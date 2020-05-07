Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США
Павел Дуров рассказал в своем блоге о минусах жизни и работы в США. На такую публикацию предпринимателя вдохновил просмотренный фильм совладельца портала Sports.ru и Youtube-блогера Юрия Дудя о жизни российских бизнесменов в Кремниевой Долине — районе в штате Калифорния, в котором сосредоточены офисы крупных ИТ-компаний.
«От всех знакомых предпринимателей из сюжета [фильма Юрия Дудя] я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», — написал Дуров.
Он указал следующие минусы жизни в США:
- это жесткое полицейское государство, которое является лидером по количеству людей, сидящих в тюрьмах. Основатель Telegram вспомнил, что в 2016 году также сталкивались с давлением ФБР в ходе поездки в Сан-Франциско;
- недоступное здравоохранение. В среднем, жители США не являются здоровыми: США находится на первом месте по ожирению среди развитых стран, а многие эмигранты летают лечиться в Восточную Европу;
- Кремниевая Долина — это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью. Ближайший город, Сан-Франциско, — тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных;
- посредственное среднее образование;
- высокие налоги;
- высокие траты на ведение технологического бизнеса;
- слабые перспективы, поскольку американский рынок – перегретый и зарегулированный сегмент мирового интернета.