Авиакомпании надеются на отложенный спрос

Стоит ли сейчас покупать билеты в Европу на осень

У любителей путешествий появилась возможность дешево приобрести авиабилеты на сентябрь—декабрь на временно закрытые международные рейсы. Предложение сейчас превышает спрос, но есть и риски, предупреждают эксперты

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Российские авиакомпании продолжают продажи билетов на лето и осень в страны Европы, сообщение с которыми сейчас временно прекращено, убедился РБК.

У «Аэрофлота» на сайте доступны для покупки билеты, например, из Москвы в Милан на 1–5 июня 2020 года. В те же даты, по информации сервиса Onetwotrip, можно улететь из Москвы в Милан прямым рейсом Utair; у S7, по данным Aviasales, доступны прямые перелеты из Москвы в Барселону. Авиакомпания «Уральские авиалинии» в разделе «Спецпредложения» на своем сайте предлагает в мае билеты с вылетом из подмосковного Жуковского в Рим и Милан от 1970 руб. в одну сторону.

Перелеты в Барселону с 1 июня действительно есть в продаже, «но на лето выводы пока рано делать, поскольку ситуация меняется каждый день», отметил представитель S7.

В «Аэрофлоте», «Уральских авиалиниях» и Utair на запросы РБК не ответили.

Пустое небо С 16 марта Россия ограничила авиаперевозку пассажиров в 27 стран Евросоюза, а также в Норвегию и Швейцарию. Такое решение принял оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России. Исключения — регулярные рейсы в европейские столицы, которые выполняются из терминала F Шереметьево, а также чартерные рейсы, которыми в страну возвращаются граждане России, и обратные рейсы, которыми вылетают в ЕС его граждане. На какой именно срок вводятся ограничения полетов, в сообщении оперативного штаба не уточняется. «Аэрофлот» еще с 13 марта прекратил до 30 апреля полеты в Италию (кроме Рима), а также почти во все города Франции, Германии и Испании, а 15 марта сообщил, что приостановил перевозки еще в несколько европейских городов до 30 апреля, в том числе во Франкфурт, Прагу, Осло, Барселону, Варшаву и Вену. S7 и «Победа» также прекратили перелеты в страны Европы.

Вправе ли сейчас авиакомпании продавать билеты за рубеж

На период с мая по декабрь ограничения пока не установлены, поэтому по направлениям, по которым сейчас временно ограничено авиасообщение, можно приобретать билеты, если они доступны к продаже и на рейсах есть места, например на летний период, констатирует директор по маркетингу Onetwotrip Алексей Теплов. Но он подчеркивает, что ситуация меняется быстро, и «если меры предосторожности со стороны государств будут продлены, то, безусловно, Onetwotrip скорректирует продажу билетов».

Действия авиакомпаний в данном случае абсолютно законны, полагает руководитель практики имущественных и обязательственных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Галина Гамбург. Авиасообщение со странами Европы приостановлено временно, без указания срока, но это не означает запрета на продажу билетов на будущее, пояснила юрист. «Вполне возможно, что к июню или другим датам, на которые продаются билеты, авиасообщение будет возобновлено. Если этого не произойдет, авиакомпания будет вынуждена просто отменить рейсы и вернуть деньги за приобретенные билеты», — уточнила Гамбург.

Какие сейчас цены на билеты за границу

Сейчас средний чек при покупке авиабилетов на международных направлениях на май—сентябрь составляет 19,4 тыс. руб. за перелет туда-обратно, сообщили РБК в агентстве Biletix. По сравнению с тем же периодом 2019 года он снизился на 23%.

У Aviasales другие цифры: средняя стоимость авиабилетов из России в Европу с мая по сентябрь 2020 года составляет 15,6 тыс. руб., что лишь на 4% меньше, чем год назад. Средняя цена на перелеты в страны СНГ не изменилась — 12,6 тыс. руб. В Турцию и страны Юго-Восточной Азии билеты подешевели на 8,5% и 2,4% соответственно: слетать туда летом и в сентябре можно в среднем за 16 тыс. и 32,2 тыс. руб. соответственно.

Сервис Onetwotrip не зафиксировал снижения цен в летний сезон по сравнению с прошлым годом: авиабилеты в Европу, купленные с 1 до 17 марта на период май—сентябрь, стоили в среднем 16 тыс. руб. Зато средняя стоимость авиабилетов за границу на октябрь—декабрь сейчас равняется 17 тыс. руб., что на 15% дешевле, чем при таком же раннем бронировании в прошлом году.

Агентство Biletix зафиксировало, что на октябрь—декабрь средний чек упал по сравнению с 2019 годом на 27%, до 35,5 тыс. руб. Сейчас основная часть билетов у Biletix куплена на весну, на лето забронировано только 17%, на осень — 4%.

Поисковик билетов Aviasales, наоборот, зафиксировал на октябрь—декабрь 2020 года рост среднего чека на авиабилеты из России в Европу на 3% к прошлому году, до 13,7 тыс. руб. Зато билеты в Турцию на этот период подешевели на 17%, в среднем до 12,3 тыс. руб. Такая же динамика цен на билеты в Юго-Восточную Азию: сейчас средний чек ниже по сравнению с прошлым годом на 14% и равняется 31,5 тыс. руб.

Как обычно покупают билеты Большинство пассажиров покупают билеты впритык к дате вылета, напоминают в Aviasales. Как правило, это делают за неделю до перелета, указывает Теплов из Onetwotrip. Сейчас глубина бронирований сократилась, отмечают в Biletix: если раньше авиабилеты за границу покупали за 54 дня до вылета, то в начале марта — за 47 дней.

Имеет ли смысл покупать билеты сейчас

Если кто-то через несколько месяцев не побоится ехать в Европу, где только недавно была эпидемия коронавируса, то для покупки билетов сейчас самое подходящее время, считает исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Авиакомпаниям, поясняет он, нужны оборотные средства: они понимают, что взять деньги у пассажиров дешевле, чем получить кредит в банке, поэтому готовы идти на распродажи и продавать билеты ниже себестоимости будущих рейсов.

В обычной ситуации в марте бронирования идут полным ходом: весной у авиакомпаний после низкого сезона начинаются продажи на лето, за счет которых они фактически живут целый год, напоминает главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

В будущем таких распродаж может не быть, предупреждает Пантелеев: после прекращения карантина спрос будет постепенно расти, но не все авиакомпании «смогут взлететь после текущего кризиса в мировой авиаиндустрии», и в результате банкротств предложение на рынке может сократиться.

Риски у пассажиров при покупке билетов сейчас, по мнению Пантелеева, все же есть. До сих пор даже в случае банкротства авиакомпаний вопрос с возвратом денег или вывозом застрявших пассажиров силами других авиакомпаний решался, но «сейчас мы рискуем столкнуться с ситуацией, когда у авиарынка будут тяжелые времена, а у правительства не будет возможности выделить масштабные денежные средства на вывоз пассажиров и возврат денег за билеты перевозчиков, которые прекратили операционную деятельность».

Крупнейшие авиакомпании выполнят свои обязательства в любом случае, даже если полеты не состоятся, и будут готовы вернуть деньги или перебронировать билеты на другие даты без дополнительной доплаты, но в том, что всем вернут деньги, если остановится ряд компаний второго-третьего эшелона, Пантелеев сомневается.