«Аэрофлот» сократит рейсы в Европу из-за коронавируса

Крупнейшая российская авиакомпания «Аэфролот» начала сокращать рейсы в Европу из-за коронавируса. С 13 марта компания отменит все полеты в Италию, кроме Рима, а также сократит полеты во Францию, Германию и Испанию

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает с 13 марта до 30 апреля число рейсов в Европу на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.

«Аэрофлот» приостанавливает все полеты:

в Италию, кроме Рима;

во Францию, кроме Парижа и Ниццы:

в Германию, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена;

в Испанию, кроме Мадрида и Барселоны. Но в связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас на Тенерифе, выполнение рейсов будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки.

Пассажирам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) без штрафных санкций разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет, говорится в сообщении компании. До конца апреля дочка «Аэрофлота» «Россия» также приостанавливает полеты из Санкт-Петербурга во Францию (Ницца) и Германию (Дюссельдорф и Гамбург). «Россия» также отменяет до 30 апреля полеты из Москвы в Ниццу.