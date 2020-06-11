Эхо былой роскоши

Люксовые бренды поставили рекорд по продажам в России

Прирост выручки Christian Dior в России за 2019-й превысил 1 млрд руб., продажи установили рекорд. Максимумы оборота обновили и другие бренды. Но темпы роста замедляются — негативное настроение клиентов станет ключевым и в 2020-м

Магазин Dior в ГУМе (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Рост выручки российской «дочки» производителя премиальных товаров Christian Dior Couture (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») в 2019 году год к году в абсолютных значениях превысил 1,1 млрд руб., следует из обновленных данных компании в системе СПАРК. Годом ранее продавец люкса немногим не дотянул до миллиарда — годовой прирост составил 935 млн руб., — тем не менее результаты года стали рекордными для компании.

Несмотря на обновление рекорда по росту выручки и в абсолютных значениях (оборот «дочки» составил 3,56 млрд против 2,428 млрд руб. в 2018-м), в сравнении с тем же показателем годом ранее ООО снизило темпы: прирост в 2019-м к 2018-му составил 31,8%, 2018-й к 2017-му — выручка росла на 6,6 п.п. быстрее.

Проанализировав доступные финансовые результаты российских подразделений компаний за 2019 год (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов люкса по версии Deloitte), РБК обнаружил, что темпы прироста выручки сбавили большинство игроков рынка люкса. При этом в прошлом году их обороты стали рекордными в абсолютных значениях как минимум с 2014 года.

Продажи мировых брендов в России в 2019 году Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — 3,562 млрд против 2,428 млрд руб.;

Prada (ООО «Прада Рус») — 2,922 млрд против 2,904 млрд руб.;

Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») — 1,242 млрд руб., выручка осталась примерно на том же уровне в сравнении с 2018 годом;

Bvlgari (ООО «Булгари Раша») — 1,4 млрд против 1,025 млрд руб.;

Burberry (ООО «Берберри Ритейл») — 0,931 млрд против 0,902 млрд руб.;

Fendi (ООО «Фенди Ру») —1,2 млрд против 0,832 млрд руб. Данные для Chanel (ООО «Шанель»), Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») и Tiffany & Co. (ООО «Тиффани Раша») еще не обновлены за 2019 год.

Наименее замедлившими темпы роста выручки в 2019 году стали также бренды Fendi (31,9 против 32% годом ранее) и Bvlgari (27 против 40,6% годом ранее).

В прошлом году, как отмечает директор группы по обслуживанию розничной и оптовой торговли и дистрибуции Deloitte Оксана Кожина, российский рынок товаров люкс демонстрировал рост, но более умеренный, чем в 2018 году. «Замедление темпов роста продаж предметов роскоши в том числе объясняется снижением туристического потока, который был очень высоким в 2018 году из-за чемпионата мира по футболу, проходившего в России», — уверена эксперт Deloitte. Также дополнительной причиной стало замедление темпов развития экономики и сокращение доходов населения.

Директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс также считает, что на замедлении темпов роста выручки российских люксовых «дочек» сказались покупательские настроения. В 2019 году индекс потребительских настроений снизился по отношению к предыдущему году — покупатели считали, что возможность вернуться к докризисному уровню потребления в ближайшем будущем становилась все менее вероятной.

Ранее Лебсак-Клейманс объясняла, что заметное улучшение результатов российских «дочек» было также связано с тем, что к спросу на люкс внутри страны присоединились новые категории покупателей, которые на фоне курса валют, инфляции отказывались от покупок этих товаров за рубежом.

По оценке Fashion Consulting Group, в 2019 году рынок продолжал восстановление и прирост люксового сегмента оценивался в 6%. Его доля от общего оборота рынка одежды, обуви и аксессуаров составила 12%, или 263 млрд руб.

В 2020 году люксовый сегмент России, считает эксперт, будет в таком же сложном положении, как и во всем мире, и прогнозирует снижение его объемов, не называя динамики. Среди основных причин для негативного прогноза: резкое падение доходов высокооплачиваемых профессионалов, которые обеспечивают около трети от общего оборота российского люкса в стабильные периоды; остановка продаж в бутиках и магазинах на весь период режима карантина с начала марта; предстоящие ограничения в работе магазинов на длительный период постепенного выхода из карантина. «В российском люксе физические продажи составляли более 85% от общих оборотов продажи люксовых товаров», — напоминает Анна Лебсак-Клейманс.

Мировой рынок люкса, по прогнозу Boston Consulting Group, в 2020 году потеряет около €105 млрд и вернется на уровень 2011 года, когда его объем равнялся €250 млрд.