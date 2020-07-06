Кафе и гостиницы с лицензией на алкоголь получат субсидии от Москвы

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Реализующие подакцизную продукцию московские предприятия малого и среднего бизнеса, которые входят в число пострадавших от эпидемии COVID-19 отраслей, смогут получить городские субсидии. Об этом сообщили РБК в департаменте предпринимательства и инновационного развития мэрии Москвы.

«Рестораны, кафе и гостиницы столицы с лицензией на продажу подакцизных товаров смогут получить субсидии города», — говорится в сообщении. В департаменте указали, что вторая волна приема заявок на помощь городских властей начнется 10 июля и продлится до 28 августа.

Как отмечается в сообщении, первый этап приема заявок кончился 11 июня, однако указанные компании не могли воспользоваться господдержкой из-за действующих ограничений.

«Мы получали большое количество обращений от представителей гостиничного бизнеса и общепита с просьбой разрешить эту проблему. Именно они оказались в числе наиболее пострадавших отраслей», — пояснил руководитель департамента Алексей Фурсин.