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Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии

Самым продаваемым алкогольным напитком во время распространения коронавируса в России стало пиво. Это следует из данных исследования «Такском», передает RT.

Компания проанализировала фискальные данные о продаже спиртного на территории страны с марта по май, всего было изучено более 18 млрд кассовых чеков. Следующими после пива по популярности у россиян оказалось вино, на третьем месте водка, сидр и коньяк.

На фоне эпидемии COVID-19 в России выросли продажи холодильников
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Фото: Rudolf / Arco Images / Global Look Press

Как отмечают авторы исследования, продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Прирост эксперты зафиксировали только в одной категории, продажи сидра увеличились на 3%.

Компания «Такском» с 2000 года специализируется на разработке, внедрении
и сопровождении систем электронного документооборота.

Накануне Роскачество признало светлое пиво одним из самых безопасных напитков наряду с водкой и томатным соком. Организация обобщила данные собственных исследований, подсчитав проценты безопасных и небезопасных продуктов от общего числа изученных торговых марок.

Теги: алкоголь, коронавирус
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