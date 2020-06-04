Дуров назвал плюсы от возможной разблокировки Telegram в России

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Разблокировка Telegram на территории России могла бы положительно сказаться на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Об этом написал в своем Telegram-аккаунте создатель мессенджера Павел Дуров.

Он добавил, что это позволило бы использовать сервис на российской территории более комфортно. Дуров также назвал число зарегистрированных пользователей мессенджера из России, по его словам, это 30 млн человек. В апреле стало известно, что общая аудитория Telegram в мире составляет 400 млн человек.

Дуров напомнил, что более двух лет назад мессенджер заблокировали на российской территории «под эгидой борьбы с терроризмом». Разработчик отметил, что с тех пор команда приложения усовершенствовала методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды».

«При полном сохранении тайны переписки в рамках политики конфиденциальности Telegram были разработаны механизмы, которые позволяют предотвращать террористические акты по всему миру», — указал Дуров. По его словам, ежемесячно администрация мессенджера пресекает десятки тысяч попыток распространить публичные призывы к насилию и террору. «Борьба с терроризмом и право на тайну личной переписки не исключают друг друга», — резюмировал он.