Продажи Tiffany и Dior в России в 2018 году установили рекорд

Выручка крупнейших модных домов в России — Chanel, Christian Dior, Prada — показала рост в 2018 году. Для многих результаты прошлого года стали лучшими как минимум с 2014-го. Высокий спрос обеспечили гости ЧМ-2018 и цены

Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом показали рост выручки. Это следует из опубликованных финансовых результатов российских подразделений компаний, которые проанализировал РБК (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов «люкса» по версии Deloitte). В частности, в абсолютном выражении рост почти на 1 млрд руб. показали Dior (935 млн руб.) и Tiffany (852 млн руб.)

Сколько заработали мировые бренды в России в 2018 году

Chanel (ООО «Шанель») — 13,732 млрд руб. против 13,441 млрд руб. по итогам 2017-го;

(ООО «Шанель») — 13,732 млрд руб. против 13,441 млрд руб. по итогам 2017-го; Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — 2,428 млрд руб. против 1,493 млрд руб;

(ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — 2,428 млрд руб. против 1,493 млрд руб; Prada (ООО «Прада Рус») — 2,904 млрд руб. против 2,49 млрд руб.;

(ООО «Прада Рус») — 2,904 млрд руб. против 2,49 млрд руб.; Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») — 1,242 млрд руб. против 1,08 млрд руб.;

(ООО «Богнер Истерн Юроп») — 1,242 млрд руб. против 1,08 млрд руб.; Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») — 3, 835 млрд руб. против 3,1 млрд руб.;

(ООО «Хьюго Босс Рус») — 3, 835 млрд руб. против 3,1 млрд руб.; Tiffany & Co. (ООО «Тиффани Раша») — 2,312 млрд руб. против 1,46 млрд руб.;

(ООО «Тиффани Раша») — 2,312 млрд руб. против 1,46 млрд руб.; Bvlgari (ООО «Булгари Раша») — 1,025 млрд руб. против 0,609 млрд руб.;

(ООО «Булгари Раша») — 1,025 млрд руб. против 0,609 млрд руб.; Burberry (ООО «Берберри Ритейл») — 0,902 млрд руб. против 0,788 млрд руб.;

(ООО «Берберри Ритейл») — 0,902 млрд руб. против 0,788 млрд руб.; Fendi (ООО «Фенди Ру») — 0,832 млрд руб. против 0, 565 млрд руб.

Почти для всех проанализированных брендов результаты прошедшего года стали лучшими как минимум с 2014-го. Только для Chanel, несмотря на восстановление, самым высоким показателем пока остается 2016 год — тогда выручка российского ООО составила 14,233 млрд руб. Рекордный за последние пять лет результат и у российской «дочки» группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — ее выручка за прошедший год выросла с 7,027 млрд до 9,36 млрд руб.

В 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб., следует из данных Fashion Consulting Group (FCG), в 2017-м годовой прирост был 3%. Восстановлению оборотов компаний в России помогло несколько факторов, отмечает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. «В прошлом году, безусловно, одним из факторов стало резкое увеличение числа туристов из-за чемпионата мира по футболу и хоть и пока точечно существующая система tax free, — рассуждает она. — Кроме того, такие результаты российских «дочек» связаны с тем, что к спросу на люкс внутри страны присоединились новые категории покупателей, которые на фоне курса валют, инфляции отказываются от покупок этих товаров за рубежом: то есть с учетом выросшей стоимости, например, авиабилетов, курса людям просто выгоднее покупать люкс в России».