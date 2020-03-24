Альберт Авдолян утвердился на одной половине разреза

Газпромбанк договорился о продаже своей части Эльгинского месторождения

Компания Альберта Авдоляна договорилась о покупке 49% Эльгинского месторождения у Газпромбанка. За этот пакет она может заплатить 45 млрд руб., а «Мечел» получит еще за 51% «Эльги» 95 млрд руб., которые направит на возврат долгов

Фото: @mechel.ru / Facebook

Газпромбанк подписал соглашение о продаже компании «А-Проперти», принадлежащей сооснователю телекоммуникационного оператора Yota Альберту Авдоляну, 49% Эльгинского угольного проекта. Об этом РБК сообщил представитель банка Антон Трифонов и подтвердила представитель «А-Проперти» Анастасия Харитонова.

За сколько будет продана «Эльга»

Это соглашение — опцион, он может быть реализован только в том случае, если «А-Проперти» приобретет еще 51% «Эльги» у «Мечела» Игоря Зюзина, говорят два источника, близких к разным сторонам сделки. В конце февраля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разрешила компании Авдоляна консолидировать 100% Эльгинского проекта. Сделку по покупке доли «Мечела» планируется завершить до конца апреля, говорят оба собеседника РБК.

Эльгинское месторождение, расположенное в Якутии, — крупнейшее в России по залежам коксующегося угля: его запасы составляют 2,2 млрд т.



Газпромбанк, один из основных кредиторов «Мечела», приобрел 49% «Эльги» за 34,3 млрд руб. в ходе реструктуризации задолженности «Мечела» в июне 2016 года. Банк всегда рассматривал этот пакет как инвестиционный актив, сказал Трифонов. По его словам, «сумма опциона значительно превосходит стоимость приобретения пакета, банк высоко оценивает прибыльность сделки».

Сумму сделки ни Трифонов, ни Харитонова не раскрывают. Но еще в августе 2019 года «А-Проперти» предложила Газпромбанку продать 49% «Эльги», исходя из оценки всего пакета примерно в 45 млрд руб.: тогда компания была готова купить 34% проекта примерно за 31 млрд руб., рассказывал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки; при аналогичной оценке еще 15% ей обошлись бы в 13,7 млрд руб. У «Мечела» было преимущественное право на выкуп этой доли, поэтому Газпромбанк сначала предложил компании Зюзина выкупить 49% по такой цене, а когда бизнесмен не смог найти деньги и отказался от сделки, возобновил переговоры с «А-Проперти».

Следующий этап сделки — продажа «А-Проперти» 51% Эльгинского проекта, принадлежащих «Мечелу», которая должна состояться до конца апреля, сказал РБК источник, близкий к Газпромбанку. За эту долю «Мечел» просил 100 млрд руб., писали «Ведомости» в начале марта. Сумма сделки составит около 95 млрд руб., уточнял РБК собеседник, близкий к одной из ее сторон. А первый зампред правления ВТБ (крупнейший кредитор «Мечела») Юрий Соловьев в интервью РБК назвал такие условия сделки «абсолютно рыночными, справедливыми».

То есть 100%«Эльги» могут обойтись «А-Проперти» примерно в 140 млрд руб. «Для финансирования сделки будут использованы собственные и заемные средства от консорциума банков», — сказал РБК источник, близкий к компании.

Насколько может снизиться долг «Мечела»

В итоге «Мечел», у которого очень высокая долговая нагрузка (соотношение чистый долг/EBITDA в прошлом году увеличилось с 5,6 до 7,5), может продать свою долю в «Эльге» вдвое дороже, чем Газпромбанк свой пакет. Но средства, полученные от продажи доли «Мечела», «будут направлены на погашение задолженности перед ВТБ и Газпромбанком пропорционально их долям в кредитном портфеле», сообщил РБК источник, близкий к Газпромбанку.

Общий долг «Мечела» по итогам 2019 года составил 454,08 млрд руб. (с учетом опциона Газпромбанка на продажу «Мечелу» 49% «Эльги» по фиксированной цене — 46,5 млрд руб. начиная с 2021 года, который банк получил при покупке этого пакета), без учета этого опциона — 407,6 млрд руб., следует из материалов компании, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Из них долг перед ВТБ — 192,8 млрд руб. (47,3% от общего долга без учета опциона), перед Газпромбанком — 139,97 млрд руб. (34,3%).

Таким образом, в случае продажи 51% «Эльги» за 95 млрд руб. ВТБ может рассчитывать на погашение около 45 млрд руб., а Газпромбанк — 32,6 млрд руб. «У «Мечела» есть все возможности успешно завершить реструктуризацию долга, которая позволит снизить долговую нагрузку на компанию более чем на 30%», — заключает собеседник РБК, близкий к Газпромбанку. В случае завершения этих двух сделок помимо возврата кредитов почти на 100 млрд руб. «Мечел» избавится от необходимости выкупать у Газпромбанка 49% «Эльги» почти за 50 млрд руб.

«Продажа «Эльги» выведет долговую нагрузку компании в очень хорошую метрику. В совокупности с девальвацией рубля это очень благоприятно повлияет на саму компанию», — говорил РБК Соловьев.

«Мечел» никогда не комментировал переговоры о продаже «Эльги». Но в январе 2020 года пресс-служба компании сообщила, что «Мечел» отказался от права выкупить 49% месторождения у Газпромбанка, потому что ему поступило «альтернативное предложение» о продаже 51%, изучение которого «требует дополнительного времени и консультаций со всеми сторонами, включая крупнейших кредиторов компании». «Подобное решение не может быть принято в отрыве от реструктуризации текущей задолженности компании, и в «Мечеле» рассчитывают, что кредиторы его поддержат», — подчеркивал представитель компании.

На прошлой неделе гендиректор «Мечела» Олег Коржов заявил, что в течение ближайших месяцев ожидается подписание с банками соглашений о реструктуризации задолженности. В понедельник, 23 марта, представитель «Мечела» отказался от комментариев.

Зачем «А-Проперти» угольный проект в Якутии

«А-Проперти», которая в сентябре 2019 года получила контроль над Якутской топливно-энергетической компанией (ЯТЭК), скупив ее долги, намерена создать промышленный кластер в Якутии, говорила ранее РБК представитель компании. В этот кластер помимо «Эльги» и ЯТЭК войдут Огоджинский проект, владеющий лицензией на разработку Огоджинского угольного месторождения в Амурской области (на 50% принадлежит «Востокуглю» Дмитрия Босова и Александра Исаева, 12,5% — у «Ростеха» и 37,5% — у Екатерины Лапшиной, которая ранее управляла активами Альберта Авдоляна и его партнера, сооснователя Yota Сергея Адоньева) и портом Вера в Приморье (им на паритетных началах владеют «Востокуголь» и «Ростех»).

«А-Проперти» видит значительные возможности для развития «Эльги», — сказал РБК в понедельник, 23 марта, источник, близкий к компании. По словам источника, компания по-прежнему намерена создать этот промышленный кластер. «В настоящее время «А-Проперти» активно формирует менеджерскую команду проекта и ведет переговоры с пулом потенциальных подрядчиков», — добавил собеседник РБК.