пивоваренной компании AB InBev Efes (в России выпускает пиво под марками «Клинское», Stella Artois, Bud и другими) Дмитрий Шпаков направил письмо премьеру Михаилу Мишустину и в Росалкогольрегулирование о готовности начать производить антисептические гели для рук на своих заводах. Он указывал, что компания хотела бы выпускать санитайзеры по одному из рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения рецептов: с использованием этилового спирта, глицерина и перекиси водорода. Однако, по словам Шпакова, для их производства требовалась специальная лицензия, получение которой займет длительное время.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

в России коронавирусом заразились более 99 тыс. человек, 975 человек с COVID-19 умерли. В конце марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко докладывала президенту Владимиру Путину, что в России в связи со спросом из-за пандемии не хватает защитных масок и антисептиков. Она отмечала, что после заседания Путин принял меры и ситуация с масками и антисептиками улучшилась. Глава Минпромторга Денис Мантуров 17 апреля сообщил, что в России ежедневно производится более 8 млн защитных масок. Кроме того, он говорил, что в медицинские учреждения, федеральные и региональные органы исполнительной власти антисептики поступают в достаточном объеме.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: Минфин, коронавирус, пивовары
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