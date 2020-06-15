В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram

Здание Государственной думы (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В пояснительной записке они указали на необходимость запрета блокировки информационных ресурсов, например, Telegram, которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информируют об этом, а также «являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».

Депутаты добавили, что несмотря на запрет, Telegram остается доступным для скачивания и использования в России. Кроме того, многие российские государственные органы, например, Минкомсвязь и московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом официально используют Telegram как один из своих основных информационных ресурсов.

Также именно через этот мессенджер госорганы информируют россиян о ситуации с коронавирусной инфекций и принимаемыми в связи с этим мерами.