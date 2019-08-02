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Евро/Доллар $1,06 (-4,39%) прогноз Barclays Capital к 01.08.20
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Продажи Tiffany и Dior в России в 2018 году установили рекорд
Выручка крупнейших модных домов в России — Chanel, Christian Dior, Prada — показала рост в 2018 году. Для многих результаты прошлого года стали лучшими как минимум с 2014-го. Высокий спрос обеспечили гости ЧМ-2018 и цены
Фото: Chris Ratcliffe / Bloomberg

Российские «дочки» крупнейших люксовых fashion-брендов в 2018 году по сравнению с предыдущим годом показали рост выручки. Это следует из опубликованных финансовых результатов российских подразделений компаний, которые проанализировал РБК (учитывались компании, работающие в России самостоятельно; бренды входят в мировой рейтинг крупнейших продавцов «люкса» по версии Deloitte). В частности, в абсолютном выражении рост почти на 1 млрд руб. показали Dior (935 млн руб.) и Tiffany (852 млн руб.)

Сколько заработали мировые бренды в России в 2018 году

  • Chanel (ООО «Шанель») — 13,732 млрд руб. против 13,441 млрд руб. по итогам 2017-го;
  • Christian Dior (ООО «Кристиан Диор Кутюр Столешников») — 2,428 млрд руб. против 1,493 млрд руб;
  • Prada (ООО «Прада Рус») — 2,904 млрд руб. против 2,49 млрд руб.;
  • Bogner (ООО «Богнер Истерн Юроп») — 1,242 млрд руб. против 1,08 млрд руб.;
  • Hugo Boss (ООО «Хьюго Босс Рус») — 3, 835 млрд руб. против 3,1 млрд руб.;
  • Tiffany & Co. (ООО «Тиффани Раша») — 2,312 млрд руб. против 1,46 млрд руб.;
  • Bvlgari (ООО «Булгари Раша») — 1,025 млрд руб. против 0,609 млрд руб.;
  • Burberry (ООО «Берберри Ритейл») — 0,902 млрд руб. против 0,788 млрд руб.;
  • Fendi (ООО «Фенди Ру») — 0,832 млрд руб. против 0, 565 млрд руб.

Почти для всех проанализированных брендов результаты прошедшего года стали лучшими как минимум с 2014-го. Только для Chanel, несмотря на восстановление, самым высоким показателем пока остается 2016 год — тогда выручка российского ООО составила 14,233 млрд руб. Рекордный за последние пять лет результат и у российской «дочки» группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) — ее выручка за прошедший год выросла с 7,027 млрд до 9,36 млрд руб.

В 2018 году продажи люксовых модных брендов в России выросли на 5%, до 248 млрд руб., следует из данных Fashion Consulting Group (FCG), в 2017-м годовой прирост был 3%. Восстановлению оборотов компаний в России помогло несколько факторов, отмечает гендиректор FCG Анна Лебсак-Клейманс. «В прошлом году, безусловно, одним из факторов стало резкое увеличение числа туристов из-за чемпионата мира по футболу и хоть и пока точечно существующая система tax free, — рассуждает она. — Кроме того, такие результаты российских «дочек» связаны с тем, что к спросу на люкс внутри страны присоединились новые категории покупателей, которые на фоне курса валют, инфляции отказываются от покупок этих товаров за рубежом: то есть с учетом выросшей стоимости, например, авиабилетов, курса людям просто выгоднее покупать люкс в России».

Бизнес
Мировые продажи предметов роскоши увеличились почти на 11%

На Москву приходится 70% потребления предметов роскоши, приводил данные Deloitte. По прогнозу аналитиков в период с 2019 по 2022 год российский рынок люкса сохранит свой рост. Как пример расчета на рост российского рынка аналитики Deloitte приводят увеличение на 6,5 тыс. кв. м площади ЦУМа. «Результаты в 2019 году будут зависеть от влияния «миланских цен» (стратегия компании, введенная в феврале 2016-го, — тогда основной продавец предметов роскоши в России установил одинаковые с иностранными магазинами цены. —  РБК)», — отмечают аналитики. Также они напоминают о снижении порога беспошлинного ввоза для иностранных посылок: с 1 января 2019-го он снизился до €500 в месяц.

В 2018 году мировой рынок персональных предметов роскоши достиг рекордного показателя €260 млрд и вырос на 6% (на 2% по текущим курсам обмена), приводят данные в Bain & Company. Согласно данным аналитиков, среди товаров класса люкс больше всего выросли продажи обуви и ювелирных изделий (по 7% в каждом сегменте), затем сумки и косметика. Продажи часов остались на прежнем уровне, а одежды ­— упали, в первую очередь в сегменте мужской одежды. Как отмечала Ирина Куликова, эксперт по ретейлу и рынку товаров класса люкс Bain & Company, для рынка роскоши в России характерны некоторые глобальные тренды. В частности, российские покупатели люксовых товаров молодеют и онлайн-продажи продолжают расти и играют все более заметную роль в премиальном сегменте.

Автор: Ирина Парфентьева
Теги: Christian Dior, Chanel, Prada
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