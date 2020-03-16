Венскую конвенцию попросили из-за руля

НП «ГЛОНАСС» предложило приостановить действие международных соглашений о дорожном движении

Развитию беспилотных автомобилей в России мешают положения Венской конвенции о дорожном движении, считают в НП «ГЛОНАСС» и просят МИД, Минтранс и Минюст приостановить их действие в стране. Это поможет внедрять технологию быстрее

Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Некоммерческое партнерство «ГЛОНАСС», созданное для развития навигационно-информационной деятельности, попросило приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России. Об этом говорится в письмах президента НП «ГЛОНАСС» и соруководителя НТИ «Автонет» Александра Гурко, направленных министру иностранных дел Сергею Лаврову, министру транспорта Евгению Дитриху и министру юстиции Константину Чуйченко.

Копии писем есть у РБК, их подлинность подтвердил представитель НП «ГЛОНАСС». В партнерство входят такие компании, как «Яндекс», «Ростелеком», МТС и другие.

Представитель Минтранса подтвердил получение письма, но не стал комментировать его содержание. Представитель Минюста перенаправил в МИД, там к моменту публикации не ответили на запрос РБК.

Что просят поменять

Венская конвенция о дорожном движении была принята в 1968 году, чтобы стандартизировать правила дорожного движения. Всего к конвенции присоединились 78 стран. Согласно ст. 8 конвенции, «каждое транспортное средство или состав транспортных средств, которые находятся в движении, должны иметь водителя». Под водителем в документе подразумевается живой человек. Указанный пункт «на горизонте нескольких лет может стать существенным административным барьером для развития высокоавтоматизированного транспорта» в России и негативно повлиять на конкурентоспособность российских разработчиков подобных транспортных средств, указал в письмах Александр Гурко.

В сентябре 2019 года на заседании сессии Глобального форума по безопасности дорожного движения комитета по внутреннему транспорту Евразийской экономической комиссии ООН обсуждалась возможность корректировки Венской конвенции, напомнил он. Председатель этого комитета предложил подготовить новую конвенцию для обеспечения автоматизации транспортных средств, но Минтранс высказал «обоснованное опасение», что подготовка новой конвенции займет много времени. В связи с этим НП «ГЛОНАСС» попросил сообщить позицию ведомств о возможности приостановления действия отдельных положений Венской конвенции, затрудняющих развитие беспилотного автотранспорта в стране.

«Устранение административных барьеров, которые содержатся в конвенции, — это необходимое условие для обеспечения возможности тестирования и эксплуатации беспилотных автомобилей без инженеров-тестировщиков на дорогах общего пользования», — считает директор службы нормативного правового обеспечения НП «ГЛОНАСС» Дмитрий Лобанов.

Сначала нужно принять изменения в Венскую конвенцию, которая считается основным документом о правилах дорожного движения во всем мире, и только потом вносить коррективы в российское законодательство, правила и так далее, указал руководитель проекта развития транспортной инфраструктуры фонда «Сколково» Кирилл Жанайдаров. «Из-за того что конвенция принималась давно, в ней нет понятий о беспилотном транспорте, о том, что водитель обязан быть живым человеком, а не роботом или программой. Это усложняет работу компаний, которые занимаются беспилотниками», — поясняет он, добавляя, что именно пункты конвенции нужно скорректировать и «многие страны должны двигаться в этом направлении».

По словам юриста в области международного права Марины Силкиной, прямого механизма, ограничивающего в России действие Венской конвенции, нет, но он может быть найден в дальнейшем. Она также считает более правильным внесение изменений в саму Венскую конвенцию. «Другой вопрос — это нужно рассматривать с точки зрения безопасности. Автомобиль — это средство повышенной опасности, отсюда вытекает много проблем: кто будет нести ответственность за ДТП, если оно произойдет с участием такого автомобиля. Поэтому эти поправки нужно прорабатывать с учетом этих моментов», — добавила она.

Как тестируются беспилотники

Осенью 2018 года правительство России разрешило тестировать беспилотный транспорт на автомобильных дорогах в Москве и Татарстане. В феврале 2020 года список регионов для тестирования беспилотников увеличили до 13. Эксперимент распространили на Санкт-Петербург, Московскую, Ленинградскую, Владимирскую, Самарскую, Нижегородскую и Новгородскую области, Краснодарский край, Чувашию, а также Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Завершить тесты планируется весной 2022 года.

Хотя транспорт движется самостоятельно, при его испытании за рулем должен находиться инженер-тестировщик, предписывает постановление правительства. В Москве тестирование беспилотников проводит «Яндекс», а также Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ). Основные экспериментальные зоны «Яндекса» находятся в Центральном административном округе, районах Раменки, Очаково-Матвеевское и на Комсомольском проспекте.

«Яндекс» разрабатывает технологию автономного вождения с 2016 года. В феврале компания впервые раскрыла объем инвестиций в нее — 2,2 млрд руб., говорил управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян на видеоконференции с инвесторами. К 2030 году стоимость бизнеса «Яндекса» в сфере беспилотного транспорта может превысить $6,4 млрд, если компания начнет развивать беспилотные грузоперевозки, прогнозировали ранее аналитики банка UBS. Объем всего рынка беспилотного транспорта в России к этому же времени может составить порядка $9,5 млрд в случае запуска коммерческих беспилотных грузоперевозок или $4 млрд при их отсутствии.

В Татарстане свои автоматизированные автомобили испытывает КамАЗ на собственной территории в Набережных Челнах. Руководитель пресс-службы ПАО «КамАЗ» Олег Афанасьев рассказывал РБК, что в 2018 году компания создала пять беспилотных транспортных средств: два грузовика и три шаттла (автобусы на электрической тяге). Беспилотники КамАЗа участвовали в открытии Крымского моста в мае 2018 года.

В среду, 11 марта, во время встречи инвесторов с президентом Владимиром Путиным сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил создать регулирующие документы в области автономного транспорта, которые позволили бы беспилотным автомобилям передвигаться не только в тестовых зонах, но и по улицам городов, говорилось в стенограмме мероприятия. Волож уверен, что «опережающее технологическое регулирование является таким же конкурентным преимуществом, как сама технология».

Представители «Яндекса» и КамАЗа не стали комментировать инициативы НП «ГЛОНАСС», однако согласились, что административный барьер в виде действия Венской дорожной конвенции действительно существует и в перспективе может помешать развитию беспилотного транспорта.