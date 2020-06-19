Telegram прорвал блокаду

Три вопроса о решении российских властей разрешить использование мессенджера Павла Дурова

Роскомнадзор сообщил, что снимает требование о блокировке Telegram в России. Источники РБК в Кремле ранее рассказывали, что нужно «мириться» с Дуровым и его проектом

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Роскомнадзор снимает требование о блокировке мессенджера Telegram в России, говорится в сообщении ведомства. В Роскомнадзоре подчеркнули, что это решение согласовано с Генпрокуратурой. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении.

Почему решили разблокировать Telegram

Обсуждения о поиске возможностей для разблокировки мессенджера вели профильные чиновники, включая сотрудников администрации президента, рассказывали РБК источник на телекоммуникационном рынке и федеральный чиновник.

Один из собеседников РБК сформулировал «сигналы» относительно разблокировки так: «Был бы позитивный пример, что у нас хорошие бизнесмены возвращаются на родину». По словам еще одного собеседника РБК, близкого к Кремлю, обсуждения активизировались на фоне использования Telegram для информирования о коронавирусе: мессенджер активно задействовали федеральный и региональные оперштабы, в том числе Москвы и Подмосковья.

«Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым, — поясняет источник РБК. — С самого начала никто не имел ничего против Telegram».

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — прокомментировал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РБК направил запрос Павлу Дурову.

Как «ссорились» с Павлом Дуровым Павел Дуров — основатель социальной сети «ВКонтакте», ставшей впоследствии самой популярной в России. До 2014 года он был ее совладельцем и руководителем, но затем на фоне корпоративного конфликта с фондом UCP продал свой пакет акций и покинул пост. Незадолго до этого стало известно о новом проекте Дурова уже вне «ВКонтакте» и России: предприниматель начал создавать в США мессенджер Telegram. Весной 2014-го Дуров заявил в интервью TechCrunch, что уехал из России и не собирается возвращаться. Куда именно, он не уточнял. Впоследствии стало известно, что основатель «ВКонтакте» и Telegram получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, жил в Финляндии, а затем переселился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Новый конфликт, но уже не в корпоративной плоскости, а с российскими силовиками, начался летом 2017 года: ФСБ потребовала от Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Мессенджер ответил на это отказом и в рамках судебного решения был заблокирован весной 2018-го. Несмотря на запрет, мессенджер остался доступен для пользователей благодаря использованию инструментов для обхода блокировок (VPN, proxy-серверов). В 2019-м, спустя год после блокировки, он оставался в тройке самых популярных в России. Сейчас в Telegram зарегистрировано 30 млн российских пользователей, писал Дуров (общая аудитория мессенджера — 400 млн пользователей). Он также добавлял, что разблокировка мессенджера на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Почему стала возможна разблокировка

На вопрос, исчерпан ли конфликт Дурова с силовым блоком, собеседник РБК ответить затруднился: «Не могу сказать, но все-таки он «наш» в определенном смысле человек, с которым можно разговаривать. Это лучше, чем тот же WhatsApp (принадлежит Facebook. — РБК)».

Источник РБК также напоминает, что Дуров мог быть разочарован в перспективах своего проекта в США. В рамках развития Telegram бизнесмен решил создать блокчейн-платформу TON с собственной криптовалютой Gram и в начале 2018-го привлек на это $1,7 млрд. Запуск был запланирован на осень 2019-го (в случае неудачи проект обещал вернуть деньги инвесторам). Остановила его старт Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — регулятор наложил запрет на выпуск криптовалюты, из-за чего запуск блокчейн-платформы оказался под вопросом. Дуров попытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

В начале мая основатель «ВКонтакте» и Telegram разразился публичной критикой на тему устройства жизни и работы в США. А в середине мая объявил о закрытии проекта TON, сопроводив его новой критикой в адрес американской системы. «США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что у других стран нет полного суверенитета в том, что им можно разрешать на своей территории. К сожалению, мы, 96% населения мира, проживающего в разных странах, зависим от лиц, принимающих решения, которых избирают 4%, проживающие в США», — говорил основатель Telegram.

Как депутаты предлагали разблокировать мессенджер

Основным предметом обсуждения было то, как именно провести разблокировку, говорили собеседники РБК. Еще в октябре 2018 года Московский городской суд отказался рассматривать кассационную жалобу от представителя Telegram Messenger LLP на решение Таганского районного суда Москвы (на основании которого и был заблокирован мессенджер) и апелляционной инстанции. «Учитывая, что дело 2018 года, все сроки на дальнейшее обжалование прошли, — отмечает Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». — В теории возможен пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, но какие это могли бы быть обстоятельства, представить не могу».

15 июня депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о разблокировке Telegram. Авторы проекта предложили дополнить законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи» положениями, по которым операторы связи не должны блокировать доступ к тем организаторам распространения информации (ОРИ, к ним относятся и мессенджеры), которые являются «официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации». Перечень подобных ОРИ должно будет утверждать правительство.

Однако один из собеседников РБК, близкий к правительству, сообщил, что авторы внесенного в Госдуму законопроекта «просто хайпуют», для разблокировки Telegram предложенных поправок будет недостаточно. «Отменить блокировку Telegram можно, только изменив законодательство, касающееся ОРИ. Но менять требования к ОРИ под Telegram не будут, ведь в таком случае вообще все мессенджеры освободятся от ответственности», — указал собеседник РБК.

Кто такие ОРИ К ОРИ относятся сервисы электронной почты, мессенджеры и другие интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться контентом. Сервисы должны предоставлять информацию о себе в специальный реестр Роскомнадзора, если службу об этом попросит ФСБ. В реестре ОРИ в том числе «Сбербанк Онлайн», «Яндекс.Почта» и «ВКонтакте». Иностранных сервисов, например Facebook, Instagram, Twitter и Gmail, в нем нет. В октябре 2018 года в силу вступили положения так называемого закона Яровой, по которым ОРИ обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, голосовые записи, изображения и видео, которыми обмениваются пользователи, на серверах на территории России. По требованию ФСБ компании из ОРИ должны предоставлять силовым структурам доступ к этим данным, а также передавать им ключи шифрования для декодирования пользовательских сообщений.

Источник РБК, близкий к ФСБ, ранее говорил, что претензии силовых ведомств к Telegram остаются прежними: пока мессенджер не начнет следовать российскому законодательству и, соответственно, сотрудничать с ФСБ, ведомство не будет отзывать свое обвинение. После появления сообщения Роскомнадзора о разблокировке «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах сообщил, что Telegram не предоставил властям России ключей шифрования, но «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».