Эксперты назвали самый популярный алкоголь у россиян во время эпидемии

Самым продаваемым алкогольным напитком во время распространения коронавируса в России стало пиво. Это следует из данных исследования «Такском», передает RT.

Компания проанализировала фискальные данные о продаже спиртного на территории страны с марта по май, всего было изучено более 18 млрд кассовых чеков. Следующими после пива по популярности у россиян оказалось вино, на третьем месте водка, сидр и коньяк.

Как отмечают авторы исследования, продажи алкоголя с марта по май 2020 года упали на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Прирост эксперты зафиксировали только в одной категории, продажи сидра увеличились на 3%.

Компания «Такском» с 2000 года специализируется на разработке, внедрении

и сопровождении систем электронного документооборота.