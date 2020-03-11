«Аэрофлот» сократит рейсы в Европу из-за коронавируса
Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает с 13 марта до 30 апреля число рейсов в Европу на фоне распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на ее сайте.
«Аэрофлот» приостанавливает все полеты:
- в Италию, кроме Рима;
- во Францию, кроме Парижа и Ниццы:
- в Германию, кроме Берлина, Франкфурта и Мюнхена;
- в Испанию, кроме Мадрида и Барселоны. Но в связи с большим числом российских граждан, находящихся сейчас на Тенерифе, выполнение рейсов будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров в первоначальный пункт перевозки.
Пассажирам с билетами на отмененные рейсы с датами вылета в период с 13 марта по 30 апреля 2020 года (включительно) без штрафных санкций разрешается оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет, говорится в сообщении компании. До конца апреля дочка «Аэрофлота» «Россия» также приостанавливает полеты из Санкт-Петербурга во Францию (Ницца) и Германию (Дюссельдорф и Гамбург). «Россия» также отменяет до 30 апреля полеты из Москвы в Ниццу.