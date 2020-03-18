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Абоненты утекают из метро
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Газета
Абоненты утекают из метро
Газета № 031 (3198) (1803)
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Абоненты утекают из метро
Операторы связи зафиксировали изменения в структуре столичного трафика
Оператор связи МТС зафиксировал снижение трафика и числа активных абонентов в московском метро, что косвенно говорит об уменьшении пассажиров на фоне борьбы с коронавирусом. Трафик домашнего интернета в столице, наоборот, растет
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В понедельник, 16 марта, почти на 6% снизилось число активных абонентов в столичном метро, рассказал РБК представитель МТС Алексей Меркутов. Снижение трафика данных в метро составило 5,5%. «Это косвенно говорит о снижении пассажиропотока. В целом в МТС на основании анализа больших данных видят, что после введения мер по предупреждению распространения коронавируса в Москве изменился характер потребления мобильной связи, что наверняка связано с осознанным поведением москвичей», — отметил Меркутов.

Из-за вируса часть работодателей в столице перевели сотрудников на удаленную работу, в школах введено свободное посещение, действуют ограничения на массовые мероприятия. Официальной статистики, сколько людей осталось дома и как изменилось число пассажиров общественного транспорта в городе, нет. Московский метрополитен на момент публикации не ответил на запрос РБК.

На фоне снижения мобильного интернет-трафика в метро МТС зафиксировала увеличение его объемов в Центральном административном округе столицы, в Московской области, Новой Москве (Троицкий административный округ) и Зеленограде. С чем связан рост, в МТС затруднились предположить. По словам Меркутова, изменения произошли и в потреблении трафика фиксированного интернета: 16 марта он вырос сразу на 8% по сравнению с буднями, причем в первую очередь в рабочие часы. Кроме того, МТС видит рост числа подключений к домашнему интернету в последние две недели, но в компании связывают это не с коронавирусом, а с сезонным фактором.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2) Ольга Галушина отметила, что компания также зафиксировала сокращение потребления дата-трафика в московском метро — пока на несколько процентных пунктов по сравнению с тем же периодом в прошлом году. «Но очевидно, что с переводом все большего числа сотрудников на удаленную работу и расширением ограничительных мер по борьбе с коронавирусом показатель может продолжить снижаться», — указала она.

Представитель оператора точек Wi-Fi в Московском метрополитене «МаксимаТелеком» отказался раскрывать, изменилось ли потребление трафика в последние дни. Представитель «МегаФона» не ответил на момент публикации, в «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Какие ограничения вводятся из-за вируса

На 17 марта в России было зафиксировано 114 случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV. Для борьбы с распространением инфекции с 16 марта в столичных государственных школах было введено свободное посещение. Впоследствии ограничения были ужесточены: с 21 марта по 12 апреля в Москве все общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина о введении в столице режима повышенной готовности в связи с распространением инфекции, до 10 апреля в городе нельзя проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. Временно приостанавливается проведение досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек одновременно, в том числе в сфере культуры, спорта, выставочной и развлекательной деятельности (срок действия меры не указан).

В конце прошлой недели ряд компаний объявил, что с 16 марта переводит сотрудников на работу из дома. «Мы рекомендуем всем сотрудникам офисов, которые могут работать удаленно, с понедельника работать из дома. Офисы будут открыты, но приходить в офис советуем только в случае реальной необходимости», — говорилось в письме, разосланном сотрудникам «Яндекса». Работать из дома сотрудникам разрешили также «ВымпелКом», Тинькофф Банк, «Магнит», «Русал» и другие. На удаленный режим переведены отделения и исполком партии «Единой России». Сотрудникам, побывавшим в командировках в странах, где зафиксировано большое число случаев заболевания вирусом, предписывается оставаться дома на 14-дневный карантин. Например, 16 марта стало известно, что глава Сбербанка Герман Греф самоизолировался на две недели после командировки.

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Можно ли подсчитать самоизолировавшихся

Более точно, по сравнению с данными отдельных сотовых операторов, определить, как изменилось передвижение москвичей по городу, позволили бы геоаналитические отчеты департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы. Ведомство с 2015 года закупает у операторов связи обезличенные данные, которые они получают по движению сим-карт абонентов. По ним можно установить местонахождение человека с точностью до 500 м. В 2018–2020 годах контракт на оказание услуг по предоставлению доступа к геоаналитическим данным по численности и динамике перемещения населения для ДИТ выиграл Аналитический центр при правительстве. Стоимость контракта составляла 308,66 млн руб.

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Отчеты ДИТ Москвы позволяют узнать, где живет и работает человек по длительности пребывания в определенном месте в дневное и ночное время. Кроме того, операторы передают чиновникам данные, сколько людей находится в метро в конкретный период времени и куда они направляются. Можно определить, на какой станции человек зашел в метро и на какой вышел. Благодаря отчетам чиновники, например, узнают наиболее популярные маршруты у москвичей, что позволяет им более точно планировать дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. Однако все эти данные в публичный доступ не попадают.

Представитель ДИТ Москвы не ответил на момент публикации, зафиксированы ли в отчетах изменения в передвижении жителей столицы по городу в связи с борьбой с распространением коронавируса.

Авторы: Анна Балашова, Владислав Скобелев.
При участии: Тимофей Дзядко.
Теги: МТС , коронавирус , «Московский метрополитен» , удаленная работа
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