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Битва за Telegram ,  
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В Госдуму внесли законопроект о запрете на блокировку Telegram

Здание Государственной думы
Здание Государственной думы (Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press)

В Госдуму внесли законопроект о запрете блокировки Telegram, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта являются депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов, Дмитрий Ионин и Александр Терентьев. В пояснительной записке они указали на необходимость запрета блокировки информационных ресурсов, например, Telegram, которые при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации информируют об этом, а также «являются основными источниками получения информации о текущей ситуации для органов государственной власти и должностных лиц».

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Фото: Никита Попов / РБК

Депутаты добавили, что несмотря на запрет, Telegram остается доступным для скачивания и использования в России. Кроме того, многие российские государственные органы, например, Минкомсвязь и московский оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом официально используют Telegram как один из своих основных информационных ресурсов.

Также именно через этот мессенджер госорганы информируют россиян о ситуации с коронавирусной инфекций и принимаемыми в связи с этим мерами.

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Тумусов и Ионин направили инициативу главе Минкомсвязи Максуту Шадаеву в конце апреля. Главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян также высказалась за снятие блокировки с Telegram. «Блокировку Telegram надо отменить хотя бы для того, чтобы не позориться», — написала она в Twitter.

В апреле 2018 года Таганский суд Москвы заблокировал Telegram по требованию Роскомнадзора после того, как мессенджер отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. В спецслужбе полагали, что Telegram использовался при подготовке терактов, в том числе в метро Санкт-Петербурга в 2017 году. Как позже заявил замглавы Минкомсвязи Алексей Волин, блокировка Telegram не означает запрет на его использование.
 

Теги: Госдума, Telegram, «Справедливая Россия»
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