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Кафе и гостиницы с лицензией на алкоголь получат субсидии от Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Реализующие подакцизную продукцию московские предприятия малого и среднего бизнеса, которые входят в число пострадавших от эпидемии COVID-19 отраслей, смогут получить городские субсидии. Об этом сообщили РБК в департаменте предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы.

«Рестораны, кафе и гостиницы столицы с лицензией на продажу подакцизных товаров смогут получить субсидии города», — говорится в сообщении. В департаменте указали, что вторая волна приема заявок на помощь городских властей начнется 10 июля и продлится до 28 августа.

Как отмечается в сообщении, первый этап приема заявок кончился 11 июня, однако указанные компании не могли воспользоваться господдержкой из-за действующих ограничений.

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Плакат на окнах закрытого на карантин ресторана в центре&nbsp;Санкт-Петербурга

«Мы получали большое количество обращений от представителей гостиничного бизнеса и общепита с просьбой разрешить эту проблему. Именно они оказались в числе наиболее пострадавших отраслей», — пояснил руководитель департамента Алексей Фурсин.

По его словам, для этого были подготовлены и направлены в правительство изменения в законодательство, благодаря которым предприятия получат все виды поддержки, в том числе субсидии для гостиниц и тех, кто реализует продукцию через сервисы доставки.

В департаменте добавили, что, согласно постановлению кабмина от 24 июня, до конца года для таких компаний снимут ограничения на получение финансовой поддержки.

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Москве с 30 марта закрылся ряд общественных мест и заведений, включая кафе и рестораны. В столице был введен режим самоизоляции: покидать дом можно было только для похода в магазин или аптеку, выноса мусора, выгула собаки, а также для обращения за медицинской помощью или поездки на работу.

В конце марта правительство включило сферы туризма и гостиничного бизнеса, а также общепита в список наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса отраслей.

В начале июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 16 июня в городе откроются летние веранды кафе и ресторанов, а с 23 июня — основные залы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Рестораны, Москва, гостиницы, субсидии
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