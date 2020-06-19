Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 70,26 69,22 EUR Нал. 78,75 77,64 USD Бирж. 69,86 +0,12 EUR Бирж. 78,30 -0,11 USD ЦБ. 69,62 +0,14 EUR ЦБ. 78,29 -0,09 EUR/USD 1,12 -0,00 BTC/USD Бирж. 9327,20 -75,05 IMOEX 2724,33 -0,58% RTSI 1230,71 -0,58% Brent 41,45 +1,82% DJIA 26080,10 -0,15% Nasdaq 9943,05 +0,33%
Telegram прорвал блокаду
Лента новостей
На главных торговых улицах Москвы навсегда закрылись 112 магазинов и кафе 09:00, Бизнес В Госдуме предостерегли Украину от добычи газа у берегов Крыма 08:54, Политика Тяжеловес ММА Кертис Блейдс раскритиковал гонорары в UFC 08:46, Спорт Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 июня 08:40, Общество На Сахалине начали обследовать леса после нападения медведя на женщину 08:33, Общество Бизнес для людей: как получить безвозмездный грант на развитие 08:33, РБК и Промсвязьбанк Минприроды ужесточит выдачу лицензий на работу с опасными отходами 08:30, Бизнес Домогаров объяснил свой пост о Ефремове 08:11, Общество В Китае расшифровали данные выявленного на рынке в Пекине генома COVID-19 08:04, Общество Семь причин проблем с кибербезопасностью у российских компаний 08:04, PRO Инвестиции с гарантией: как переложить риски на брокера 08:00, РБК и БКС РБК Pro: как американцы судятся с работодателями из-за возвращения в офис 08:00, PRO Что случилось за ночь. Главные новости РБК 07:50, Общество Помпео назвал Болтона предателем из-за мемуаров с секретными данными 07:46, Политика Цена на нефть Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 июня 07:41, Экономика РФПИ и Baring решили инвестировать в крупного ИТ-разработчика 07:30, Технологии и медиа В России расширили сеть лабораторий для тестирования на COVID-19 07:24, Общество Почему глобального краха на рынке автопродаж удалось избежать 07:21, РБК и Авито Авто Врачи назвали причину смерти бывшего главы Чувашии 07:19, Общество Глава РФПИ — РБК: «По вакцине я сам выступил одним из добровольцев» 07:00, Интервью В Россию возвращается футбол. Чего ждать от рестарта РПЛ 07:00, Спорт Индекс активности малого бизнеса вырос впервые с начала года 07:00, Экономика Неизвестный расстрелял полицейских-регулировщиков в Новой Зеландии 06:54, Общество Отец Хабиба Нурмагомедова вылечился от коронавируса 06:51, Спорт СК возбудил дело в отношении бывшего главы правительства Ингушетии 06:34, Общество Не самое веселое поколение в истории: подростки Восточной Европы 06:20, Совместный проект Украина провела боевые испытания «угрожающей» Крымскому мосту ракеты 06:17, Политика Банки оценили траты москвичей в ресторанах после открытия летних веранд 06:00, Финансы
Газета
Telegram прорвал блокаду
Газета Спецвыпуск (0000) (1906)
0

Telegram прорвал блокаду

Три вопроса о решении российских властей разрешить использование мессенджера Павла Дурова
Роскомнадзор сообщил, что снимает требование о блокировке Telegram в России. Источники РБК в Кремле ранее рассказывали, что нужно «мириться» с Дуровым и его проектом
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Роскомнадзор снимает требование о блокировке мессенджера Telegram в России, говорится в сообщении ведомства. В Роскомнадзоре подчеркнули, что это решение согласовано с Генпрокуратурой. «Позитивно оцениваем высказанную основателем Telegram готовность противодействовать терроризму и экстремизму», — говорится в сообщении.

Почему решили разблокировать Telegram

Обсуждения о поиске возможностей для разблокировки мессенджера вели профильные чиновники, включая сотрудников администрации президента, рассказывали РБК источник на телекоммуникационном рынке и федеральный чиновник.

Один из собеседников РБК сформулировал «сигналы» относительно разблокировки так: «Был бы позитивный пример, что у нас хорошие бизнесмены возвращаются на родину». По словам еще одного собеседника РБК, близкого к Кремлю, обсуждения активизировались на фоне использования Telegram для информирования о коронавирусе: мессенджер активно задействовали федеральный и региональные оперштабы, в том числе Москвы и Подмосковья.

«Стало очевидно, что нужно мириться с основателем мессенджера Павлом Дуровым, — поясняет источник РБК. — С самого начала никто не имел ничего против Telegram».

«Мы принимаем к сведению как само решение, так и исчерпывающую аргументацию Роскомнадзора», — прокомментировал РБК пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РБК направил запрос Павлу Дурову.

Технологии и медиа
Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России Фото: Никита Попов / РБК

Как «ссорились» с Павлом Дуровым

Павел Дуров — основатель социальной сети «ВКонтакте», ставшей впоследствии самой популярной в России. До 2014 года он был ее совладельцем и руководителем, но затем на фоне корпоративного конфликта с фондом UCP продал свой пакет акций и покинул пост. Незадолго до этого стало известно о новом проекте Дурова уже вне «ВКонтакте» и России: предприниматель начал создавать в США мессенджер Telegram. Весной 2014-го Дуров заявил в интервью TechCrunch, что уехал из России и не собирается возвращаться. Куда именно, он не уточнял. Впоследствии стало известно, что основатель «ВКонтакте» и Telegram получил гражданство Федерации Сент-Китс и Невис, жил в Финляндии, а затем переселился в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Новый конфликт, но уже не в корпоративной плоскости, а с российскими силовиками, начался летом 2017 года: ФСБ потребовала от Telegram ключи шифрования для доступа к переписке пользователей. Мессенджер ответил на это отказом и в рамках судебного решения был заблокирован весной 2018-го.

Несмотря на запрет, мессенджер остался доступен для пользователей благодаря использованию инструментов для обхода блокировок (VPN, proxy-серверов). В 2019-м, спустя год после блокировки, он оставался в тройке самых популярных в России. Сейчас в Telegram зарегистрировано 30 млн российских пользователей, писал Дуров (общая аудитория мессенджера — 400 млн пользователей). Он также добавлял, что разблокировка мессенджера на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Почему стала возможна разблокировка

На вопрос, исчерпан ли конфликт Дурова с силовым блоком, собеседник РБК ответить затруднился: «Не могу сказать, но все-таки он «наш» в определенном смысле человек, с которым можно разговаривать. Это лучше, чем тот же WhatsApp (принадлежит Facebook. — РБК)».

Источник РБК также напоминает, что Дуров мог быть разочарован в перспективах своего проекта в США. В рамках развития Telegram бизнесмен решил создать блокчейн-платформу TON с собственной криптовалютой Gram и в начале 2018-го привлек на это $1,7 млрд. Запуск был запланирован на осень 2019-го (в случае неудачи проект обещал вернуть деньги инвесторам). Остановила его старт Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) — регулятор наложил запрет на выпуск криптовалюты, из-за чего запуск блокчейн-платформы оказался под вопросом. Дуров попытался оспорить это решение в суде, но безуспешно.

Общество
Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени Павел Дуров

В начале мая основатель «ВКонтакте» и Telegram разразился публичной критикой на тему устройства жизни и работы в США. А в середине мая объявил о закрытии проекта TON, сопроводив его новой критикой в адрес американской системы. «США могут использовать свой контроль над долларом и глобальной финансовой системой, чтобы закрыть любой банк или банковский счет в мире. Они могут использовать свой контроль над Apple и Google для удаления приложений из App Store и Google Play. Так что да, это правда, что у других стран нет полного суверенитета в том, что им можно разрешать на своей территории. К сожалению, мы, 96% населения мира, проживающего в разных странах, зависим от лиц, принимающих решения, которых избирают 4%, проживающие в США», — говорил основатель Telegram.

Как депутаты предлагали разблокировать мессенджер

Основным предметом обсуждения было то, как именно провести разблокировку, говорили собеседники РБК. Еще в октябре 2018 года Московский городской суд отказался рассматривать кассационную жалобу от представителя Telegram Messenger LLP на решение Таганского районного суда Москвы (на основании которого и был заблокирован мессенджер) и апелляционной инстанции. «Учитывая, что дело 2018 года, все сроки на дальнейшее обжалование прошли, — отмечает Дмитрий Клеточкин, партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры». — В теории возможен пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам, но какие это могли бы быть обстоятельства, представить не могу».

15 июня депутаты Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев внесли в Госдуму законопроект о разблокировке Telegram. Авторы проекта предложили дополнить законы «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и «О связи» положениями, по которым операторы связи не должны блокировать доступ к тем организаторам распространения информации (ОРИ, к ним относятся и мессенджеры), которые являются «официальным сервисом для государственных органов и их должностных лиц по распространению и получению информации о текущей ситуации». Перечень подобных ОРИ должно будет утверждать правительство.

Технологии и медиа
Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США Павел Дуров

Однако один из собеседников РБК, близкий к правительству, сообщил, что авторы внесенного в Госдуму законопроекта «просто хайпуют», для разблокировки Telegram предложенных поправок будет недостаточно. «Отменить блокировку Telegram можно, только изменив законодательство, касающееся ОРИ. Но менять требования к ОРИ под Telegram не будут, ведь в таком случае вообще все мессенджеры освободятся от ответственности», — указал собеседник РБК.

Кто такие ОРИ

К ОРИ относятся сервисы электронной почты, мессенджеры и другие интернет-площадки, на которых пользователи могут обмениваться контентом. Сервисы должны предоставлять информацию о себе в специальный реестр Роскомнадзора, если службу об этом попросит ФСБ. В реестре ОРИ в том числе «Сбербанк Онлайн», «Яндекс.Почта» и «ВКонтакте». Иностранных сервисов, например Facebook, Instagram, Twitter и Gmail, в нем нет. В октябре 2018 года в силу вступили положения так называемого закона Яровой, по которым ОРИ обязаны в течение шести месяцев хранить переписку, голосовые записи, изображения и видео, которыми обмениваются пользователи, на серверах на территории России. По требованию ФСБ компании из ОРИ должны предоставлять силовым структурам доступ к этим данным, а также передавать им ключи шифрования для декодирования пользовательских сообщений.

Источник РБК, близкий к ФСБ, ранее говорил, что претензии силовых ведомств к Telegram остаются прежними: пока мессенджер не начнет следовать российскому законодательству и, соответственно, сотрудничать с ФСБ, ведомство не будет отзывать свое обвинение. После появления сообщения Роскомнадзора о разблокировке «Интерфакс» со ссылкой на источник во властных структурах сообщил, что Telegram не предоставил властям России ключей шифрования, но «взаимодействует по конкретным запросам о терроризме».

Авторы: Анастасия Скрынникова, Владислав Скобелев, Елизавета Антонова.
Теги: Telegram , Павел Дуров , ФСБ , Роскомнадзор
Материалы по теме
В нескольких шагах от блокировки: Роскомнадзор подал иск к Telegram Технологии и медиа
Суд обязал заблокировать Telegram в России. Как это было Общество
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter