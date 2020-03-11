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«Аэрофлот» сократит рейсы в Европу из-за коронавируса

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэфролот» начала сокращать рейсы в Европу из-за коронавируса. С 13 марта компания отменит все полеты в Италию, кроме Рима, а также сократит полеты во Францию, Германию и Испанию
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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает с 13 марта до 30 апреля число рейсов в Европу на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

«Аэрофлот» приостанавливает все полеты:

  • в Италию, кроме Рима;
  • во Францию, кроме Парижа и Ниццы:
  • в Германию, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена;
  • в Испанию, кроме Мадрида и Барселоны. Но в связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас на Тенерифе, выполнение рейсов будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки.

Пассажирам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) без штрафных санкций разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет, говорится в сообщении компании. До конца апреля дочка «Аэрофлота» «Россия» также приостанавливает полеты из Санкт-Петербурга во Францию (Ницца) и Германию (Дюссельдорф и Гамбург). «Россия» также отменяет до 30 апреля полеты из Москвы в Ниццу.

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«Аэрофлот» еще 6 марта анонсировал сокращение числа рейсов в Италию в связи со снижением спроса из-за распространения коронавируса. 8 марта еще одна «дочка» «Аэрофлота» «Победа» сообщила, что приостановила полеты в Италию (Рим, Бергамо, Римини, Пизу и Тревиз) с 11 по 31 марта 2020 года. Тогда лоукостер уточнял, что пассажиры смогут вернуть деньги за билеты или полететь «Аэрофлотом». «Аэрофлот», в свою очередь, предлагает пассажирам полеты в Милан, Рим, Венецию и Болонью и обратный билет из этих городов в Москву, говорилось в сообщении «Победы».

11 марта «Победа» прекратила полеты в Израиль из-за того, что эта страна ввела обязательный двухнедельный карантин для прибывающих в страну иностранцев.

Сократить количество полетов в Италию решила также авиакомпания Utair. С 6 по 17 марта рейсы между Москвой и Миланом будут выполняться только два раза в неделю. «Уральские авиалинии» отменили несколько рейсов в Италию, Францию и Израиль.

Автор: Мария Кокорева
Теги: «Аэрофлот»
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