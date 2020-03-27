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Пандемия коронавируса ,  
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Мировому рынку люксовых товаров предсказали антирекорд по итогам года

Из-за пандемии коронавируса и экономического кризиса падение спроса на товары класса люкс в 2020 году составит рекордные 20-25%, предсказали в Bain & Co. Российские эксперты считают, что рынок роскоши обвалится на 40%
Фото: Spencer Platt / Getty Images

Впервые за всю историю исследований мирового рынка товаров категории «персональный люкс» его ожидает значительный обвал: продажи одежды, обуви, часов и аксессуаров в этом сегменте по итогу года упадут на 20-25%. К такому выводу, как пишет газета «Ведомости», пришли эксперты консалтинговой компании Bain & Co.

По итогам 2019 года мировой рост в этом сегменте составил 7%, а его объем достиг €281 млрд. По итогам 2020 года эксперты ожидают, что оборот упадет до €226 млрд. В Bain & Co отмечают, что начиная с 1996 года, этот рынок в мире рос в среднем на 6%. Значительное падение было зафиксировано в кризис 2008-2009 годов, тогда рынок люксовых товаров просел на 8%. В период 2015-2016 годов, главными факторами которого стали замедление китайской экономики и террористические атаки в Европе, этот сегмент продемонстрировал нулевой рост, но падения не произошло.

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
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Главными причинами резкого снижения спроса на дорогие товары эксперты назвали экономический кризис, пандемию коронавируса COVID-19 и связанный с ним карантин, который объявили ключевые для рынка страны. Особенно сильно подействовали на него события в Китае, поскольку эта страна является основным потребителем товаров класса люкс в мире с долей более 50%.

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Президент Национальной палаты моды Александр Шумский в беседе с изданием назвал прогнозы Bain & Co «успокаивающими». По его мнению, в реальности ситуация будет еще хуже и падение спроса составит не менее 40%.

Ранее 19 марта аналитики Boston Consulting Group (BCG) в партнерстве с Altagamma и AB Bernstein предсказали, что игроки мирового рынка в сегменте персональных люксовых товаров потеряют около €70–90 млрд в продажах. BCG оценивала сегмент персональных люксовых товаров (включая одежду, сумки, обувь, часы и украшения) по итогам 2019-го в €350 млрд. При этом весь глобальный рынок товаров класса люкс (включает также продажи автомобилей, туристических и ресторанных услуг, вина, яхт, предметов искусства и др.) в 2018 году BCG оценивала в €920 млрд и прогнозировала, что к 2025 году он может вырасти до €1,3 трлн.

В апреле 2019 года аналитики Deloitte Global Powers of Luxury Goods констатировали, что мировой рынок предметов роскоши растет, несмотря на замедление экономики на основных рынках, включая Китай, Евросоюз и США. Тогда исследование зафиксировало рост продаж на основных рынках, причем ведущей страной — продавцом люксовых брендов была Италия, а лидером по росту продаж оказалась Франция. Совокупная выручка крупнейших ретейлеров за год увеличилась тогда 10,8%.

Теги: стагнация, падение, предметы роскоши
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