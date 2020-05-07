Павел Дуров назвал семь причин не переезжать в США

Основатель Telegram Павел Дуров посмотрел фильм Юрия Дудя о Кремниевой долине и рассказал о причинах не переезжать в США. Среди недостатков он назвал высокие налоги, плохое здравоохранение и жесткое законодательство

Павел Дуров (Фото: Global Look Press)

Павел Дуров рассказал в своем блоге о минусах жизни и работы в США. На такую публикацию предпринимателя вдохновил просмотренный фильм совладельца портала Sports.ru и Youtube-блогера Юрия Дудя о жизни российских бизнесменов в Кремниевой Долине — районе в штате Калифорния, в котором сосредоточены офисы крупных ИТ-компаний.

«От всех знакомых предпринимателей из сюжета [фильма Юрия Дудя] я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине, другой фактически уже несколько месяцев как вернулся в Европу, третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя «маленькую Россию», — написал Дуров.

Он указал следующие минусы жизни в США: