Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 74,12 (+0,15) Quote, 13:07
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 80,06 (0) Quote, 13:07
Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США Технологии и медиа, 23:04 В Ульяновской области введут «перчаточный режим» Общество, 23:03 В Москве задержали банкира Олега Власова Общество, 22:54 Песков заявил о планах Путина провести совещание по поддержке авиаотрасли Политика, 22:49 S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России Экономика, 22:46 Минобороны сообщило о 1540 зараженных коронавирусом военных Общество, 22:18 Сборная России проиграла команде Каспарова на Кубке наций по шахматам Спорт, 22:12 Трамп заявил о согласии Путина на поставку в Россию аппаратов ИВЛ из США Политика, 22:03 Рестарт Бундеслиги и коронавирус у Федуна. Главное в спорте за 7 мая Спорт, 22:00 Мосгорсуд продлил домашний арест Майкла Калви до 13 августа Общество, 21:59 Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции Общество, 21:51 «Тампа-Бэй Лайтнинг» подписала контракт с российским хоккеистом Спорт, 21:47 Собянин заявил о необходимости усилить ограничения передвижения по Москве Политика, 21:45 В Москве умер еще 51 пациент с коронавирусом Общество, 21:45
Технологии и медиа ,  
0 

Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

Основатель Telegram Павел Дуров посмотрел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине и рассказал о причинах не переезжать в США. Среди недостатков он назвал высокие налоги, плохое здравоохранение и жесткое законодательство
Павел Дуров
Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Павел Дуров рассказал в своем блоге о минусах жизни и работы в США. На такую публикацию предпринимателя вдохновил просмотренный фильм совладельца портала Sports.ru и Youtube-блогера Юрия Дудя о жизни российских бизнесменов в Кремниевой Долине — районе в штате Калифорния, в котором сосредоточены офисы крупных ИТ-компаний.

«От всех знакомых предпринимателей из сюжета [фильма Юрия Дудя] я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», — написал Дуров.

Он указал следующие минусы жизни в США:

  • это жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Основатель Telegram вспомнил, что в 2016 году также сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско;
  • недоступное здравоохранение. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находится на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу;
  • Кремниевая Долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных;
  • посредственное среднее образование;
  • высокие налоги;
  • высокие траты на ведение технологического бизнеса;
  • слабые перспективы, поскольку американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета.

Инвесторам в проект Дурова оставили только два варианта возврата денег
Технологии и медиа
Павел Дуров

Сейчас самые крупные истории успеха в социальных медиа возникают за пределами Кремниевой долины, считает Дуров. «В качестве примера можно привести TikTok с 800 миллионами пользователей, или Telegram с 400 миллионами активных пользователей», — пишет он.

Сам предприниматель в 2017 году переехал в Объединенные Арабские Эмираты. Главной причиной, по которой его выбор пал на Дубай, ранее получивший гражданство Федерации Сент-Киттс и Невис Дуров называл отсутствие налогов.

«Это дело принципа. Многие на Западе не понимают, сколь сильные ограничения накладывают на них налоги. На налоги может уходить до половины вашего дохода, по сути это значит, что в течение 180 дней в году вы работаете на правительство. Думаю, я способен найти деньгам, которые я зарабатываю, лучшее применение на благо общества», — говорил Дуров в интервью агентству Bloomberg.

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Технологии и медиа
Павел Дуров

Осенью прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) наложила запрет на выпуск криптовалюты Gram, из-за чего запуск блокчейн-платформы TON, над которой работали Дуров с братом и командой более двух лет, оказался под вопросом. Это, в свою очередь, привело к тому, что основателю Telegram придется вернуть часть из привлеченных на создание платформы $1,7 млрд. При этом в четверг, 7 мая группа разработчиков TON запустила свою сеть Free TON, используя программные наработки, сделанные ранее братьями Дуровыми.

Автор: Анастасия Скрынникова
Теги: Павел Дуров, США, эмиграция, Юрий Дудь
Материалы по теме
Павел Дуров решил переселиться в Дубай ради ухода от налогов
Общество
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Технологии и медиа
Депутаты Госдумы предложили прекратить блокировку Telegram
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter