Дуров обвинил Facebook в продвижении рекламы мошенников от его имени

Модераторы Facebook в течение года допускают к публикации рекламные объявления мошенников, заявил Павел Дуров и предложил пользователям сохранять свидетельства для возможных будущих судебных процессов

Павел Дуров (Фото: Albert Gea / Reuters)

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в заработке на рекламе мошеннических схем, которые используют его имя.

«Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени», — написал он в своем Telegram. «Эти мошеннические схемы одобряются модераторами Facebook, получая официальный статус рекламных объявлений и тем самым вводя в заблуждение людей», — продолжил Дуров. По его словам, жертвами мошенников становятся пожилые люди и пенсионеры.

Дуров уточнил, что последнее упоминание в СМИ рекламы мошенников с его именем произошло сегодня, но «сообщения о мошеннической деятельности, санкционируемой компанией Facebook, появились еще год назад». Он также назвал ситуацию, при которой Facebook более года игнорирует жалобы, «зарабатывая на финансовой неопытности пользователей», недопустимой.

«Судя по скорости, с которой команда русскоязычных модераторов Facebook осуществляет политическую цензуру, ресурсов на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно», — отметил он.