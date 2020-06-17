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Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Модераторы Facebook в течение года допускают к публикации рекламные объявления мошенников, заявил Павел Дуров и предложил пользователям сохранять свидетельства для возможных будущих судебных процессов
Facebook FB $237,04 +0,76% Купить
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени», — написал он в своем Telegram. «Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — продолжил Дуров. По его словам, жертвами мошенников становятся пожилые люди и пенсионеры.

Дуров уточнил, что последнее упоминание в СМИ рекламы мошенников с его именем произошло сегодня, но «сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад». Он также назвал ситуацию, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, «зарабатывая на финансовой неопытности пользователей», недопустимой.

Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Технологии и медиа
Павел Дуров

«Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — отметил он.

Дуров также выразил надежду, что Facebook компенсирует ущерб, который люди понесли из-за рекламы мошенников и бездействия модераторов компании, и призвал пользователей сохранять данные о таких рекламных объявлениях для возможных в этом случае судебных процессов.

Кроме того, основатель Telegram опубликовал подборку нескольких рекламных объявлений, опубликованных от его имени в Facebook и Instagram.

В статье от 17 июня 2020 года, на которую также ссылается Дуров, газета «Известия» описала один из примеров работы мошенников. О своем опыте изданию рассказала 65-летняя пенсионерка Ирина, которую заинтересовала реклама «уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы». Программа якобы анализирует все фондовые мировые биржи и сами высчитывает, куда вкладывать средства.

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Технологии и медиа
Павел Дуров

В результате общения с мошенниками Ирина осталась с кредитом от Сбербанка на сумму более 193 тыс. руб., который, по ее словам, она выплатить не в состоянии.

О рекламных публикациях от имени Дурова написал также портал BFM. «В публикации от имени Павла Дурова рекламируется система REDton — автоматическая программа торговли на бирже. В конце кнопка «Присоединиться к REDton», при переходе — предложение вложить деньги», — пишет издание. «Другой схожий пост ведет на псевдостраницу «Рамблер/финансы». В публикации говорится, что Павел Дуров якобы стал гостем программы Владимира Познера на «Первом канале», где рассказал о системе Bitcoin Profit, и даже якобы телеведущий в прямом эфире вложил в эту систему €350 и за три минуты заработал €143», — описали в издании мошенническую схему.

Познер в разговоре с BFM опроверг факт такой беседы.

Дуров разрабатывал блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON), для которой привлек инвестиции. Однако 12 мая 2020 года объявил о сворачивании проекта из-за позиции Комиссии по ценным бумагам и рынкам США (SEC) и решения Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, который запретил выпуск токена Gram, без которого запуск TON практически не имеет смысла.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Павел Дуров, мошенники, Facebook
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